Wie soll der HNA-Leserfotokalender 2024 aussehen? Stimmen Sie über die Motive ab

Von: Lara Thiele

Diese Motive und noch viele weitere stehen zur Auswahl für den Leserfotokalender 2024. © Johann Spuling, Ralf Orth, Hans-Joachim Mehlfärber, Andreas Trupp

Machen Sie mit und gestalten Sie mit uns den HNA-Leserfotokalender 2024. Welche Motive schaffen es in den Kalender?

Wir haben dazu aufgerufen, Bilder aus der Region zu schicken für den neuen Leserfotokalender. Sie, liebe Leserinnen und Leser, haben uns zahlreiche Fotos zukommen lassen. Es war nicht leicht, eine Auswahl zu treffen. Daher bitten wir bei der Entscheidung über die endgültigen Kalender-Motive um Ihre Hilfe: Nehmen Sie an der Abstimmung teil und gewinnen Sie mit etwas Glück außerdem einen der limitierten Kalender.

Die Abstimmung funktioniert so: Klicken Sie bei den vier Bildmotiven für jeden Monat auf Ihren jeweiligen Favoriten, um die schönsten Bilder unserer Leser und Leserinnen für den HNA-Kalender 2024 auszuwählen. Wer anschließend in den Lostopf für die 20 zu verlosenden Kalender möchte, muss das unter der Abstimmung stehende Formular ausfüllen. Sowohl die Abstimmungen als auch die Verlosung enden am Dienstag, 22. August 2023, um 23.59 Uhr. Die Kalender gibt es dann später in den HNA-Geschäftsstellen zu kaufen. Wann genau, darüber informieren wir rechtzeitig.

Wer an der Verlosung teilnehmen und einen Kalender gewinnen will, muss nur doch das Formular ausfüllen. Viel Glück!