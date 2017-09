Wir schreiben Ausbildung groß

Als Handwerkskammer Kassel vertreten wir die Interessen der über 16.100 Handwerksbetriebe im Regierungsbezirk Kassel sowie im Landkreis Marburg-Biedenkopf.

Wir sind eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und nehmen hoheitliche Aufgaben der Selbstverwaltung wahr: Wir führen zum Beispiel die Handwerks- und die Lehrlingsrolle, überwachen und fördern die Berufsausbildung. Darüber hinaus bieten wir eine breite Palette qualifizierter Dienstleistungen.

Zwei Azubis für 2018 gesucht

Um unseren vielfältigen Aufgaben auch künftig gerecht zu werden, bieten wir zum 1. August 2018 zwei Ausbildungsplätze zur/zum „Verwaltungsfachangestellten“ an. Voraussetzung ist die Fachhochschulreife oder ein gleichwertiger Abschluss. Interessenten senden ihre aussagefähigen Bewerbungen mit Kopien der letzten zwei Zeugnisse bitte bis zum 31. Oktober 2017 an die Handwerkskammer Kassel, z. Hd. Andrea Zinke, Scheidemannplatz 2, 34117 Kassel oder per E-Mail an: andrea.zinke@hwk-kassel.de.

Bitte verzichten Sie auf die Übersendung von Bewerbungsmappen sowie von Originalunterlagen, da die Unterlagen nach Abschluss des Auswahlverfahrens unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen vernichtet werden. Übrigens: Wer sich für eine Ausbildung im Handwerk interessiert, findet alle wesentlichen Informationen sowie unseren Lehrstellenradar 2.0 auf unserer Internetseite (www.hwk-kassel.de).

Handwerkskammer Kassel

Scheidemannplatz 2

34117 Kassel