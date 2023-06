Örtlich Tornado-Gefahr: Schwere Gewitter am Donnerstag in Kassel und Nordhessen

Von: Niklas Hecht

Blitze erhellen die Nacht. © Patrick Pleul/dpa

Schwere Gewitter rollen am Donnerstag (21. Juni) auf Kassel und Nordhessen zu. Der DWD gibt vorab eine Unwetter-Warnung heraus.

Kassel - Es wird ungemütlich in Nordhessen. Das jedenfalls ist aus einer aktuellen Unwetter-Wetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) herauszulesen. Demnach drohen am Donnerstag (22. Juni) starke Gewitter, Starkregen und schwere Sturmböen in der Region. „Örtlich ist die Bildung einzelner Tornados nicht ausgeschlossen“, schreibt der DWD auf seiner Internetseite.

Wobei der Wetterdienst einschränkt, dass Gewitter mit den genannten Begleiterscheinungen typischerweise sehr lokal auftreten und mit voller Intensität meist nur wenige Orte treffen. Im Zweifel kann es auch zu überschwemmten Straßen oder vollgelaufenen Kellern kommen.

Die Experten unterteilen Gewitter in vier Kategorien.

Warnstufe 1 Gewitter Warnstufe 2 Starkes Gewitter Warnstufe 3 Schweres Gewitter Warnstufe 4 Extremes Gewitter

„Gewitter“ zeichnen sich - wenig überraschend - aus durch elektrische Entladungen, also Blitz und damit einhergehender Donner. Auch Windböen können auftreten. Bei Warnstufe 2 kommen teils schwere Sturmböen, Starkregen oder Hagel dazu. „Schweres Gewitter“ zeichnet sich darüber hinaus durch orkanartige Böen, gegebenenfalls mit Tornadogefahr, heftigen Starkregen und Hagelgefahr aus. Warnstufe 4 fällt noch einmal extremer aus. Hier können Gewitter mit „extrem heftigem“ Starkregen oder „extremem“ Wind einhergehen.

Für Hessen gilt aktuell die Wetterwarnung der Stufe 3. Die aktuellen Warnstufen können sich im Laufe des Tages noch ändern. Mit Blick auf Gewitter im Allgemeinen warnt der DWD: „Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr!“

Gewitter in Nordhessen: Welche Kreise sind betroffen?

Die aktuelle Wetterwarnung für Hessen umfasst folgende Kreise:

Warnung ab 9 Uhr:

Kreis Waldeck-Frankenberg

Warnung ab 11 Uhr:

Kreis und Stadt Kassel

Schwalm-Eder-Kreis

Kreis Hersfeld-Rotenburg

Werra-Meißner-Kreis

Die aktuelle Wetterwarnung für Nordhessen gilt am Donnerstag vorerst bis 24.00 Uhr. Dies kann von den Experten in Offenbach jedoch jederzeit angepasst - im Zweifel auch verlängert - werden. (fd/nhe)

Deutscher Wetterdienst (DWD) Der DWD wurde 1952 gegründet und ist der meteorologische Dienst der Bundesrepublik Deutschland. Der Sitz befindet sich in Offenbach. Unter anderem gehört die meteorologische Sicherung der Luft- und Seeschifffahrt und das Warnen vor meteorologischen Ereignissen, „die für die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährlich werden können“, zu seinen Aufgaben. So auch im aktuellen Fall.