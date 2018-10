Wintercheck im Video: Worauf Autofahrer jetzt achten sollten

ADAC-Mitarbeiter Thorsten Förtsch in Aktion: links im Bild am Auto von Bärbel Dührsen aus Fuldatal und rechts bei der Überprüfung der Profiltiefe an einem anderen Fahrzeug.

Die HNA und der ADAC luden in Kassel zum kostenlosen Wintercheck. Im Video zeigen wir, worauf Autofahrer jetzt achten sollten.

Im Herbst sollte das Auto für den Winter fit gemacht werden. Ein Experte vom ADAC hat uns beim kostenlosen Wintercheck auf dem Parkplatz der HNA erklärt, worauf es jetzt ankommt. In unserem Video erfahren Sie, was bei Winterreifen, Scheiben, Licht und Co. zu beachten ist:

HNA und ADAC luden zum Wintercheck in Kassel: Nur wenige Mängel

Am Ende war Bärbel Dührsen froh, aber nicht überrascht: Ihr in die Jahre gekommener, aber sehr gepflegter Volvo-Kombi ist astrein in Schuss. Nur: Im Kühlwasser fehlt Frostschutzmittel, stellt ADAC-Mitarbeiter Thorsten Förtsch fest. Reifendruck, Profiltiefe, Bremsflüssigkleit, Kühlmittel- und Ölstand, Licht und Batterie, Bremsfüssigkeit, -beläge und -scheiben – alles bestens, Wintercheck bestanden. Weiter so.

Winterreifen wechseln: Das müssen Autofahrer jetzt wissen

„Da bin ich aber froh“, freute sich die Fuldatalerin über das gute Abschneiden ihres Autos. Normalerweise lasse sie ihr Fahrzeug in der Fachwerkstatt checken. Aber als sie in der HNA von der kostenlosen Aktion erfahren habe, habe sie keine Augenblick gezögert und sich angemeldet.

Sie war eine von fast 40 Autofahrern/innen, die am Samstag den kostenlosen Check von ADAC und HNA auf dem Parkplatz des Presseshauses in Anspruch genommen haben. Spezialisten des Automobilclubs aus Frankfurt und Kassel nahmen die Fahrzeuge in Augenschein, gaben wertvolle Tipps und informierten die Halter über eventuele Mängel.

+ Auto-Wintercheck vo ADAV und HNA: Thorsten Förtsch prüft den Frostschutz am Auto von Ines Simon aus Baunatal. © Dieter Schachtschneider

Schwerwiegende waren unterdessen nicht darunter. Lediglich zu alte Reifen, schwache Batterien und verbrauchte Bremsflüssigkeit mussten die ADAC-Profis anmarkern.

Auch Monika Hauber aus Kassel nutzte die günstige Gelegenheit, ihren neun Jahre alten Polo vorzuführen. Die Winterreifen machen es noch eine Saison lang, aber im Frühjahr so die Spezialisten, müssen sie runter. Und auch eine neue Battreie ist fällig. Die alte ist noch die erste. Nach so vielen Jahren darf es dann auch eine neue sein. Auch Hauber fährt zum jährlichen Wintercheck normalerweise in die Werkstatt ihres Vertrauens. „Aber hier beim ADAC kostet es ja nichts“, sagt die 85-Jährige.

Besonders wichtig in der kalten Jahreszeit sind Winter- oder Allwetterreifen. Die Profiltiefe sollte vier Millimeter nicht unterschreiten. Für Reginen mit hohem Schneeaufkommen empfiehlt der ADAC Schneeketten.

Gute Sicht ist gerade bei frostigem Schmuddelwetter wichtig. Deswegen gilt, das Wischwasser mit Frostschutz zu versehen, damit die Leitungen nicht einfrieren. Das Sommerwischwasser sollte komplett ausgetascuht werden, um Flockenbildung zu vermeiden. Und wer am Abend eine Abdeckfolie auf die Windschutzscheibe legt, braucht morgens nicht kratzen.

Von José Pinto