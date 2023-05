„Schwülwarme Suppe und heftige Gewitter“: Nach Hitze-Tagen droht der große Knall

Von: Erik Scharf

Wetter-Experten sprechen von „Gewittern wie im Hochsommer“. Den warmen Tagen droht in Kassel und Region ein ungemütlicher Abschluss.

Kassel – Der Mai verlief aus Wetter-Sicht bislang recht wechselhaft. Tage mit bestem Frühsommerwetter wechselten sich mit regnerischen und grauen Tagen munter ab. Nun stehen laut Wetter-Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) rund um Kassel zwei Hitze-Tage bevor – allerdings bringt das Hochdruckgebiet Ulla nicht nur viel Sonnenschein nach Nordhessen.

Denn schon am Sonntag (21. Mai) könnte es zum Ende eines sonnigen Himmelfahrt-Wochenendes heftig knallen. Laut den Meteorologen sind „ab den Mittagsstunden vor allem nördlich des Mains einzelne starke Gewitter mit stürmischen Böen, Starkregen um 20 l/qm in kurzer Zeit und kleinkörnigem Hagel“ möglich. Temperaturen von bis zu 28 Grad können örtlich erreicht werden.

Auf die Sonne können am Sonntag und Montag teils heftige Gewitter folgen. (Symbolfoto) © Ivan Mikhaylov/Design Pics/Imago

Wetter in Kassel und Region: „Gewitter und Unwetter wie im Hochsommer“

Und genau so geht es in Kassel auch in der neuen Woche weiter. Am Montag (22. Mai) rechnen die Wetter-Experten ebenfalls ab den Mittagsstunden örtliche mit Gewittern oder Starkregen, ebenfalls bei Höchstwerten bis zu 28 Grad. Eine „schwülwarme Suppe mit 25 bis 30 Grad und teils heftigen Gewittern. Das werden teilweise Gewitter und Unwetter wie im Hochsommer werden“, wie Dominik Jung vom Portal wetter.net sagt.

Höchsttemperaturen Montag 25 bis 28 Grad Dienstag 17 bis 20 Grad Mittwoch 16 bis 19 Grad Donnerstag bis zu 19 Grad Freitag bis zu 17 Grad Quelle: DWD

Am Dienstag kratzen die Werte an der 20-Grad-Marke. Das setzt sich am Mittwoch fort. Allerdings bleibt es laut den Wetter-Experten größtenteils trocken. Die Hitze ist mit den schwülwarmen Luftmassen zu diesem Zeitpunkt aber bereits weitergezogen.

Eine gute Nachricht haben die Meteorologen bereits jetzt schon für das Pfingstwochenende. Bei Höchsttemperaturen um 22 Grad und vorraussichtlich trockener Lage ist für bestes Wetter für Ausflüge in Nordhessen gesorgt. (esa)