Wehlheider Kirmes in Kassel: „Wir feiern ja gemeinsam“

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Sie freuen sich auf das Fest: (von links) Die Organisatoren Kathrin Wunschinski und Sönke van der Werf (Vorstand der Kirmesgemeinschaft) sowie Schausteller Mario Sordina mit seinen Kindern Michonne und Sisqo. © Andreas Fischer

Bis zum Montag wird die Wehlheider Kirmes in Kassel gefeiert. Am Freitag beginnt das Fest um 13 Uhr.

Kassel – „Wir sind glücklich, wenn es keinen Regen gibt“, sagt Kathrin Wunschinski, als sie gestern Mittag über den gesperrten Teil der Kohlenstraße geht. Jenen Teil der Hauptverkehrsstraße, auf dem ab dem heutigen Freitag bis zum Montag die Wehlheider Kirmes gefeiert wird.

Wunschinski ist die Stellvertreterin von Sönke van der Werf, dem Vorsitzenden der Kirmesgemeinschaft der Turngemeinde Wehlheiden, der Veranstalterin der Kirmes. Wunschinski und van der Werf haben die Organisation des Festes in enger Abstimmung mit den Gaststätten im Stadtteil in die Hand genommen. „Wir feiern ja gemeinsam, nicht gegeneinander“, so van der Werf.

Mit dabei ist die Gaststätte „Knösel“ am Georg-Stock-Platz, die vor der Tür bereits Tische und Bänke aufgebaut hat. Erstmals beteiligt sich auch das vegane/vegetarische Lokal „Herbstapfel“ auf der Kohlenstraße mit einer Bühne. „Das Herbstival ist ein Teilbereich der Wehlheider Kirmes mit großer DJ- Bühne, Chillarea, Feuershow, Cocktails, Eis und Vegi-Food vom Herbstapfel“, so Gesellschafter Ivo Ivancic.

Schöne „Backstube“: Dort haben Oksana Haiduk (von links), Güray Babayigit, Chef Jochen Cramer und Güven Babayigit alles für die Kirmes vorbereitet. © Andreas Fischer

Natürlich gibt es auch echte Bratwurst auf der Kirmes, zum Beispiel im Biergarten der „Backstube“, wo Chef Jochen Cramer mit seinen Mitarbeitern bereits alles aufgebaut hat. Er habe für rund 300 Gäste Platz, sagt Cramer. Bei ihm gibt es aber nicht nur Bratwurst, Spanferkel und Paella. Erstmals hat er auch einen Stand mit Fischbrötchen. „Wir freuen uns auf ein schönes Fest in Wehlheiden“, sagt Cramer.

Insgesamt gibt es auf der Kirmesmeile der Kohlenstraße, die vom Schönfelder Kreuz bis zur Friedenstraße reicht, und im südlichen Teil des Kirchwegs 46 Stände. Neben den Buden mit Speisen und Getränken gibt es zum Beispiel Entenangeln, Pfeile- und Dosenwerfen und zwei Fahrgeschäfte.

Der „Scheibenwischer“ ist etwas für Jugendliche und Erwachsene. Schausteller Mario Sordina aus Marburg wird gestern beim Aufbau von Sohn Sisqo und Tochter Michonne beim Aufbau unterstützt. Er freue sich, dass die Kirmes wieder größer als im Vorjahr ist, sagt Sordina, der schon das achte Jahr in Wehlheiden dabei ist.

Kleines Kinderkarussell am Wehlheider Kreuz: Schausteller Holger Berger ist seit etwa zehn Jahren auf dem Fest in Wehlheiden dabei. © Andreas Fischer

Apropos Größe: Sein kleinstes Kinderkarussell hat Schausteller Holger Berger an der Sperrung zur Schönfelder Straße aufgestellt. Sein altes mittleres Karussell sei bereits für einen anderen Standort gebucht worden und das neue Kinderkarussell, das er bestellt hat, noch nicht geliefert worden. Lieferschwierigkeiten gibt es wohl in allen Branchen.

Auch wenn die Kirmes heute erst eröffnet wird, gab es am Stock-Platz gestern Abend den inoffiziellen Auftakt: die Kirmesmädchen und -burschen hissten die „Flaggen“ der TGW und der Stadt Kassel. Anschließend zogen sie durch die Gaststätten, um zu testen, ob das Bier auch schmeckt.

Schließlich landeten sie im „Düsseldorfer Hof“, wo jedes Jahr am Donnerstagabend eine Flasche Enzian ausgegraben wird. Gestern hatte Björn Bischoff, Betriebsleiter der Königsalm, die Ehre, graben zu dürfen. Dieser Schnaps war nach der letzten Kirmes vergraben worden. Damit wurde die Kirmes sozusagen zu Grabe getragen – für ein Jahr. (use)