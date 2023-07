Protest gegen Abschiebung: Kurdischer Familienvater soll in Türkei ausgewiesen werden

Von: Matthias Lohr, Axel Schwarz

Teilen

Solidaritätskundgebung vor dem Rathaus: Dort versammelten sich am Sonntag über 200 Unterstützer und Familienangehörige von Muhiddin Fidan. © Axel Schwarz

Muhiddin Fidan lebt seit 27 Jahren in Deutschland. Nun soll der kurdische Familienvater in die Türkei abgeschoben werden, wo ihm angeblich Folter droht. Das RP sagt, es sei alles rechtens.

Kassel – Mehr als 200 Menschen haben am Sonntag vor dem Rathaus gegen die Abschiebung des Kurden Muhiddin Fidan protestiert. Der 40 Jahre alte Familienvater aus Naumburg, der sich im Gesellschaftszentrum Kurdistan Kassel engagiert, soll in die Türkei abgeschoben werden. Dort drohen Fidan Gefängnis und Folter, wie zahlreiche Unterstützer fürchten. Seine Ehefrau spricht zudem von Suizidgefahr.

Auch der Kasseler Bundestagsabgeordnete Boris Mijatovic hat sich eingeschaltet. Nach einem Besuch bei der Familie sagte der Grünen-Politiker der HNA: „Ich hätte gern gewusst, warum eine Familie auseinandergerissen wird. Wir müssen die Abschiebung jetzt anhalten.“

Fidan ist Vater von fünf Kindern, 4 bis 16 Jahre alt, und lebt bereits seit 27 Jahren in Deutschland. Auch seine acht Geschwister sind in und um Kassel zuhause. Seine Aufenthaltsgenehmigung war 2021 nicht verlängert worden. Seitdem lebt die Familie in Unsicherheit, wie Kathleen Effinger sagt, die Fidan und dessen Angehörige in den vergangenen Monaten unterstützt hat: „Es gibt keinen Tag, an dem die drohende Abschiebung nicht präsent im Leben der Familie ist. Seine Kinder müssen jeden Tag zur Schule gehen, ohne zu wissen, ob sie ihren Vater wiedersehen.“

Am Freitagvormittag war Fidan bei einer Verkehrskontrolle verhaftet worden. Daraufhin hatten sich Angehörige und Unterstützer spontan vor dem Kasseler Polizeipräsidium versammelt. Noch am Freitag wurde der Nordhesse nach Darmstadt gebracht, wo er nun in Abschiebehaft sitzt. Seine Helfer fürchten, dass er so schnell wie möglich in die Türkei gebracht werden soll.

Das zuständige Kasseler Regierungspräsidium teilte mit, dass Fidan zur Ausreise verpflichtet sei, nachdem sein Antrag auf Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis abgelehnt und dies vom Verwaltungsgericht bestätigt worden sei. Auch der Petitionsausschuss des Landtags, der sich mit dem Fall befasste, sei zu keiner anderen Auffassung gekommen.

Nach Informationen der HNA soll Fidan als Gefährder gelten, weil er sich im Gesellschaftszentrum Kurdistan Kassel engagiert. Es geht also um den Vorwurf des Terrorismus. Laut seinen Unterstützern hat er im Verein Kulturveranstaltungen sowie politische Veranstaltungen für Freiheit und Demokratie in der Türkei organisiert.

„Der Vorwurf des Terrorismus ist völlig an den Haaren herbeigezogen“, kritisierte Anna Pagel vom Unterstützerkreis am Rand der gestrigen Demo, bei der auch eine Audio-Botschaft Fidans aus der Abschiebehaft abgespielt wurde: „Ich habe mich immer an die Gesetze gehalten, ich suche Gerechtigkeit.“ Nach Angaben seiner Familie ist er in der Abschiebehaft in einen Hungerstreik getreten.

Wenn er in die Türkei gebracht und dort als politischer Gefangener behandelt wird, „fürchte ich, dass er da nicht mehr lebend rauskommt“, sagte sein Bruder Metin Fidan der HNA. Auch seine Schwester Esma fand eindringliche Worte am Kundgebungsmikrofon: „Er gehört zu uns, zu seiner Familie“, rief sie; „wir wollen hier einfach nur friedlich leben!“ Für die Welle der Solidarität sei die Familie zutiefst dankbar.

Die Linken-Politikerin Violetta Bock kritisierte: „Es ist unmenschlich, wie hier eine Familie zerrissen wird.“ (Matthias Lohr, Axel Schwarz)