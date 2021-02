Wetter in Kassel: DWD warnt vor Glatteis - Diese Tram-Linien fahren wieder

In Kassel hat der Wintereinbruch den ÖPNV in der vergangenen Woche fast komplett lahmgelegt. Die KVG kündigt die Aufnahme weiterer Tram-Strecken an.

Wetter: Schneefälle haben in Kassel * den ÖPNV stark beeinträchtigt.

haben in * den stark beeinträchtigt. Seit dem Wochende fahren einige Busse und Bahnen wieder.

und wieder. Der DWD warnt am Montag (15.02.2021) vor Frost und Glatteis.

Kassel - In Kassel gilt auch mehr als eine Woche nach den starken Schneefällen eine Unwetter-Warnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Am Montag (15.02.2021) warnt der DWD eindringlich vor Frost und Glatteis. Grund sind Niederschläge die am Morgen von Westen her aufziehen.

Zunächst können die Niederschläge noch als Schnee fallen, gehen dann aber rasch in Regen über. Auf den gefrorenen Böden muss in der Folge auch in Kassel verbreitet mit Glatteis gerechnet werden, so der DWD. Die Unwetterwarnung gilt zunächst von 10 bis 20 Uhr am Montag (15.02.2021). Von 10 bis 18 Uhr gilt eine Frostwarnung, es ist mit Temperaturen zwischen minus 1 und minus 5 Grad zu rechnen.

Der Schnee zeigte sich am Wochenende in Kassel von seiner schönen Seite. Bei strahlendem Sonnenschein zog es viele Spaziergänger und Winterbegeisterte nach draußen. Auf dem Lac im Bergpark, dem Bugasee und dem Küchengraben in der Aue tummelten sich zahlreiche Schlittschuhläufer. Die Polizei machte dem Winterspaß in Kassel jedoch ein Ende, da sie befürchtete, dass das Eis noch nicht dick genug sein und daher jemand einbrechen könnte

Wetter in Kassel: Ab wann fahren Busse und Bahnen wieder?

Durch die Wetter-Lage ist in Kassel mit erheblichen Einschränkungen im Schienen- und Straßenverkehr zu rechnen, warnt der DWD. Gefährlich werden kann es überall dort, wo der Schnee in den vergangenen Tagen nur teilweise geräumt worden ist. In Kassel gibt es unzählige Stellen, an denen der Schnee nicht richtig geräumt wurde.

Der ÖPNV normalisiert sich in Kassel nur langsam. Seit dem Wochenende fahren die ersten Busse und Bahnen wieder, nachdem der ÖPNV in der vergangenen Woche fast komplett lahmgelegt war. Auch in dieser Woche müssen sich ÖPNV-Nutzer in Kassel jedoch auf weitere Verzögerungen und Ausfälle einstellen.

+ Winteridylle vor der Orangerie: Auf dem Küchengraben in der Karlsaue waren am Wochenende bis in den frühen Abend Eisläufer und Spaziergänger unterwegs. © Andreas Fischer

ÖPNV in Kassel durch Wetter lahmgelegt: Welche Busse und Bahnen fahren?

Die Kasseler Verkehrs-Gesellschaft (KVG) kündigte für Dienstag (16.02.2021) die Aufnahme weiter Bus- und Bahnstrecken in Kassel an. Voraussichtlich werde dann der Betrieb auf fast allen Straßenbahnstrecken wieder aufgenommen. Voraussetzung sei jedoch, dass das Wetter mitspiele. Am Sonntag waren etwa 140 Mitarbeiter der KVG und der von ihr beauftragten fünf Baufirmen mit 62 Geräten und Fahrzeugen im Einsatz.

„Unser Ziel ist es, schnellstmöglich wieder den Normalbetrieb fahren zu können. Das nimmt noch einige Tage in Anspruch. Wir arbeiten mit allen verfügbaren Kräften daran, die Straßen, Gleistrassen, Haltestellen und Wege von Schnee und Eis zu befreien“, sagt KVG-Vorstandsvorsitzender Dr. Michael Maxelon am Freitag. Seit Sonntag sind alle RegioTram-Linien wieder in Betrieb. Laut Informationen des Nordhessischen Verkehrsbundes sind zudem folgende Tram-Linien in Kassel wieder in Betrieb.

RT 1 Hofgeismar-Hümme <> Kassel Hauptbahnhof <> Rathaus/Fünffensterstraße <> Königsplatz <> Holländische Straße

Hofgeismar-Hümme <> Kassel Hauptbahnhof <> Rathaus/Fünffensterstraße <> Königsplatz <> Holländische Straße RT 4 Wolfhagen <> Zierenberg <> Kassel Hauptbahnhof <> Rathaus/Fünffensterstraße <> Königsplatz <> Holländische Straße

Wolfhagen <> Zierenberg <> Kassel Hauptbahnhof <> Rathaus/Fünffensterstraße <> Königsplatz <> Holländische Straße RT 5 Melsungen <> Kassel-Wilhelmshöhe <> Kassel Hauptbahnhof <> Rathaus/Fünffensterstraße <> Auestadion

Melsungen <> Kassel-Wilhelmshöhe <> Kassel Hauptbahnhof <> Rathaus/Fünffensterstraße <> Auestadion Tram 1 Stadtgebiet Kassel, verkehrt vom 13.02.-15.02.2021 auf der Route Hessischer Rundfunk <> Holländische Straße.

Stadtgebiet Kassel, verkehrt vom 13.02.-15.02.2021 auf der Route Hessischer Rundfunk <> Holländische Straße. Tram 4 Stadtgebiet Kassel, verkehrt vom 13.02.-15.02.2021 auf der Route Hessischer Rundfunk <> Sandershäuser Straße.

Stadtgebiet Kassel, verkehrt vom 13.02.-15.02.2021 auf der Route Hessischer Rundfunk <> Sandershäuser Straße. Tram 5 Stadtgebiet Kassel, verkehrt vom 13.02.-15.02.2021 auf der Route Auestadion > Scheidemannplatz > Königsplatz > Auestadion.

Stadtgebiet Kassel, verkehrt vom 13.02.-15.02.2021 auf der Route Auestadion > Scheidemannplatz > Königsplatz > Auestadion. Tram 2, 3, 6, 7, 8 Stadtgebiet Kassel, Betrieb bis voraussichtlich einschließlich 15.02.2021 eingestellt. Ab 16.02.2021 sollen je nach Fortschritt der Räumarbeiten weitere Linien in Betrieb gehen.

Wetter in Kassel: Bus-Verkehr weiter eingeschränkt - Ersatzverkehr ins Lossetal

Auch der Busverkehr in Kassel ist weiterhin von Ausfällen und Verspätungen betroffen. Seit Samstag fahren einige Bus-Linien wieder bei anderen muss die Strecke noch geprüft werden. Einen Überblick über die Ausfälle und den Einschränkungen einiger Bus-Linien in Kassel gibt der NVV.

Im Lossetal hat das Unwetter laut KVG besonders schwere Schäden angerichtet. Dort seien die Schienenrillen auf der Strecke dick vereist. Die Aufräumarbeiten würden noch eine Weile dauern. Die Bahnen könnten auf der Strecke voraussichtlich ab Dienstag bis zur Wendeschleife Kaufungen-Papierfabrik fahren. Von dort sollen Busse im Ersatzverkehr bis Hessisch Lichtenau fahren. (Sarah Neumeyer)

Rubriklistenbild: © Andreas Fischer