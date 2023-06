Wetterstation für die Artenvielfalt: Kasseler Forschungsteam entwickelt automatisierte Beobachtung

Von: Katja Rudolph

Neue Station auf dem Gelände der Staatsdomäne Frankenhausen: Hannah Raus vom Fachgebiet Botanik an der solarbetriebenen Windpollenfalle. Im Hintergrund die zeltartige Malaisefalle für Insekten. © Katja Rudolph

Um den bislang nur lückenhaft erforschten Verlust der Biodiversität künftig besser zu erfassen, entwickelt ein Forschungsteam mit Beteiligung der Uni Kassel sogenannte Wetterstationen für die Artenvielfalt. Wir haben uns eine Station bei Kassel angeschaut.

Kassel/Grebenstein – Von Weitem sieht es aus, als hätte jemand ein Campingzelt aufgeschlagen und daneben einen Blitzer auf dem Feld statt an der Straße aufgestellt. Doch was zwischen zwei Ackern der Staatsdomäne Frankenhausen im Landkreis Kassel aufgebaut ist, dient der Beobachtung der Artenvielfalt .

Das Vorkommen vieler Tier- und Pflanzenarten hat in den vergangenen Jahrzehnten abgenommen. Bislang ist das jedoch nur punktuell und für bestimmte Arten belegt. Genau das will ein Forschungsteam der Universität Kassel ändern.

Den Rückgang der Artenvielfalt könne man nur erfassen, indem man über lange Zeiträume Daten erhebe, sagt Hanna Raus, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachgebiet Botanik der Universität Kassel. Ähnlich wie man seit Jahrzehnten Wetterdaten erfasst und darüber den Klimawandel belegen und berechnen kann, sollen über dauerhafte Messstationen die Biodiversität beobachtet und Veränderungen analysiert werden. Daher spreche man von „Wetterstationen für die Artenvielfalt“, sagt Raus.

Im aktuellen Projekt „Ammod“ (Automatisierte Multisensor-Stationen zum Monitoring der biologischen Diversität) arbeiten die Kasseler Wissenschaftlerinnen mit einem großen Team verschiedener Forschungseinrichtungen zusammen. Ziel ist die automatisierte Erfassung der Artenvielfalt. „Was zwitschert? Was brummt? Was blüht? Was kommt an Säugetieren vorbei?“, formuliert es Professorin Gemeinholzer. Dafür sind an drei Standorten in Deutschland bereits Prototypen aufgebaut worden: eine Basisstation in Bonn, eine weitere bei Berlin und nach dem Wechsel von Birgit Gemeinholzer an die Universität Kassel nun auch eine auf dem Gelände der Domäne Frankenhausen.

Die Kasseler Station umfasst dabei zwei Elemente: eine Windpollenfalle sowie eine Insektenfalle. Die Windpollenfalle, die von Weitem aussieht wie ein älteres Blitzgerät, fängt die Pollen und Sporen auf, die in der Luft sind. Dafür richtet sie sich automatisch immer nach dem Wind aus. In regelmäßigen Abständen schaltet sich zudem eine Automatik an, die wie ein Föhn klingt, aber Luft ansaugt statt auspustet.

Die gesammelten Pollen fallen in ein Zentrifugenröhrchen im Innern der Falle. Über einen Kreisel wird alle zwei Wochen ein neues Sammelröhrchen geöffnet, sodass nachvollzogen werden kann, welche Pollen in welchem Zeitraum unterwegs waren. Zwischen Mai und August sind die Röhrchen bei der Leerung naturgemäß besonders voll mit gelblich-bräunlichem Staub, sagt Hanna Raus. Aber auch im Winter könne man winzige Pflanzenteile auffangen.

Mit der sogenannten Malaisefalle werden Insekten gefangen. Sie werden in dem zeltartigen Moskitonetz in eine Flasche geleitet, die mit Ethanol gefüllt ist und in der die Tiere verenden. Eine Umstellung auf eine Lebendfang-Methode sei in Arbeit, betont Birgit Gemeinholzer. Sie und ihr Team interessiert vor allem, was die Insekten an den Beinchen tragen oder im Magen haben. Die Alkohollösung untersuchen die Botanikerinnen auf Pflanzenspuren, die Insekten gehen an Experten des Zoologischen Forschungsmuseums König in Bonn zur Bestimmung. Die Analyse der Pflanzenspuren erfolgt dabei über eine komplexe DNA-basierte Methode, die die Botanikprofessorin mitentwickelt hat.

Das komplette Spektrum der Artenvielfalts-Wetterstationen umfasst zudem eine automatische Bilderkennung von Säugetieren, Vögeln sowie nachtaktiven Insekten: der sogenannte Mottenscanner. Auch die Umgebungsgeräusche werden aufgezeichnet und analysiert, um Rückschlusse auf das Vorkommen von Vögeln, Fledermäusen oder Grillen zu ziehen. Selbst die Düfte in der Landschaft, die bestimmte Insekten anlocken, werden automatisch erfasst. So will der Forschungsverbund über die Jahrzehnte auf diese Weise fundierte Zahlen erheben, welche Tier- und Pflanzenarten zurückgehen, sich ausbreiten oder neu einwandern. Apropos Wetterstation: Der Klimawandel ist dabei eine der Ursachen für die Veränderungen der Biodiversität. (Katja Rudolph)

Forschungsprojekt DINA: Was bei Hummel und Co. auf dem Speiseplan steht

Kassel – Ohne die Botanik ist auch die Insektenforschung aufgeschmissen, jedenfalls wenn es um die Artenvielfalt von Hummel, Schmetterling, Schwebfliege und Co. geht. Denn wie es um diese und weitere Insektenarten steht, hat auch mit dem Nahrungsangebot zu tun.



Wenn bestimmte Pflanzenarten, an deren Pollen oder Nektar die Tiere sich laben, nicht zur Verfügung stehen, kann es für die Insekten und ihre Fortpflanzung kritisch werden. Bleiben hingegen die Insekten als Bestäuber aus, können viele Pflanzen keine Samen oder Früchte tragen. Das hat nicht nur Folgen für den Ernteertrag auf Apfelplantage oder Erdbeerfeld, sondern auch für die Vermehrung von Wildpflanzen.



So weit so komplex. In diesem Zusammenhang bewegt sich der Beitrag eines Kasseler Forschungsteams für das Projekt „Dina“. Die Abkürzung steht für Diversität von Insekten in Naturschutz-Arealen. Vier Jahre lang haben dabei acht wissenschaftliche Institutionen unter Leitung des Naturschutzbunds Nabu das Vorkommen von fliegenden Insektenarten in 21 Naturschutzgebieten in ganz Deutschland untersucht.



Dabei zeigte sich, dass selbst in den geschützten Gebieten der Verlust von Artenvielfalt und Lebensräumen voranschreitet. Wesentlicher Treiber dieses Biodiversitätsverlusts sei der Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft, so ein Ergebnis der Studie. Deshalb seien konventionell genutzte Ackerflächen in oder neben Naturschutzgebieten für Insekten gefährlich.



Beteiligt an dem Projekt war das Team um Birgit Gemeinholzer, die seit 2021 das Fachgebiet Botanik der Uni Kassel leitet. Die Malaisefallen, die in dem Projekt zum Insektenfang eingesetzt wurden, dienten nicht nur zur Bestimmung der Insektenarten. Auch die Pflanzenspuren, die sich in und an den Insekten fanden, wurden über das neuartige Verfahren DNA-Metabarcoding untersucht. An dessen Entwicklung ist die Kasseler Professorin maßgeblich beteiligt. Bislang brauchte man zur Pflanzenbestimmung in der Regel eine Blüte oder Blätter – und viel Expertise. Die neue Methode erlaubt es, Pflanzenarten selbst mittels kleinster Rückstände zu identifizieren. Aus diesen wird die DNA isoliert und über eine charakteristische Folge von deren Bausteinen der entsprechenden Pflanzenart zugeordnet. Dabei spricht man in Anlehnung an die Strichcodes für den Supermarkt-Scanner von Barcodes.



Auf diese Weise konnte das Kasseler Forschungsteam im Projekt „Dina“ zeigen, welche Pflanzen die Insekten zu welchen Jahreszeiten in den Naturschutzgebieten besuchten. Außerdem erstellten sie Listen sämtlicher dort vorkommender Arten, darunter auch seltene, gefährdete sowie gebietsfremde Pflanzen.



Um die Veränderungen auf dem Speiseplan von Insekten über längere Zeiträume nachzuvollziehen, gehen die Kasseler Forscherinnen jenseits des Projekts Dina übrigens auch ins Museum: In naturkundlichen Sammlungen suchen sie an den aufgespießten Hummeln nach Pflanzenspuren. So wollen sie feststellen, ob ein verändertes Nahrungsangebot für den Rückgang bestimmter Arten verantwortlich ist. (Katja Rudolph)

Mehr Infos zum Projekt: dina-insektenforschung.de/aktuelles

Prof. Dr. Birgit Gemeinholzer © Privat