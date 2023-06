Linksextremismus-Urteil: Darum ist Lina E. vorerst frei

Von: Matthias Lohr

Muss sich nun zweimal in der Woche bei der Polizei melden: Die Kasselerin Lina E. (mit ihrem Verteidiger Erkan Zünbül) wurde vom Oberlandesgericht Dresden zu fünf Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Vorerst wurde die Haft jedoch ausgesetzt – unter anderem weil sie bereits seit zweieinhalb Jahren in U-Haft sitzt. © Sebastian Kahnert/dpa

Nach dem Urteil gegen die Kasselerin Lina E. befürchten Politiker und Experten eine Radikalisierung der linken Szene. Die Polizei kritisiert, dass die Linksextremistin vorerst frei ist.

Dresden – Die Kasselerin Lina E. wurde am Mittwoch vom Oberlandesgericht Dresden (OLG) wegen brutaler Übergriffe auf Rechtsextremisten zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Zudem soll die 28-Jährige mit ihren Mitstreitern eine kriminelle Vereinigung gebildet haben. Trotzdem ist der von der linken Szene viel zitierte Slogan „Free Lina“ vorerst wahr geworden.

Wieso ist Lina E. vorerst frei?

Weil sie bereits seit zweieinhalb Jahren in Untersuchungshaft und nicht vorbestraft ist, wie der Vorsitzende Richter Hans Schlüter-Staats am Mittwoch die Entscheidung begründete, den Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug zu setzen. Die lange U-Haft stelle eine erhebliche Belastung für Lina E. dar, deren Rheumaerkrankung in der JVA Chemnitz schlimmer geworden sein soll. Zudem führte Schlüter-Staats die erhebliche Vorverurteilung durch ein rechtes Magazin an, das auch unverpixelte Fotos von der Studentin veröffentlicht hatte. Lina E. muss sich nun jeden Montag und Donnerstag bei der Polizei melden und darf ihren Wohnsitz nicht ohne Zustimmung des Senats wechseln. Personalausweis und Reisepass musste sie beim OLG abgeben. Sobald das Urteil rechtskräftig geworden ist, muss Lina E. wieder in Haft – vermutlich noch ein Jahr. Dann wären zwei Drittel ihrer Strafe abgelaufen. Es ist üblich, dass der Rest zur Bewährung ausgesetzt wird.

Kommt die Haftaussetzung überraschend?

Durchaus. Lina E. war als einzige der vier Angeklagten in U-Haft. Die Bundesanwaltschaft hatte dies damit begründet, dass sie wie ihr Verlobter Johann G. in den Untergrund abtauchen könnte. Ihr Freund soll wie andere Mitglieder der Gruppe weiter an Übergriffen auf Neonazis beteiligt sein. Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, hatte sich am Mittwoch besorgt gezeigt, „dass eine zunehmende Anzahl gewalttätiger Linksextremisten versucht, sich der Strafverfolgung zu entziehen, und möglicherweise untergetaucht ist“. Ulrich von Klinggräff, einer der beiden Verteidiger von Lina E., bezeichnete die Haftverschonung als „überfällig“. Gegen das Urteil kündigte er Revision an, das Strafmaß sei viel zu hoch.

Warum dauerte die Urteilsverkündung so lang?

Das fragten sich viele der knapp 200 Besucher im Hochsicherheitssaal. Normalerweise wird das Urteil mündlich zusammengefasst. Erst in der schriftlichen Version folgen alle Details. Schlüter-Staats hingegen zählte alle wesentlichen und unwesentlichen Dinge auf. Ein Journalist twitterte irgendwann entnervt, der Richter wolle bis morgen durchreden. Kenner der sächsischen Justiz bezeichnen Schlüter-Staats als Aktenfresser, dem es auf jedes Detail ankomme. Am Mittwoch ging der 61-Jährige auch immer wieder auf die Kritik der Verteidigung an seiner Person ein. Zwischenzeitlich wurde darüber nachgedacht, die Urteilsbegründung an einem weiteren Sitzungstag fortzusetzen. Doch nach gut neun Stunden war Schlüter-Staats dann doch fertig.

Welche Reaktionen gibt es auf das Urteil?

Sehr unterschiedliche. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und ihr Justizkollege Marco Buschmann (FDP) begrüßten das Urteil und warnten vor Selbstjustiz. Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jochen Kopelke, wiederum kritisiert, dass Lina E. vorerst frei ist: „Das löst absolutes Kopfschütteln bei uns Polizisten aus.“ Für den Co-Vorsitzenden der Grünen Jugend, Timon Dzienus, ist das Urteil dagegen „skandalös“ und eine Farce. Es beruhe auf „fragwürdigen Indizien“.

Wird die linke Szene immer radikaler?

Das befürchten viele. Am Samstag soll in Leipzig und anderen Städten für Lina E. demonstriert werden. Zwar wurden die Veranstaltungen in der sächsischen Metropole am Donnerstagabend vorerst verboten, aber die Szene ruft weiter auf, nach Leipzig zu kommen. Die Ankündigungen für den „Tag X“ klingen zum Teil martialisch. Vor allem in Leipzig bereitet sich die Polizei auf einen Großeinsatz vor. Bereits am Mittwoch demonstrierte die linke Szene dort sowie in Bremen und Hamburg. Teilweise kam es zu Ausschreitungen. Auch Innenministerin Faeser warnt vor einer zunehmenden Gewaltbereitschaft von Linksextremen. Laut der Statistik des Bundeskriminalamts bleibt der Rechtsextremismus jedoch die größte Gefahr. So stieg die Zahl rechter Gewalttaten im vorigen Jahr um 12 Prozent auf 1170, während auf der linken Seite ein Minus von 30 Prozent (842 Delikte) verzeichnet wurde. Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) kündigte derweil weitere Ermittlungen gegen die linke Szene an. Der Prozess habe gezeigt, „dass von gewaltbereiten Linksextremisten eine erhebliche Gefahr ausgeht.“ (Matthias Lohr)