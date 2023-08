Der Sommer feiert sein Comeback in Kassel und Region – oder ist das nur die halbe Wahrheit?

Von: Erik Scharf

Der Sommer feiert sein Comeback in Kassel und Region. Doch mit den hohen Temperaturen ist auch wieder eine große Menge Regen verbunden.

Kassel – Der Sommer ist wieder da! Und das wurde auch höchste Zeit. Nach verregneten und grauen Tage zwischen der zweiten Juli-Hälfte und der ersten August-Woche dürfen wir uns wieder über Sonne und sommerliche Temperaturen freuen. “Der Sommer hat offenbar Lust, nochmal voll aufzudrehen“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net. Oder ist das nur die halbe Wahrheit?

Wetter in Kassel in den kommenden Tagen „unbeständig“

Das, was der Deutsche Wetterdienst (DWD) für die kommenden Tage in Kassel und Nordhessen erwartet, liest sich aus Sicht der Temperaturen durchaus nach aufdrehen, allerdings dürfte es eine nasse Angelegenheit werden. Denn: „Ab der Nacht zum Samstag strömt auf der Ostflanke eines Tiefs bei Irland sehr warme bis heiße und feuchte Luft nach Hessen und gestaltet das Wetter unbeständig“, sagen die Wetter-Experten des DWD.

Höchsttemperaturen in Kassel Samstag bis zu 29 Grad Sonntag bis zu 29 Grad Montag bis zu 30 Grad

Gewitter und Starkregen rund um Kassel

Unbeständig heißt im Klartext: Am Samstag (12. August) sind örtlich „Gewitter und Starkregen mit Mengen von 15 bis 25 l/qm in kurzer Zeit oder 20 bis 35 l/qm in wenigen Stunden“ möglich. Immerhin sind die Temperaturen einem Sommer angemessen. Die Anzeige auf dem Thermometer bewegt sich im Höchststand zwischen 25 und 29 Grad, in höheren Lagen sind bis zu 23 Grad möglich.

Am Sonntag (13. August) zeigt sich das Wetter laut DWD wechselnd oder locker bewölkt, allenfalls vereinzelt sind kurze Schauer möglich. Zum Start in die neue Woche geht das nasse Spiel in Kassel und Region aber weiter. „Kräftige Schauer und Gewitter, häufig mit Starkregen, teils bis in den Unwetterbereich“, lautet die Vorhersage des DWD. Und ganz nebenbei könnte die 30-Grad-Marke geknackt werden.

Das Sommer-Comeback in Nordhessen wird also heiß und nass. Sonnencreme und Regenschirm in Kombination sind also eine gute Wahl beim Gang vor die Haustür. (esa)