Erneut illegales Rennen durch Kassel: Mit 180 km/h auf Dresdener Straße

Illegales Rennen: Mit 180 km/h auf Dresdener Straße in Kassel.

Erneut sind junge Männer bei einem illegalen Autorennen auf der Dresdener Straße von der Polizei gestoppt worden.

Mit Tempo 180 rasten sie laut Polizeisprecher Matthias Mänz in der Nacht zum Donnerstag über die Straße im Kasseler Osten. Hier darf nicht schneller als 80 km/h gefahren werden.

Gegen die beiden Männer, einen 22-Jährigen aus Niestetal und einen 24-jährigen aus Kassel, leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein.

Straftat: Illegales Autorennen

Die Polizisten seien in ihrem Zivilwagen gegen 0.40 Uhr am „Großen Kreisel“, dem Platz der Deutschen Einheit, auf die beiden BMW SUV aufmerksam geworden, deren Fahrer es eilig zu haben schienen. Im weiteren Verlauf der Fahrt in Richtung A 7 beobachteten die Beamten, dass sich die beiden Wagen ganz offensichtlich ein Rennen lieferten und dabei rücksichtslos mit sehr hohen Geschwindigkeiten auch über rote Ampeln fuhren. Auf der Dresdener Straße/Ecke Sandershäuser Straße gelang es der Streife, beide Autos zu stoppen, bevor jemand zu Schaden kam.

Beiden droht im Fall einer Verurteilung eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren sowie der Entzug der Fahrerlaubnis. Die weiteren Ermittlungen werden beim Polizeirevier Mitte geführt und dauern an.

Erst im Oktober waren drei junge Autofahrer im Alter von 19 und 23 Jahren von einer Zivilstreife auf der Dresdener Straße gestoppt worden, nachdem sie sich ein illegales Rennen in zwei 3er BMW und einem Audi TT geliefert hatten. Sie hatten ihre PS-starken Fahrzeuge auf 160 Stundenkilometer beschleunigt.

Bei einem Unfall wurden im vergangenen Jahr auf der Kohlenstraße fünf Menschen verletzt. Ursache war vermutlich ein illegales Autorennen.

Hier befindet sich die Dresdener Straße in Kassel: