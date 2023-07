Windiger Sonntag: DWD warnt vor Sturmböen rund um Kassel

Wetter

Auch am Sonntag ist das Wetter in Kassel und Umgebung wechselhaft. Zudem warnt der Deutsche Wetterdienst vor Sturmböen.

Kassel – Der Sommer in Nordhessen schaltet einen Gang zurück: Erst ein bisschen Sonne, dann ein bisschen Regen, und immer ein bisschen Wind mit dabei. Das Wochenende zeigt sich beim Wetter sehr wechselhaft. Am Sonntag (23. Juli) kann es rund um Kassel allerdings vor allem stürmisch werden.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilt, sind ab dem Vormittag bis zum Abend starke bis stürmische Böen“ möglich. „Es treten oberhalb 400 m Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 65 km/h gerechnet werden“, heißt es in der amtlichen Warnung des DWD. Derzeit ist ganz Hessen auf der Warnkarte des DWD gelb eingefärbt, das bedeutet Stufe 1 von 4.

+ In Hessen warnt der Deutsche Wetterdienst am Sonntag (23. Juli) vor Sturmböen. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

Wetter in Kassel: Auch Montag Gewitter und Unwetter möglich

Der Himmel zeige sich im Laufe des Sonntags laut den Wetter-Experten zunehmend stark bewölkt bis bedeckt, später fällt zeitweise Regen. Zwar sind die Höchsttemperaturen mit 22 bis 27 Grad durchaus angenehm, in Hochlagen empfiehlt sich bei Werten um 18 Grad allerdings schon eine leichte Jacke für den Sonntagsspaziergang mitzunehmen.

In der Nacht zum Montag (24. Juli) bleibt es stark bewölkt bis bedeckt und anfangs noch etwas Regen, im Verlauf der Nacht meist niederschlagsfrei. Im Tagesverlauf kann es laut dem DWD örtlich zu Gewittern kommen. „Besonders am Nachmittag und Abend auch Gewitter, lokal Unwetter gering wahrscheinlich“, heißt es in der Mitteilung. Es werden Höchsttemperaturen zwischen 22 bis 26 Grad erreicht, in Hochlagen klettert das Thermometer bis auf 18 Grad. Das Wochenende geht also auch zum Start in die neue Woche weiter – zumindest aus Sicht des Wetters. (esa)

Das schwere Unwetter im Juni in Kassel war sogar in der Berichterstattung der Wetterexperten in den USA ein Thema.

Rubriklistenbild: © Robert Michael/dpa