Türkische Staatsbürger dürfen erstmals auch in Kassel ihre Stimme abgeben - „Große Erleichterung“

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Sie freuen sich, dass Türken jetzt auch in Kassel ihre Stimme abgeben dürfen: Adil Ilten (links) und Kamil Saygin, stellvertretender Vorsitzender des Ausländerbeirats, vor dem Wahllokal zwischen Niestetalweg und Göttinger Straße. © Andreas Fischer

Die rund 25.000 türkischen Staatsbürger, die in Stadt und Landkreis Kassel leben, können ihre Stimme für die Präsidentschaftswahl in der Türkei erstmals in Kassel abgeben.

Kassel – „Am Wochenende war viel los. Das hätte ich nicht gedacht. Ich war richtig erschöpft“, sagt Hanife Coban-Yildiz aus Kassel. Aktuell arbeitet die Frau, die auch Mitglied im Ortsbeirat der Nordstadt ist, ehrenamtlich als Parkplatzeinweiserin. Die Sozialdemokratin teilt den türkischen Staatsbürgern, die in diesen Tagen nach Kassel kommen, um ihre Stimme für die türkische Präsidentschaftswahl abzugeben, mit, wo sie ihr Auto abstellen sollen.

Türkische Staatsbürger dürfen erstmals auch in Kassel ihre Stimme abgeben

Erstmals ist es nämlich möglich, dass die in Nordhessen lebenden Türken dafür nicht ins Generalkonsulat nach Frankfurt fahren müssen. Sie dürfen seit dem 29. April ihre Stimme in einem Wahllokal am Niestetalweg, das über die Göttinger Straße in Bettenhausen zu erreichen ist, abgeben. Die Stimmabgabe ist hier noch bis zum 9. Mai möglich, täglich von 9 bis 18 Uhr, auch am Wochenende. In Deutschland gibt es rund 1,5 Millionen wahlberechtigte Türken.

„Es wird gut angenommen“, sagt Semiha Kasapoglu, Mitarbeiterin des designierten türkischen Konsuls in Kassel. Wann tatsächlich ein türkisches Konsulat in Kassel eröffnet wird, das stehe noch nicht endgültig fest, sagt Kasapoglu. Laut Kamil Saygin, stellvertretender Vorsitzender des Ausländerbeirats, warte man noch auf Genehmigungen sowohl der deutschen als auch der türkischen Regierung. Saygin, der deutscher Staatsbürger ist und deshalb bei der Wahl jetzt keine Stimme abgeben darf, kämpft seit über 35 Jahren dafür, dass in Kassel ein ständiges türkisches Konsulat eröffnet wird. Solch eine Einrichtung hätte zur Folge, dass die rund 25 000 Türken, die in Stadt und Landkreis Kassel leben, nicht für jeden Behördengang ins Generalkonsulat nach Frankfurt fahren müssten. Das Konsulat wäre darüber hinaus auch für den gesamten Regierungsbezirk Kassel, Südniedersachsen und den Raum Paderborn zuständig.

Kassel: Türkische Staatsbürger könnn wählen gehen - „Es ist eine große Erleichterung“

Zum Wählen kommen die Menschen jetzt bereits nach Kassel, wie man an den Kennzeichen erkennen kann. Schilder mit EIN (Einbeck), WA (Waldeck) oder GÖ (Göttingen) sind am Dienstagnachmittag zu sehen. Am Wochenende waren es pro Tag bis zu 1400 Menschen, sagt Kasapoglu. Der 37-jährige Adil Ilten aus Kassel hat bereits seine Stimme abgegeben. „Es ist eine große Erleichterung“, sagt der türkische Staatsbürger, der in Kassel geboren und aufgewachsen ist. Die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen, sei für ihn nie Thema gewesen, sagt Ilten. Im Alter von 32 Jahren sei er überhaupt das erste Mal darauf angesprochen worden. „Ich fühle mich in beiden Ländern wohl, habe aber eine starke Bindung in die Türkei“, sagt Ilten. Aktuell reiche es ihm aus, dass er in Deutschland den Ausländerbeirat wählen dürfe.

Kommunales Wahlreicht für Migranten in Deutschland? „Ich fühle mich in beiden Ländern wohl“

Kamil Saygin ist indes mit dieser Regelung nicht zufrieden. Er plädiert dafür, dass Migranten in Deutschland zumindest ein kommunales Wahlrecht erhalten. In diesen Tagen interessiert nicht nur das Gros der Türken aber mehr der Ausgang der Präsidentschaftswahl. Seit mehr als 20 Jahren ist Recep Tayyip Erdogan in der Türkei an der Macht. Laut Umfragen müssen der türkische Präsident und seine islamisch-konservative AKP aber um die Wiederwahl bangen. Erdogan liegt knapp hinter seinem sozialdemokratischen Herausforderer Kemal Kilicdaroglu. Wie ist die Stimmung unter den nordhessischen Türken? „Es gibt sehr starke Meinungsunterschiede“, sagt Ilten. Die Ansichten seiner Landsleute seien sehr gespalten. „Es wird sehr eng. Das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen.“ Wen er gewählt hat, bleibt ein Geheimnis. (use)

Info Das türkische Wahllokal in Kassel befindet sich am Niestetalweg 6 bis 8, Zufahrt nur über die Göttinger Straße. Es hat bis zum 9. Mai täglich geöffnet, 9 bis 18 Uhr. Türkische Staatsbürger müssen sich ausweisen, um wählen zu dürfen.

