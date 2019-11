Märchenhafte Winterstimmung - Winterzauber Kloster Dalheim

Vom 15. bis 17. November findet wieder der stimmungsvolle Winterzauber am Kloster Dalheim in 33165 Lichtenau.

Nordrhein-Westfalens schönstes Kloster öffnet nach überaus erfolgreichem Auftakt zum vierten Mal seine Pforten und begrüßt die Besucher zum Winterzauber. Drei glanzvolle Tage stimmen vom 15. bis 17. November erwartungsvoll auf die bevorstehende Weihnachtszeit ein.

Die wundervolle Umgebung von Kloster Dalheim bildet wieder den besten Rahmen für die tausenden Lichter, die festlichen Pagodenzelte und die märchenhaft geschmückten Stände. Alles verspricht an diesem Novemberwochenende einen besinnlichen Winterbummel auf dem Gelände des ehemaligen Augustiner-Chorherrenstifts bei Lichtenau. Der vorweihnachtliche Markt kündigt die baldige Adventszeit an und lockt mit allerlei Anregungen und Leckereien. Fernab jeder Hektik kann man hier nach schönen Aufmerksamkeiten für den Adventskalender oder kleinen und großen Geschenken für den Gabentisch Ausschau halten. Das Angebot reicht von Modischem aus Wolle, Lederaccessoires, Schmuck, Ölen oder Kerzen bis zu Christbaumschmuck.

Bei DekoIdee zum Beispiel ist der Name Programm, denn das Team bringt eine Fülle an tollen Anregungen für das winterliche Zuhause mit. Natürlich spielt die wunderbar winterliche Jahreszeit auch bei Beckers Trends & Flowers die Hauptrolle. „Die Magie liegt im Detail!“, verrät Christian Becker, der mit LED-Dekorationen und Pflanzen-Produkten anreisen wird. Wer neben Weihnachtsdekoration noch kleine Geschenkideen sucht, wie zum Beispiel wohltuende Schafsseife oder historische Amphoren, der schaut bei ORILO Antiquitäten vorbei. „Wir finden, Gartenzeit ist das ganze Jahr!“, so ist Inhaberin Louis Szijarto begeistert überzeugt.

Der Spaziergang durch die liebevoll dekorierten und geschmückten Stände macht besonders Freude, weil natürlich überall leckere Düfte um die Ecke ziehen. Die Winterzeit ist ja wie dafür geschaffen, sich mit kleinen und großen Genüssen die Zeit bis Weihnachten zu verkürzen. Darum ist das kulinarische Angebot rund um das Dalheimer Kloster wie immer sehr vielfältig und besonders lecker. So locken zum Beispiel feinstes Mandelnougat, edle Trüffelfeinkost und – für diese Jahreszeit quasi obligatorisch – die gebrannten Mandeln. Und die herzhaften Genüsse stehen dem in nichts nach. So dürfen sich die Besucher zum Beispiel schon jetzt auf den leckeren finnischen Flammlachs freuen, der frisch über dem Buchenholz vor Ort geflammt wird. Dazu einen herrlich wärmenden Glühwein mit Freunden.

Damit nicht genug, denn darüber hinaus kommt auch die Unterhaltung nicht zu kurz. So wird zur Freude vieler Besucher des Vorjahres auch der weiße Hirsch – wie gewohnt angeführt von der glitzernden Schneeflocke – durch die Reihen ziehen. Magisch leuchtend künden sie märchenhaft von der Adventszeit. Außerdem kommt Besuch aus dem hohen Norden, denn die beiden Rentiere vom Arche Park aus Wulften freuen sich schon jetzt auf ihren Besuch beim Winterzauber am Kloster Dalheim. Eine besondere Attraktion dürfte in diesem Jahr aber das „Poi-Spielen“ werden, bei dem Groß und Klein mit leuchtenden Bällen fantastische Licht-Inszenierungen erzeugen können. Natürlich dürfen am Sonntag ab 13 Uhr die Jagdhornbläser aus Blankenrode und Fürstenberg nicht fehlen. In wunderbarer Tradition ist selbstverständlich während des Winterzaubers auch das angegliederte Museum des Klosters geöffnet und der Eintritt (sonst üblicherweise 9 Euro) ist für alle Besucher des Winterzaubers kostenlos!