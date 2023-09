Trennt das Schicksal dieses Kasseler Windhund-Traumpaar? Lana und Keanu suchen neue Familie

Ein unzertrennliches Windhundpaar bei Kassel sucht ein neues tierliebes Zuhause, in dem sie gemeinsam Liebe und Halt finden.

Kassel– Es war einmal vor fünf Jahren, da fand die bildhübsche Windhündin Lana ein neues Zuhause im beschaulichen Hessen, in der Nähe von Kassel. Es dauerte nur ein kurzes Jahr und sie war nicht mehr allein. In Keanu fand sie einen Gefährten, wie für sie geschaffen.

Von diesem Tag an machte das Traumpaar alles gemeinsam. Ihre Besitzerin sorgte sich rührend um die beiden und schuf so ein Zuhause, das alles bot, was ein Hundeleben zu einem Geschenk macht.

Windhund–Traumpaar Lana und Keanu © SALVA Hundehilfe e.V.

Plötzlicher Schicksalsschlag für das Kasseler Windhundpaar

Vor einigen Wochen kam dann der Schicksalsschlag: unerwartet verstarb die tierliebe Besitzerin der beiden Windhunde. Beim gemeinsame Spielen haben Lana und Keanu stets ebenso zusammengehalten, wie in schwierigen Zeiten. Doch nun steht für die beiden alles auf dem Spiel.

Die Salva Hundehilfe e.V. will das nicht zulassen. Der Verein hat sich der schwierigen Aufgabe angenommen, für das Traumpaar ein gemeinsames Zuhause zu finden.

Windhunde Lana und Keanu sind ein harmonisches Team

Lana und Keanu sind bestens erzogen und in allem geschult, was der Alltag von ihnen verlangt. Sie können an Katzen gewöhnt werden und vertragen sich mit Hunden. Sie haben Erfahrung mit Kindern und können auch stundenweise alleine bleiben.

Da sie sich wie bei einem richtigen Traumpaar perfekt ergänzen sind sie Zuhause glücklich und harmonisch, wie der Salva Hundehilfe e.V. auf Facebook mitteilt.

Gesucht wird nun eine Familie, in der ein Windhundeliebhaber mit Erfahrung den Zwei Liebe aber auch Halt und Führung zukommen lassen kann.

Das Traumpaar kann in Kassel besucht werden

Die rumänische Windhündin Lana und der Galgo Keanu können in der Nähe von Kassel besucht werden. Sie lieben es im eingezäunten Garten ihre Runden zu drehen und sind treue Begleiter bei Abendspaziergängen und Ausflügen. Autofahren zählt für Keanu nicht zu seinen Vorlieben. Beide sind gut leinenfügig, keine Pöbler, Kenau ist intakt und Lana kastriert. Die Vermittlung findet durch die Salva Hundehilfe e.V. statt.

