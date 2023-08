Wie ein Postknecht zum Offizier wurde: Streit um Ankauf einer Porzellangruppe für Kasseler Museen

Von: Bettina Fraschke

Umstrittene Porzellangruppe: „Der Postknecht“ (vorherige Bezeichnung: „Die Anwerbung zum Militär“) von Hessen Kassel Heritage. Repro: Rundbrief des Museumsvereins © Privat

Wie geht es nach der HNA-Recherche zur Unruhe bei Hessen Kassel Heritage (HKH) weiter? Der umstrittene Ankauf einer Porzellanfigurengruppe steht stellvertretend für manche in die Kritik geratenen Entscheidungen des Direktors Martin Eberle. Was sagt das Ministerium?

Kassel – Im Zuge der Unruhen auf der Wilhelmshöhe gerät jetzt ein Objektankauf aus dem Jahr 2021 ins Visier. 45 000 Euro wurden für eine Porzellan-Figurengruppe von 1777 aus der Frankenthaler Porzellanmanufaktur ausgegeben, die HKH-Direktor Martin Eberle bei der Kunsthandlung Daniela Kumpf in Wiesbaden hat ankaufen lassen. Figurengruppen wie diese werden in der Regel für unter 2000 Euro gehandelt, so die Kasseler Kunsthistorikerin Andrea Linnebach-Wegner, die den fragwürdigen Ankauf öffentlich gemacht und Zahlen und Hintergründe dazu recherchiert hat.

Es gibt zudem zwei weitere Probleme damit: Die Gruppe erscheint beschädigt, eine Tabakspfeife scheint abgebrochen. Aber vor allem zeigt sie ganz offensichtlich nicht das Thema, für das sie angekauft worden ist: die Anwerbung eines Soldaten für das Militär. Tatsächlich zeigt die Figurengruppe zwei Trunkenbolde, einer davon in einer gelben Postuniform, an seiner Seite hat er ein Posthorn umhängen. Militärische Merkmale fehlen völlig, auch sind keine Hinweise zu erkennen, dass hier eine Anwerbung stattfinden soll. Die zweite Figur scheint sich stark alkoholisiert zu übergeben. „Auf den ersten Blick erkennt man auch, ohne ein Experte zu sein, dass dies kein Offizier, sondern ein Postknecht ist“, sagt Linnebach-Wegner. Ein Vergleich mit der Abbildung eines Postillions auf einer Briefmarke zur Thematik zeigt die Ähnlichkeiten in der Bildsprache. Auch die Beschreibung in der öffentlich einsehbaren Objektdatenbank von HKH folgt dieser Lesart.

Linnebach-Wegner hat den offensichtlichen Irrtum bereits kurz nach Bekanntwerden des Ankaufs in Mails an den Museumsverein, die Museumsleitung (damals MHK) und an die Kunsthandlung nachgewiesen. Beim Museumsverein (MV) hatte Eberle um finanzielle Unterstützung für den Ankauf geworben, weil das Objekt aus der Rokoko-Zeit selten sei und weil das Thema Anwerbung von Soldaten in der Landgrafschaft Hessen Kassel besonders unter Wilhelm IX, dem späteren Kurfürsten Wilhelm I., sehr wichtig gewesen sei.

Eberle betont im Rundbrief des Museumsvereins im Juli 2021 die Bedeutung der Figurengruppe für die Kasseler Sammlung. Sie sollte für die künftige Ausstellung im Verbinderflügel des Schlosses Wilhelmshöhe vorgesehen sein. Eberle beschreibt die Porzellangruppe so: „Mit dieser ironisierenden Figurengruppe kann der Handel mit Soldaten in einem Objekt festgemacht werde, der sich sonst nur theoretisch darstellen lässt.“ Er dankte dem Museumsverein für die Unterstützung des Ankaufs mit 25 000 Euro.

Andrea Linnebach-Wegners Protest zeigte aber Wirkung: Der Museumsverein, der sich laut Vorsitzender Susanne von Baumbach nicht aktuell äußern möchte, schrieb im Oktober 2021 in seinem Rundbrief: „Auf Anregung von Herrn Prof. Dr. Eberle hat der Vorstand beschlossen, die für den Ankauf einer Porzellangruppe vorgesehene Finanzierung umzuwidmen in das pandemiebedingt vordringliche Projekt, den erneuten Aufbau der Ausstellung „Treffpunkt Rom 1810“. Der für den Ankauf der Porzellangruppe geflossene Förderbetrag in Höhe von 25 000 Euro wurde bereits an den MV zurücküberwiesen.“ Das ist das unausformulierte Eingeständnis des Fehlers beim Ankauf, bei dem hauseigene Expertise offenkundig nicht herangezogen wurde, wie Linnebach-Wegner sagt.

Die Kosten von insgesamt 45 000 Euro für diesen Ankauf trägt der Steuerzahler.

Das sagt der Museumsdirektor Martin Eberle

„Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie musste die Rom-Ausstellung verschoben werden, weshalb ich den Museumsverein um eine Umwidmung der Mittel bat. Die Porzellangruppe „Anwerbung zum Militär“ konnte dann dennoch erworben werden. Zur Deutung der Gruppe liegen zwei unterschiedliche wissenschaftliche Meinungen vor, wobei ich der wissenschaftlichen Fachliteratur folge und weiterhin die Gruppe als „Anwerbung zum Militär“ sehe. Unterschiedliche Fachmeinungen gibt es in der Wissenschaft öfter, und es ist ein Zeichen der Anerkennung wissenschaftlicher Arbeit, wenn man beide Meinungen nebeneinander bestehen lässt. Ein Verkauf der Gruppe ist nicht vorgesehen.“

Ministerium will von Beschwerden nichts gehört haben

In der Vorbereitung der Berichterstattung über Hessen Kassel Heritage ist der Redaktion der HNA in einer Reihe von vertraulichen Gesprächen von einer Atmosphäre der Angst, von mangelnder Wertschätzung wissenschaftlicher Arbeit, fehlendem Vertrauen, Demütigungen und Einschüchterungen, Entscheidungen nach persönlichen Vorlieben und ohne sachliche Grundlage, Entscheidungen, ohne Mitarbeiter und deren Expertise einzubeziehen, und in der Folge von einer enttäuschten Motivation und Frustration unter den Mitarbeitern berichtet worden. Der Direktor, Martin Eberle, weist die Vorwürfe zurück (HNA berichtete).



In einem Fragenkatalog haben wir Angela Dorn, die Hessische Ministerin für Wissenschaft und Kunst, um eine Stellungnahme zu den Vorwürfen gebeten. Über den Pressesprecher Volker Schmidt hat die Redaktion diese Antwort erhalten: „Anonyme Anschuldigungen kann das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst nicht kommentieren. Sie können ohne weitere Substantiierung auch keine Grundlage für aufsichtliches Handeln sein, zumal sie sich weder qualitativ noch quantitativ bewerten lassen. Mitarbeitende von Hessen Kassel Heritage haben sich nicht an das Ministerium gewendet.“



Die ist nach Auskunft der Gewährspersonen unserer Zeitung nicht richtig, es habe immer wieder Anrufe gegeben. Mehrere Personen haben sich außerdem an den Personalrat gewendet. Auch der Hauptpersonalrat soll über diesen Weg informiert worden sein. Man habe aber sinngemäß zu hören bekommen, wenn es keine sexuellen Verfehlungen gibt, würden die Vorwürfe nicht ausreichen. „Auch von Seiten des Hauptpersonalrats wurden dem Ministerium keine entsprechenden Informationen zugeleitet“, heißt es aus dem Ministerium.



Da Beamte nach Paragraf 67 des Bundesbeamtengesetzes zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, dürfen sie sich zu Interna nicht äußern, wenn sie nicht eine Abmahnung oder gar Kündigung riskieren wollen.



Unserer Zeitung ist außerdem bekannt, dass zahlreiche besorgte Bürger sowie Experten aus ganz Hessen – also von außen – wiederholt das Gespräch mit dem Ministerium gesucht haben.



Ferner heißt es aus dem HMWK: „Das Ministerium steht stets im engen Dialog mit den Beteiligten vor Ort und der zuständigen Personalvertretung und wird dies auch weiterhin tun.“



Zu aktuellen und geplanten Veränderungen in der inhaltlichen und formalen Organisation von HKH erklärt das Ministerium, die HKH-Leitung wolle die Beschäftigten enger in den Prozess einbinden: „Sie lässt den Prozess professionell begleiten. Diese Unterstützung soll nach den Planungen des Direktors verstärkt werden, um die Beschäftigten noch besser mitzunehmen.“



Kommentar: Beim Ministerium fehlt der Wille, sich zu kümmern



Es ist verständlich, dass das Ministerium bei einer Beurteilung der Vorwürfe gegen Museumsdirektor Martin Eberle Vorsicht walten lässt. Was allerdings nicht zu rechtfertigen ist: Im Statement für die Presse findet sich nirgendwo ein Wort der Betroffenheit oder des Mitgefühls. Es wäre notwendig gewesen, einen Satz hinzuschreiben wie „Wir nehmen solche Angelegenheiten ernst“. Oder „Sollten Mitarbeitende des Landes unter ihren Vorgesetzten zu leiden haben, werden wir uns darum kümmern.“ Oder: „Für toxische Führungspersönlichkeiten gibt es in unseren Institutionen keinen Platz.“ PR-Profis können das alles so formulieren, dass dem Anspruch genüge getan wird, damit keine Vorverurteilung vorzunehmen. Die Gewährsleute, die sich unserer Zeitung anvertraut haben, sehen für sich keine sichere Möglichkeit, sich im Hause Hessen Kassel Heritage oder im Ministerium irgendwo hinzuwenden, wo sie in Sicherheit über ihre Situation sprechen können. Wo sie darauf vertrauen können, dass von dort aus mit übergeordneten Stellen so kommuniziert wird, dass sie wegen ihrer Beschwerde nicht erst recht zu leiden haben.

Das ist ein skandalöser Missstand. Und, nein, der Verweis auf die institutionell vorgesehenen Ämter reicht hier nicht aus. Denn damit funktioniert es unter den derzeitigen Gegebenheiten offenbar nicht. Dass dies so ist, lässt Schlüsse auf das Klima bei HKH unter seinem Direktor zu.

Die krisenhafte Personalsituation und der Umgang damit sind für die Öffentlichkeit deshalb wichtig, weil HKH die größte Kultureinrichtung des Landes und vom Steuerzahler finanziert ist. Wenn dort Mitarbeiter frustriert, in ihrer Arbeit behindert oder in ihrer Expertise nicht gehört werden – darauf lässt der zweifelhafte Ankauf der Porzellangruppe schließen – , wird sich das auf die Sammlung der Museen und damit auf unser hessisches Erbe auswirken. Von Bettina Fraschke