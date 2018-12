Wetter in der Silvesternacht: Jahreswechsel wird regnerisch

Kein schöner Ausblick für Feuerwerksliebhaber: In der Silvesternacht bleibt es bedeckt, teils nebelig - bei gelegentlichem Sprühregen. Und auch in den nächsten Tagen wird es ungemütlich.

Denn es wird kalt, stürmisch und vielerorts regnet es, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Gerade am Neujahrstag soll es in weiten Teilen des Landes wechselhaft und ausgesprochen windig sein. Auch der Trend fürs erste Wochenende 2019 sei "eher grau", sagte ein DWD-Meteorologe.

Die Temperaturen fallen in der Silvesternacht in Niedersachsen auf sieben Grad, im Oberharz auf drei Grad ab. Im Landesinnern weht ein böig auffrischender Westwind, an der Küste gibt es Windböen. In Hessen kann es im höheren Bergland Nebel, teils mit Sichtweiten unter 150 Meter, geben. In der zweiten Nachthälfte kann es laut DWD auch im Tiefland gebietsweise nebelig werden. Die Temperaturen fallen in Nordhessen in der Nacht auf fünf bis ein Grad.

Am Dienstag ist es größtenteils bedeckt, es regnet vor allem im Norden und Süden. Nur in den Alpen und in der Nordhälfte lockert die Wolkendecke etwas auf, sobald sich der Regen verzogen hat. Es wird nach Angaben des DWD 4 bis 9 Grad warm. Verbreitet ist mit starken, im Norden Deutschlands mit stürmischen Böen aus dem Westen zu rechnen. Auch in Nordhessen ist mit einzelnen starken Böen zu rechnen, in Gipfellagen sogar mit Sturm - sonst weht der Wind mäßig.

Die Experten warnen vor Glätte in der Nacht, denn es werden Schauer vorhergesagt, die in Schnee übergehen können. Im Bergland in Niedersachsen werden drei Zentimeter Neuschnee erwartet. Die Temperaturen sinken auf etwa zwei Grad, im Oberharz ist mit leichtem Frost zu rechnen. Der Wind lässt nur langsam nach, an der See gibt es weiterhin Sturmböen.

Tags darauf - am Mittwoch - wird es etwas heiterer. In der Republik zeigt sich die Sonne vielerorts ausnahmsweise etwas länger, der Regen bleibt aus. In der Mitte, auch in Nordhessen, und im Süden fällt am Morgen ab 200 Metern Höhe etwas Schnee, doch ziehen sich die Wolken im Laufe des Tages an die Alpen zurück, so der DWD.

Gradzahlen unter dem Gefrierpunkt sind am Mittwoch nicht zu erwarten, es soll 1 bis 5 Grad warm werden. Der Wind lässt im Vergleich zum Dienstag nach und weht meist mäßig bis frisch - nur in der Osthälfte soll es noch starke Böen geben, an der See ist es weiter stürmisch. Nachts kann es in Hessen wegen Schneeschauern erneut vereinzelt glatt werden.

Am Donnerstag ist es wechselnd bis stark bewölkt und vor allem in der Mitte und im Süden kommen gelegentlich Schneeschauer von oben. In Westdeutschland soll es regnen. Die Sonne bricht am ehesten nördlich der Mittelgebirgsschwelle durch die Wolken. Frostig wird es im Süden des Landes und im Bergland, dort kann es laut DWD bis zu -4 Grad kalt werden. Sonst sind die Höchsttemperaturen dieselben wie am Vortag. (dpa/mak)