Kassels neuer Oberbürgermeister Sven Schoeller: „Wir sind eine Stadt der Vielfalt“

Von: Matthias Lohr, Florian Hagemann

Kassels neuer Oberbürgermeister Sven Schoeller kündigt erste Änderungen an: Die Willi-Allee könnte einspurig werden, Schulbauten sollen transparenter werden. Und er kritisiert seinen Vorgänger.

Kassel – Am Freitag wurde Sven Schoeller (50) als Kassels neuer Oberbürgermeister vereidigt, am Samstag räumte er im Rathaus sein Büro ein. Während unter seinem Vorgänger Christian Geselle dort ein Werk von Udo Lindenberg mit dem Satz „Ich mach mein Ding“ hing, sind über Schoellers Schreibtisch nun Bilder der Kasseler Fotografin Monika Nikolic zu sehen – unter anderem vom Fridericianum. Hier spricht der Grünen-Politiker über den Amtswechsel und die Herausforderungen, vor denen Kassel steht.

Obwohl Sie jetzt erst Ihr Amt antreten, wurden Sie in den vergangenen Wochen bei vielen Terminen in der Stadt als neuer OB vorgestellt. Zahlreiche Menschen haben sich bei Ihnen vorgestellt. Wie war dieses öffentliche Interesse für Sie?

Diese Gespräche waren durchweg sehr positiv. Es war eine gute Gelegenheit, sehr viele engagierte und interessierte Menschen unserer Stadt kennenzulernen. Dieses Anliegen hatte ich bereits im Wahlkampf verfolgt. Nach der Stichwahl habe ich hunderte Glückwunschschreiben erhalten - viele davon mit dem Angebot, miteinander ins Gespräch zu kommen. Auch wenn ich zuletzt noch als Rechtsanwalt tätig war, habe ich die bei weitem meiste Zeit im Hinblick auf das Amt als Oberbürgermeister genutzt.

Macht Sie die neue Aufgabe auch ein Stück weit nervös?

Nein, ich bin nicht der Typ, der zur Nervosität neigt, aber ich gehe die Aufgabe mit viel Respekt an. Ich weiß, dass große Erwartungen in mich gesetzt werden. Und mir ist bewusst, dass das OB-Amt ein sehr herausfordernder Job ist, wenn man Maßstäbe wie Arbeitszeiten anlegt, aber es ist eine wundervolle Aufgabe. Das habe ich zuletzt auch in den Gesprächen mit den Menschen gespürt.

Neuer Oberbürgermeister Schoeller: Keine ideale Übergabe des Amtes

Gab es eine vernünftige Übergabe mit Ihrem Vorgänger Christian Geselle?

Ich denke, man hätte bei der Übergabe vieles anders machen können. Optimal wäre eine Amtsübergabe, wenn der neu gewählte OB in der Zeit zwischen Wahl und Amtseinführung vollständig und verlässlich über alle relevanten Vorgänge des Rathauses in Kenntnis gesetzt wird und nicht auf den letzten Metern der Macht strukturelle und personelle Verfügungen in der verfehlten Hoffnung gemacht werden, der Neue werde das nicht mitbekommen. Von dem Idealzustand waren wir ein wenig entfernt. Aber damit muss ich leben.

Wie oft und ausführlich haben Sie mit Geselle gesprochen?

Wir hatten Ende Mai ein gemeinsames Gespräch, das für sich genommen, respektvoll und gut verlief. In der Folgezeit gab es Vorgänge, von denen ich gern in Kenntnis gesetzt worden wäre. Es gab dann meinerseits noch eine Nachricht an meinen Amtsvorgänger, die das Ziel einer geordneten Übergabe in dem genannten Sinn hatte. Diese blieb unbeantwortet. Dennoch bedaure ich sehr, dass Christian Geselle keine Verabschiedung haben wollte, wie wir es gewohnt sind. Es ist ein wichtiger symbolischer Vorgang, denn der Wechsel von Verantwortlichkeiten gehört zur Demokratie. Es ist umso wichtiger, dass Demokraten an solchen Zeremonien teilnehmen, je mehr die Demokratie und unser Wertesystem von radikalen Parteien infrage gestellt werden. Außerdem sieht die Hessische Gemeindeordnung die entsprechende Beteiligung des Amtsvorgängers an der Amtseinführung des Nachfolgers vor. Es dürfte sich daher um eine Dienstpflicht handeln. Auch deswegen habe ich Christian Geselle im persönlichen Gespräch von seiner Teilnahme an der Amtsübergabe zu überzeugen versucht - vergeblich.

Trat am Freitag seine sechsjährige Amtszeit an: Kassels neuer Oberbürgermeister Sven Schoeller in seinem Büro im Rathaus. © Schachtschneider, Dieter

Eine Umfrage zeigt, dass viele Kasseler Sie im zweiten Durchgang vor allem deshalb gewählt haben, damit es nicht noch eine weitere Wahl gibt. Laut dem Politologen Markus Klein haben Sie eine „äußerst dünne Legitimationsbasis“. Wie schwer wird es, sich das Vertrauen der Kasseler erst noch zu erarbeiten?

Die Interpretation, dass dieser Befund brisant sei, kann ich nicht teilen.

Diese Bewertung stammt von Prof. Klein selbst.

Dass Menschen, die mich im ersten Wahlgang nicht gewählt haben, in der Stichwahl nicht aus vollster Überzeugung für meine Person für mich gestimmt haben, ist doch nicht überraschend! Sonst hätten sie mich doch schon im ersten Wahlgang gewählt. Zudem wurden die Menschen, die mich erstmals im zweiten Wahlgang gewählt haben, nach ihrer Motivation gefragt. Die Angabe, man habe Neuwahlen verhindern wollen, war dabei eine von mehreren Möglichkeiten, wobei Mehrfachnennungen möglich waren. Ich bin im zweiten Wahlgang mit absoluter Mehrheit gewählt worden. Man sollte auch nicht vergessen, dass ich in der Stichwahl gegen ein „Nein“ antreten musste. Wie wäre die Stichwahl wohl ausgegangen, wenn Herr Geselle gegen ein „Nein“ hätte antreten müssen? Bei der Analyse der Wahl ist meines Erachtens Vorsicht geboten. Ich nehme das Ergebnis mit tiefer Dankbarkeit entgegen. Mein Anliegen ist es, die Menschen zu überzeugen, dass ihre Wahl die richtige war. Und bei der nächsten Wahl will ich noch mehr Menschen überzeugen.

Fernwärme in Kassel soll deutlich ausgebaut werden

Im Wahlkampf sagten Sie, dass Sie Kassel zur ersten deutschen Großstadt machen wollen, die ihren kompletten Wärmebedarf aus regionalen Energiequellen deckt. Wie soll das angegangen werden?

Mittlerweile haben alle begriffen, dass die Abhängigkeit von fossilen Energiequellen ein großes Problem ist. Diese Abhängigkeit hat uns an den Rand einer Rezession gebracht. Unsere politische Aufgabe ist es, uns aus dieser Abhängigkeit zu lösen - etwa indem wir im Wärmesektor unsere eigene Energie produzieren. Dazu müssen wir identifizieren, welchen Energiebedarf wir in der Stadt und den Quartieren haben. In einem ersten Schritt wird gerade eine Wärmeplanung erstellt. Im Klimaschutzrat und mit der Uni haben wir konkrete Szenarien erarbeitet, wie man die Fernwärme deutlich ausbauen kann. Unsere erste Aufgabenstellung wird es sein, diejenigen Haushalte zu versorgen, die bereits am Netz liegen, aber noch nicht angeschlossen sind. Das alles hat übrigens nicht nur mit Klimaschutz zu tun. Je früher wir als Region die Energiewende schaffen, desto größer wird unser Standortvorteil.

Wie sehr schmerzt es Sie, dass mit Michael Maxelon ausgerechnet jetzt der Chef der Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH nach Frankfurt wechselt?

Es ist nicht glücklich, dass dies zum jetzigen Zeitpunkt passiert. Wir haben bereits genug zu tun, aber wir werden eine gute Lösung finden. So, wie ich Herrn Maxelon kennengelernt habe, wird er seine Arbeit hier sehr gewissenhaft und motiviert zu Ende bringen. Und wir werden uns im Interesse aller Beteiligten zügig, aber vor allem mit Sorgfalt, um die beste personelle Lösung für unseren Stadtkonzern bemühen.

Viele Menschen sind verunsichert wegen des Heizungsgesetzes Ihres Berliner Parteikollegen Robert Habeck. Überrascht Sie das?

Das ist ein Problem der Kommunikation und Aufklärung. Es ist erstaunlich, wie einige politische und mediale Kampagnen gegen dieses Gesetz gezündet haben. Es gibt Menschen, die glauben, dass allen im kommenden Jahr die Heizung herausgerissen wird. Das trifft natürlich nicht zu. Hier müssen wir sachlich und gut informieren.

Zu wenig Wohnraumin Kassel: Neuer OB Schoeller will „nach oben“ bauen

In Kassel fehlen seit Jahren Wohnungen. Wird dieses Problem nun gelöst?

Hierzu haben wir verschiedene Instrumente. Klar ist: Wir müssen weitere Wohnungen errichten. Die Frage ist: Wie machen wir das? Hier gibt es wegen der Versiegelung von Flächen ein Konfliktfeld zum Klimaschutz. Wir müssen zukünftig vermeiden, neue Bauten auf die grüne Wiese zu stellen. Versiegelungen sind nur in Ausnahmefällen begründbar. In Kassel gibt es viele Möglichkeiten, nach oben zu bauen. Zudem können noch viele Lücken geschlossen werden. Hinsichtlich des Leerstands ist die Landesgesetzgebung gefragt: Wir brauchen geeignete Instrumente, um die Zweckentfremdung von Wohnraum zu verhindern.

Die Offene Schule Waldau wird einen Neubau für einen dreistelligen Millionenbetrag bekommen. Gleichzeitig gibt es bei Schulbauten einen Investitionsstau von 220 Millionen Euro. Werden Ihre und alle anderen Kinder weiter in marode Schulen gehen müssen?

Für die Stadt ist es eine wesentliche Aufgabe, Schulen zu sanieren und die Schulgebäude bedarfsgerecht zu dimensionieren. Das werden wir mit großer Konsequenz angehen. Wie die Energiewende und Verbesserungen im ÖPNV müssen wir auch die Vorhaben bei Schulen an den Ressourcen messen, die wir zur Verfügung haben. Wir haben den gesetzlichen Auftrag, ausgeglichene Haushalte vorzulegen. Hier sollten wir zeitnah und transparent über unsere Vorstellung informieren, wie wir die Aufgaben priorisieren wollen. Das wird dann öffentlich zur Debatte stehen und wir treffen am Ende Entscheidungen, die wir gut begründen werden. Beim Schulbau werden wir aufhören, über verschiedene Verfahren Projekte in Konkurrenz zueinander treten zu lassen.

Sie spielen auf die GWGpro an, eine Tochtergesellschaft des städtischen Wohnungsbauunternehmens GWG, die unter Christian Geselle gegründet wurde, um vor allem Schulbauten zu realisieren.

Genau. Die GWGpro hat bislang die Kita Nordshausen, das Polizeirevier Ost und eine Feuerwehr gebaut, aber keine einzige Schule. Die Frage, worauf die erheblichen Kosten des OSW-Neubaus beruhen, ist bis auf den letzten Drücker völlig intransparent geblieben, weil es ein Projekt der GWGpro ist. Wir müssen die Aufgabe der Schulsanierungen und –erweiterungen in ihrer Gesamtheit sehen und mit einer einheitlichen politischen Steuerung angehen. Ich bin zuversichtlich, dass das jetzt besser werden wird, da es auch wieder eine vernünftige Kooperation zwischen dem Dezernat des Oberbürgermeisters und dem Dezernat des Stadtbaurates und zukünftig der Stadtklimarätin geben wird.

Wird die GWGpro infrage gestellt?

Nein, sie wird nicht infrage gestellt. Als eine Möglichkeit der Finanzierung wird sie bestehen bleiben. Aber wir werden uns die Projekte gemeinsam anschauen, die wir zu erfüllen haben. Es wird eine transparente Diskussion geben. Danach sehen wir, mit welchem Instrumentarium wir welches Projekt angehen.

Kassel: Auch bei documenta soll sich einiges ändern

Als OB werden Sie auch für die Kultur zuständig sein. Wie kann die documenta aus ihrer größten Krise geführt werden?

Ich bin zuversichtlich, dass wir einen guten Neuanfang realisieren können. Mit dem neuen Geschäftsführer Andreas Hoffmann bin ich sehr zufrieden. Wir haben ein gutes Verhältnis und teilen viele Positionen. Abwarten müssen wir noch die Organisationsanalyse, die wahrscheinlich im September fertiggestellt sein wird. Danach werden wir schauen, welche Änderungen wir vornehmen, damit sich so etwas wie vorigen Sommer nicht wiederholt. Die Kunstfreiheit einerseits ist unverhandelbar, wir brauchen aber andererseits eine adäquate Reaktion. Nichts zu tun, wäre ein fatales Signal.

Sie haben schon deutlich gemacht, dass Sie bei der Zusammensetzung der Gesellschafter keine Änderungen für notwendig halten.

Ich sehe es nicht als erforderlich an, dass der Bund mit einem Anteil als Gesellschafter bei der documenta einsteigt und die Stadt dafür etwas abgibt. Die Besitzverhältnisse haben nichts damit zu tun, was bei der documenta fifteen falsch gelaufen ist. Vielmehr hat es an geordneten kommunikativen Prozessen gefehlt - sowohl nach innen als auch nach außen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Bundeskulturstiftung wieder die beiden Sitze im Aufsichtsrat besetzt, die seit ihrem Rückzug vakant sind. Auch die Idee, die Expertise durch einen beratenden Beirat zu erweitern, halte ich für erwägenswert. Wichtig ist, dass wir kein Organ zur Überwachung der Kunst schaffen, sondern die documenta stärken, indem wir Strukturen und Verfahren vorsehen, die das Management im Krisenfall verbessern.

Wie eng ist Ihr Kontakt zu Ihrer Parteikollegin, der Kulturstaatssekretärin Claudia Roth?

Wir haben einen guten Kontakt. Sie hat ein großes Interesse an einer starken und erfolgreichen documenta in Kassel. Auch deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir zu einem guten Ergebnis kommen.

Über kein Thema wird in der Stadt gestritten wie die Verkehrswende. Was müssen Autofahrer von einem Grünen-OB befürchten?

Das Wort befürchten ist hier nicht zutreffend. Der Grünen-OB hat immer gesagt, dass Kassel eine Großstadt ist, in der alle Verkehrsarten funktionieren müssen. Gleichwohl müssen wir den Verkehr anders organisieren. So sicher, wie man mit dem Auto von A nach B kommt, muss man auch mit dem Fahrrad vorankommen. Wir werden den Rad- und Fußverkehr stärken und auch die Aufenthaltsqualität.

Bei diesem Unterfangen werden Sie nicht umhinkommen, dem Autoverkehr Platz wegzunehmen.

Wir brauchen einen differenzierten Blick. In Kassel gibt es schon jetzt Straßen, auf denen der Radverkehr dominierend ist. Diese müssen wir zu sicheren und komfortablen Fahrradrouten ausbauen und hierfür insbesondere vom KfZ-Durchfahrtverkehr freihalten. Bei Hauptverkehrsstraßen ist ein differenzierter Blick gefragt. Die Wilhelmshöher Allee etwa wird in weiten Teilen ihrem Boulevard-Charakter nicht gerecht. Hier braucht es aus meiner Sicht keine zwei Auto-Fahrspuren in beide Richtungen. Man könnte etwa einen Radstreifen installieren. Auf der Holländischen Straße mit täglich 40.000 Fahrzeugen oder auf der Frankfurter Straße kann man nicht einfach mit dem Finger schnipsen.

Der ehemalige Staatstheater-Intendant Thomas Bockelmann hat zuletzt eine Untertunnelung des Friedrichsplatz gefordert. Wie kann dieser zentrale Platz attraktiver werden?

Unsere historische Altstadt besteht nur noch aus einem geringfügigen Gebäudeanteil, der nicht so inszeniert ist, wie er inszeniert sein sollte. Ein Problem dabei ist der sechsspurige Steinweg, der auf dem Friedrichsplatz wie eine Barriere wirkt. Diese Barriere müssen wir abbauen und auch dem Radverkehr mehr Platz einräumen. Ich bin mir sicher, dass es gute Möglichkeiten dafür gibt.

Die Innenstadt von Kassel soll kulturell mehr genutzt werden

Wie wollen Sie die Innenstadt beleben?

Ein erweitertes Kulturangebot in der Innenstadt kann ein Schlüssel dafür sein. Hier können wir im Idealfall die Interessen einer Kulturszene an Räumen mit den Interessen der Geschäftsleuten und Gewerbetreibenden an einer lebendigen Innenstadt in Einklang bringen. Wir stellen nicht als einzige Stadt fest, dass die Innenstädte, wie sie einst geplant wurden, nicht mehr funktionieren. Wenn die Menschen in der Stadt sind, kaufen sie auch etwas. Wenn sie nicht angelockt werden, kaufen sie bei Amazon. Darum brauchen wir mehr kulturelle Nutzung in der Innenstadt. Neben der documenta als Glanzlicht haben wir eine vielfältige Kulturszene, die die City attraktiver machen könnte. Weitere Konzerte auf dem Friedrichsplatz will ich nicht ausschließen. Allerdings sollten wir das sehr restriktiv handhaben. Der Friedrichsplatz ist kein Rummelplatz.

Mit dem Ruruhaus und dem Modehaus Sinn stehen bald zwei große Immobilien leer. Wie sehen Sie die Chancen, hier das documenta-Institut oder die Stadtbibliothek anzusiedeln?

Beide Objekte, das kann man recht sicher sagen, dürften für Wohnnutzung eher nicht in Frage kommen. Soweit wir über kulturelle Nutzung sprechen, liegt unser Fokus zwangsläufig zunächst auf dem Ruru-Haus, weil die Stadt an dieser Immobilie nun einmal das Erbbaurecht erworben hat. Es hat sich allerdings herausgestellt, dass das Objekt in einem Zustand ist, der derzeit eine unmittelbare weitere Nutzung nicht zulässt. Da wird man erstmal weiteres Geld in die Hand nehmen müssen, was die finanziellen Handlungsspielräume der Stadt im Hinblick auf etwaige andere Innenstadtobjekte deutlich verengt.

Wie wird Ihr Team im Rathaus aussehen?

Mein Team besteht aus der gesamten Verwaltung. In der Führungsstruktur möchte ich, dass es wieder ein OB-Büro gibt, das entsprechend mit Referenten besetzt ist. Zuletzt gab es das nicht mehr. Der Eindruck, den ich aus einigen Gesprächen im Rathaus mitgenommen habe ist, dass alle motiviert sind. Mein engstes Team habe ich zusammen. Ob und welcher Form die Personalien dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter veröffentlicht werden, entscheiden wir sobald alle Einstellungsvorgänge abgeschlossen sind.

Der Posten des Oberbürgermeisters ist ein sehr zeitintensiver Job. Wie lässt sich das mit einem Familienleben vereinbaren?

Ich habe immer schon viel abends gearbeitet. Insofern wird es nun nicht völlig anders werden. Wären meine Kinder noch ganz klein und nicht 13 und älter, würde mir die Umstellung schwerer fallen. Wir werden als Familie aber auch weiterhin unsere Zeit finden.

„Wir sind eine Stadt der Vielfalt“ als Leitmotiv

Christian Geselle sprach immer wieder gern vom besten Zuhause. Haben Sie auch ein Leitmotiv?

Kassel ist das, was uns verbindet! Wir sind eine Stadt der Vielfalt. Hier kommen Menschen in sehr unterschiedlichen Lebenssituationen und mit unterschiedlichen Ansichten zusammen. Für den Zusammenhalt ist es wichtig zu betonen, was wir gemeinsam haben. Die Stadt als verbindendes Element spielt dabei für die gemeinsame Identifikation eine entscheidende Rolle.

Bislang sind Sie vor allem mit dem Rad unterwegs. Privat haben Sie kein Auto mehr. Steigen Sie nun in den Dienstwagen um?

Zwischen meinem Zuhause und dem Rathaus werde ich in der Regel mit dem Rad unterwegs sein. Während des Tages werde ich aber viele Termine an unterschiedlichen Orten in der Stadt haben. Das geht nicht immer mit dem Rad. Ich werde also auch Bus und Bahn fahren und auch den Fahrdienst des Rathauses in Anspruch nehmen. Die Leasingverträge laufen bald aus. Ich habe bereits vor meinem Amtsantritt den Wunsch geäußert, dass eines der Fahrzeuge ein reines Elektrofahrzeug ist. (Florian Hagemann, Matthias Lohr)