Es wird wärmer: Erster Vorgeschmack auf den Frühling in Nordhessen und Südniedersachsen

Etwas mildere Temperaturen bringen den Menschen in Hessen und Niedersachsen in dieser Woche einen ersten Vorgeschmack auf den Frühling. Schlechte Nachrichten dürften das für Pollenallergiker sein.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) stieg das Thermometer am heutigen Dienstag bei starker Bewölkung auf zwei bis fünf Grad in Nordhessen. In kleinen Schritten soll es nun jeden Tag etwas aufwärts gehen mit den Temperaturen. Auch nachts sollen die Temperaturen dann über dem Gefrierpunkt liegen - teilweise deutlich.

Für Mittwoch erwarten die Meteorologen am frühen Morgen in Hessen örtlich Nebelbänke und für den Tagesverlauf Temperaturen zwischen zwei und sechs Grad. Dabei soll es in Nordhessen stark bewölkt bleiben und im Südosten des Bundeslandes auflockern.

Auch zum Ende der Woche dürften die milden Temperaturen in Hessen laut DWD anhalten. Bei Höchstwerten zwischen vier und sieben Grad ist laut den Wetterexperten am Donnerstag jedoch zeitweise mit Windböen zu rechnen. Am Wochenende sagen die derzeitigen Prognosen für Nordhessen sogar bis zu 10 Grad voraus, nachts bis 6 Grad. Allerdings soll es nach einer kurzen Pause am Freitag auch dann wieder regnen.

So wird das Wetter in Südniedersachsen

Wie auch in Nordhessen dürfen sich die Menschen in Göttingen, Hann. Münden, Northeim und Uslar auf wärmeres Wetter freuen. Nach heute 4 Grad und angekündigten 6 Grad in den nächsten Tagen, sollen die Werte dort am Wochenende ebenfalls auf 10 Grad klettern. Einziger Wermutstropfen auch in Niedersachsen: Es ist - bis auf Mittwoch - fast durchgehend Regen angekündigt.

Das Video der #Höchsttemperaturen in der kommenden Woche zeigt sehr schön, dass die Temperaturen ansteigen. Die Flächen mit blauen oder dunkelgrünen Farben (= kalt) nehmen ab, während die Flächen mit hellgrünen oder hellgelben Farben (=milder) zunehmen. /V pic.twitter.com/OzdjO56S9E — DWD (@DWD_presse) 3. Februar 2019

Schlechte Nachrichten für Wintersportfans und Pollenallergiker

Für Wintersportfans bedeuten diese Temperaturen: Tauwetter - am Wochenende bis in Höhen von 1800 bis 2000 Meter. Und auch Pollenallergiker dürften sich nicht nur freuen: Laut DWD sind erste Pollen auf dem Vormarsch, da langsam Bäume und Sträucher beginnen zu blühen.

Die Pollen von Hasel und Erle sind in der Regel die ersten, die bei entsprechenden Witterungsverhältnissen fliegen (hier geht's zum Pollenflugkalendar der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst). So können beide Pollenarten bereits ab Mitte Dezember in der Luft vorkommen, im Laufe des Februars beginnt die Vorblüte, meldet der DWD. Die Hauptblüte sei von Ende Februar beziehungsweise Anfang März bis Mitte März zu erwarten. Noch bis Mitte Mai beziehungsweise Ende Juni fliegen dann letzte Hasel- beziehungsweis Erlenpollen.

In dieser Saison wurde laut DWD in einigen Teilen Deutschlands bereits in der milden Phase Ende Dezember/Anfang Januar ein erster schwacher Flug von Hasel- und Erlenpollen registriert. In Niedersachsen erreichte der Haselpollenflug Mitte Januar sogar vereinzelt schon ein mäßiges Niveau. Der Deutsche Wetterdienst bietet für Pollenallergiker eine kostenlose Pollenflug-App für die Vorhersage der acht allergologisch relevanten Blütenpollen. (mak/lhe)

Hier erfahren Sie, wie das Wetter bei Ihnen Zuhause wird.

Nachrichten aus der Region bequem und kostenlos aufs Handy

Jeden Tag informiert Sie HNA.de über das aktuelle Geschehen in Nordhessen und Südniedersachsen. Die wichtigsten Nachrichten aus der Region können Sie sich aber auch ganz bequem und kostenlos aufs Handy schicken lassen - über WhatsApp, Telegram und - jetzt neu - auch über den Facebook-Messenger.

Infos zur Anmeldung finden Sie hier:

- Facebook-Messenger

- WhatsApp

- Telegram