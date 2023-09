Wintershall Dea will Verwaltung und Management abbauen

Von: Johannes Rützel

Durch den Russland-Ausstieg schrumpft Wintershall Dea rund um die Hälfte: Im Bild eine Gasförderanlage in Nowy Urengoi im nördlichen West-Sibirien, ein Joint-Venture von Wintershall Dea und Gazprom.

Ab Februar 2024 soll Kassel alleiniger Hauptsitz von Wintershall Dea werden. Vorstand Mario Mehren erklärte und verteidigte die Sparpläne am Mittwoch.

Kassel/Hamburg – „Die Entscheidung dazu ist uns nicht leichtgefallen“, sagte Mario Mehren am Mittwoch zu den Plänen, bei Wintershall Dea insgesamt 500 Stellen abzubauen. Man werde sich auch von Mitarbeitern trennen, die Jahrzehnte gute Arbeit für das Unternehmen geleistet hätten, so der Vorstandsvorsitzende des Öl- und Gasförderers weiter.

Auch in Kassel sollen etwa 100 Stellen, wie an anderen Standorten auch, vor allem in den Zentralfunktionen des Unternehmens wegfallen. „Das obere und mittlere Management wird um rund 40 Prozent verkleinert“, erklärte Mario Mehren. „Der Abbau ist auch in Kassel leider unvermeidbar.“ 200 Millionen Euro will das Unternehmen so jährlich einsparen.

Das Hauptproblem sei derzeit, dass Wintershall zu viel Geld für die eigene Verwaltung ausgebe, um wettbewerbsfähig zu sein. Das betreffe zum Beispiel Vergabe und Erwerb von Lizenzen, betonte Mario Mehren. „Unsere allgemeinen Verwaltungskosten liegen 50 Prozent über dem Branchendurchschnitt.“

Strukturreform: Mehr Eigenverantwortung und Auslagerung in „Russland-freie“ Holding

Im Zuge der Strukturreform wird der Verwaltungsstandort Hamburg geschlossen. Ab 1. Februar 2024 soll dann Kassel alleiniger Verwaltungssitz sein, wobei die Umsetzung des Umzugs auch länger dauern kann. Von Hamburg aus sollen weiterhin die operativen Geschäfte der heimischen Öl- und Gasförderung geleitet werden. Die operativen Teams sollen in Zukunft auch mehr Verantwortung tragen.

Wintershall hatte am Dienstag angekündigt, im dritten Quartal 225 Millionen Euro Rücklagen zu bilden, um die Kosten der Umstrukturierung zu decken. Das betrifft nicht nur Entlassungen: Die Öl- und Gasförderung, Carbon-Management Technologien und Wasserstoff-Technologien sollen bis Mitte 2024 in eine eigene Holding ausgegliedert werden. Alle Geschäftsfelder, die nichts mit Russland zu tun haben, werden darin gebündelt. Übrig bleiben Gemeinschaftsunternehmen mit Gazprom, Geschäfte in Russland und Beteiligungen an der Nordstream-Pipeline. Die geplante Investitionssumme von etwa einer Milliarde Euro soll 2023 dennoch erreicht werden.

Winterhall: Wasserstoff- und Carbon-Management-Sparte soll rentabel werden

Die Zukunftstechnologien Wasserstoff und Carbon-Management sollen möglichst schnell profitabel werden, sagte Mario Mehren weiter. Auch deshalb sei dieser Bereich dem Finanzvorstand Paul Smith übertragen worden. Der bislang zuständige Technikvorstand Hugo Dijkgraaf verlässt Wintershall zum 30. November.

Das Wegbrechen des Russland-Geschäfts sei der Auslöser für die Sparpläne gewesen. Etwa die Hälfte aller Geschäfte machte Wintershall dort. „Wir sind als Unternehmen nur noch halb so groß, wie wir mal waren“, fasste Mario Mehren die Situation zusammen. Produktionskosten seien um 35 Prozent gestiegen, 60 Prozent der Reserven verloren.

Mittlerweile ist das Russland-Geschäft abgeschrieben und aus der Bilanz verschwunden. Doch wann Wintershall Dea Russland vollständig verlassen werde, das sei nicht absehbar, sagte Mario Mehren. Geschäftlich sei der Ausstieg vollzogen, das Personal in Russland habe man etwa halbiert. Um die Beteiligungen in Russland loszuwerden, bräuchte Wintershall Genehmigungen – dabei ist man vom russischen Staat abhängig, der Unternehmen den Rückzug schwer mache, so Mehren weiter. (Johannes Rützel)