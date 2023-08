Wintershall Dea weitet Pläne zur CO2-Speicherung aus

Von: Johannes Rützel

Testeinspeicherung abgeschlossen: Derzeit wird im Projekt Greensand vor Dänemark überwacht, wie sich das Kohlendioxid in der Lagerstätte verhält. (Archivbild) © F-J-McCauley/Ineos Energy

Vor der Küste UKs soll ab 2030 Kohlendioxid eingelagert werden. Wintershall Dea baut die Carbon Capture and Storage Technologie weiter aus.

Kassel/London – Wintershall Dea hat eine weitere Lizenz zur Speicherung des Treibhausgases Kohlenstoffdioxid (CO2) unter dem Meeresgrund der Nordsee erhalten. Wie das Unternehmen mitteilte, hat die North Sea Transition Authority (NSTA) die sogenannte Camelot-Lizenz an Wintershall Dea vergeben. Das geschätzte jährliche Speicherpotenzial der Camelot-Lizenz beläuft sich insgesamt auf bis zu sechs Millionen Tonnen CO2, teilte Wintershall Dea weiter mit, und leiste einen bedeutenden Beitrag zur CO2-Reduzierung im Vereinigten Königreich.

Das Kohlenstoffdioxid soll dafür sowohl in ausgeförderten Gasfeldern, als auch in einer darüber liegenden Sandsteinschicht, die Salzwasser als Grundwasser führt, eingeschlossen werden. Winters-hall Dea wird an dem Projekt 50 Prozent halten – die Firma Synergia Energy soll den Betrieb führen und hält die andere Hälfte.

Die NSTA untersteht dem Ministerium für Energiesicherheit im Vereinigten Königreich und hat angekündigt, in den nächsten Jahren über 100 weitere Lizenzen zur Offshore-Speicherung von CO2 auf dem britischen Kontinentalschelf zu vergeben.

Lizenzen, um jedes Jahr bis zu 26 Millionen Tonnen CO2 unter den Meeresboden zu pumpen

Wintershall verfügt mit der Camelot-Lizenz nun über die vierte Lizenz zur Speicherung von Treibhausgas unter der Nordsee. In der norwegischen Luna-Lizenz sollen fünf Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid pro Jahr eingebracht werden können, in der Havstjerne-Lizenz bis zu sieben Millionen Tonnen jährlich. Erst kürzlich wurde vor der dänischen Küste im Projekt Greensand ein Testlauf abgeschlossen – 2025 bis 2026 solle dort die kommerzielle Einspeisung beginnen, sagte eine Sprecherin von Wintershall. 1,5 Millionen Tonnen CO2 sollen hier pro Jahr eingebracht werden. Das Potenzial beläuft sich laut Wintershall auf bis zu acht Millionen Tonnen jährlich.

Wintershall verfügt damit über Lagerstätten, in denen jährlich insgesamt bis zu 26 Millionen Tonnen eingebracht werden können. Auch vor der deutschen Küste gibt es mögliche Lagerstätten. Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe schätzt die Speicherkapazität auf 20 Milliarden Tonnen Treibhausgas, die Lagerung sei machbar und sicher. (Johannes Rützel)

