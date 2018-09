Wildbret – heimisches Reh und Wildschwein für den gesunden Fleischgenuss

Unbestritten gehört vor allem das Wildfleisch von Reh und Wildschwein zu den eiweißreichsten Fleischarten und ist meist nähr- und mineralstoffreicher als das Fleisch von Schlachttieren.

Hinzu kommt der geringe Fettanteil in Verbindung mit einem hohen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren. Die Tiere leben in der freien Natur, wachsen stressfrei auf und ernähren sich von dem, was die Natur zu bieten hat. Es ist daher ein sehr wertvolles und gesundes Nahrungsmittel.

Regionale Bezugsquellen

Aber nicht nur weil Wildbret ein unbelastetes Bioprodukt ist, eignet es sich für einen bewussten Fleischgenuss. Denn wer Wert auf eine nachvollziehbare Herkunft legt, kauft bei Metzgereien, Direktvermarkter oder Forstbetrieben aus der Region das Wildfleisch für die heimische Küche. Kurze Transportwerge und wenig Verpackung schonen zusätzlich Natur und Umwelt. Hilfreich können Broschüren und Homepages sein, die Bezugsquellen und Gastrobetriebe auf einen Blick vorstellen.

Wilde Wochen: der kulinarische Wegweiser

Unter dem Motto „Wilde Wochen 2018 – der regionale Wildgenuss!“ geht das kulinarische Projekt des Naturparks Habichtswald in die achte Runde. Vom 22. September bis zum 19. November bieten 17 Gastronomiebetriebe sowie vier Fleischereien und Direktvermarkter Spezialitäten vom Habichtswaldschwein an. Dass das „Habichtswaldschwein“ – jenes Wildschweines aus dem Naturpark Habichtswald - auf vielfältige und schmackhafte Weise zubereitet werden kann, beweisen Gastronomen aus Bad Emstal, Zierenberg, Kassel, Habichtswald, Wolfhagen, Schauenburg, Edermünde und Gudensberg, die in ihrem individuellen Aktionszeitraum mindestens 3 verschiedene Habichtswaldschweingerichte oder auch ein ganzes Wildschweinmenü anbieten. Die Metzgereien bzw. Direktvermarkter aus Habichtswald, Naumburg, Calden und Fritzlar-Lohne haben exklusiv Wildschweinfleisch aus dem Habichtswald bratfertig oder in veredelter Form im Angebot. Auch zwei Privatforstbetriebe sind in diesem Jahr dabei und beliefern Gastronomie sowie Endverbraucher. Veranstaltungen wie zum Beispiel kulinarische Wanderungen mit Weinprobe, Streifzüge durch herbstliche Jagdreviere oder Küchenfest in der Naturparkgastronomie vervollständigen die Wilden Wochen. Das Erkennungsmerkmal der Wilden Wochen ist – wie auch in den vergangenen Jahren - ein Holzwildschwein, das jeder teilnehmende Betrieb erhält.

Die begleitende Broschüre gibt es hier als Download. Darüber hinaus ist sie ab sofort kostenfrei bei allen teilnehmenden Gastronomiebetrieben, im Naturparkzentrum Habichtswald auf dem Dörnberg und in den Rathäusern der Touristischen Arbeitsgemeinschaft Naturpark Habichtswald (Bad Emstal, Breuna, Edermünde, Gudensberg, Habichtswald, Naumburg, Niedenstein, Schauenburg und Zierenberg) erhältlich.

