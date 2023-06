Nächsten Gewitter im Anmarsch auf Kassel – Rußpartikel aus Kanada könnten für schmutzige Fenster sorgen

Von: Erik Scharf

Nach dem schweren Unwetter in Kassel drohen weitere Gewitter mit stürmischen Böen. Obendrauf könnte eine Rußwolke für ein Schauspiel sorgen.

Kassel – Viele Sonnenstunden, hohe Temperaturen – und ein Unwetter, wie es Kassel lange nicht erlebt hat. Der Juni reizte die Wetter-Extreme deutlich aus. Kurz vor dem Monatswechsel könne es in Nordhessen nochmals heftig knallen.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) sind in der Nacht von Donnerstag (29. Juni) auf Freitag (30. Juni) „Gewitter mit lokalem Starkregen möglich“. Zum Start ins Wochenende erwarten die Meteorologen in Teilen Nordhessens Gewitter mit teils starkem bis stürmischem Wind.

Die Prognose des europäischen Wettermodells ECMWF rechnet mit bis zu 10 bis 15 Litern Regen pro Quadratmeter, allerdings durch „zum Teil regional eng begrenzte Schauer und Gewitter“, wie Wetter-Experte Dominik Jung vom Portal wetter.net mitteilt.

Das Unwetter in Kassel am 22. Juni setzte eine ganze Stadt unter Wasser. Nun drohen weitere Gewitter. © Nicole Schippers/dpa

Milde Temperaturen zum Start in den Juli

Ein anderes Phänomen könnte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ebenfalls in Nordhessen zu beobachten sein. Eine gigantische Rußwolke ist derzeit auf dem Weg nach Deutschland. Auslöser sind starke Waldbrände in Kanada, wie die Wetter-Experten von wetter.net berichten. „Wenn es schauerartigen Regen gibt, werden die Rußpartikel ausgewaschen und wir haben diese an den Autos oder auf den Fensterscheiben“, heißt es weiter.

Höchsttemperaturen in Kassel:

Donnerstag (29. Juni): 26 Grad

Freitag (30. Juni): 21 Grad

Samstag (1. Juli): 19 Grad

Sonntag (2. Juli): 23 Grad

Recht mild im Vergleich zum Juni gestaltet sich das Wetter in Nordhessen auch am Wochenende, gleichbedeutend mit dem Start in den Juli. Die Höchsttemperaturen pendeln sich in der Region am Samstag bei größtenteils bewölktem Himmel um die 20-Grad-Marke ein, am Sonntag sind bis zu 23 Grad möglich.

Der Juni 2023 ist im Übrigen mit einer mittleren Temperatur von 18,7 Grad einer der wärmsten in den vergangenen Jahren. Im Vergleich zum Mittelwert von 1991 bis 2020 ist der Juni laut wetter.net um 2,6 Grad wärmer gewesen. (esa)

Eine Statistik zeigt die unglaublichen Ausmaße des Unwetters in Kassel.