400 Wintershall-Mitarbeiter protestieren gegen geplanten Stellenabbau

Mit einer Kundgebung und einer Menschenkette vor der Konzernzentrale haben am Dienstag gut 400 Beschäftigte von Wintershall gegen den geplanten Stellenabbau demonstriert.

Das Unternehmen hatte vergangene Woche angekündigt, am hiesigen Standort etwa 200 der insgesamt 650 Arbeitsplätze streichen zu wollen.

Der Grund dafür ist die Fusion der BASF-Tochter Wintershall mit dem Hamburger Ölkonzern Dea – einem Tochterunternehmen der Investmentgesellschaft Letter One, die dem russischen Multimilliardär Michail Fridman gehört. Das neue Unternehmen Wintershall-Dea soll zu Europas größtem unabhängigen Gas- und Ölproduzenten werden. Die Kehrseite der Medaille: Der Zusammenschluss wird viele Arbeitsplätze kosten. Von den weltweit insgesamt 4200 Stellen sollen rund 1000 abgebaut werden.

Dagegen protestierten gestern Hunderte Wintershall-Mitarbeiter bei einer „Bewegten Mittagspause“ vor der Kasseler Konzernzentrale. Zu der Demonstration, die zeitgleich auch an den anderen deutschen Wintershall- und Dea-Standorten stattfand, hatten der Wintershall-Betriebsrat und die IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) aufgerufen. Mit Trillerpfeifen und Plakaten mit Aufschriften wie „Wie passt das: Rekordgewinne – Arbeitsplatzabbau?“ machten die Teilnehmer ihrem Unmut Luft.

Geplanter Stellenabbau bei Wintershall: "Wir waren wie gelähmt"

Unter ihnen war auch Marion Fuchs. Die Nachricht vom geplanten Stellenabbau sei ein Schock gewesen, sagte die Wintershall-Mitarbeiterin. „Wir waren wie gelähmt, als wir von den Plänen erfahren haben.“ Zwar habe die Belegschaft gewusst, dass mit der Fusion Veränderungen einhergehen würden. „Aber dass so viele Stellen abgebaut werden, wussten wir nicht.“

So ging es vielen ihrer Kollegen. Der Umfang des geplanten Abbaus habe alle völlig überrascht. Entsprechend schlecht sei die Stimmung, berichtete etwa eine Mitarbeiterin vom Wirtschaftsbetrieb. „Aber wir kämpfen weiter.“

Die Gesamtbetriebsratsvorsitzende der Wintershall, Birgit Böl, nannte die geplanten Einschnitte „völlig überzogen und praxisfern“. Eine Produktionssteigerung um 40 Prozent, wie nach der Fusion angestrebt, sei mit so wenig Personal nicht machbar.

Personalkonzept bei Wintershall hat für Entsetzen gesorgt

Böl appellierte an die Vorstände, die Menschen und Schicksale hinter den Zahlen zu sehen. „Wir lassen uns unsere Arbeitsplätze nicht einfach wegrechnen“, zeigte sie sich kämpferisch. Sie baue nun auf ein Entgegenkommen der Konzernspitze und gute Angebote für die betroffenen Arbeitnehmer in den Verhandlungen, sagte Böl am Rande der Demonstration.

Das Personalkonzept habe bei allen für Entsetzen gesorgt, sagte Michael Winkler, der für die IG BCE im Wintershall-Aufsichtsrat sitzt. „Das ist nicht die Handschrift, die hier bislang die Kultur geprägt hat.“, betonte IG-BCE-Bezirksleiter Friedrich Nothhelfer. Er hoffe, der Konzern finde zu seiner Kultur zurück.