Nachruf auf Manni Schmelz: Wo er war, spielte die Musik

Von: Florian Hagemann

Er hatte die Musik im Blut: Manni Schmelz. © Reinhard Michl

Mit 68 Jahren ist der Unterhalter Manni Schmelz gestorben. Er war stets präsent: Auf Karnevalsveranstaltungen, auf Seniorennachmittagen, auf Feiern. Ein Nachruf.

Kassel/Lohfelden – Es gibt sehr viele Fotos von Manni Schmelz im Archiv. Das Besondere an ihnen ist, dass ein Blick auf jedes einzelne reicht, um Musik in den Ohren zu haben: Manni Schmelz am Keyboard, Manni Schmelz am E-Piano, Manni Schmelz am Mikrofon, Manni Schmelz im Kreise der drei Tenöre. Oft ist der Tisch, auf dem sein Instrument platziert ist, verkleidet mit einem schwarzen Tuch, auf dem „Manni“ steht und das sonst noch mit Notenschlüsseln verziert ist.

Manni.

Manni Schmelz war Musik. Oder anders: Wo Manni Schmelz war, spielte die Musik, war gute Laune, war Entertainment. Lars Reiße, der Präsident der Gemeinschaft Kasseler Karnevalsgesellschaften, sagt: „Er war eine feste Größe.“ Im Karneval, aber weit darüber hinaus: bei Feiern aller Art, bei Hochzeiten, bei Seniorennachmittagen, bei Dorffesten. Manni Schmelz war überall, mitunter sogar bei Veranstaltungen weit über Kassel hinaus, an der Ostsee etwa. Er lieferte zuverlässig Unterhaltung.

Lars Reiße lobt vor allem den Wortwitz und den Witz überhaupt, den Manni Schmelz hatte. Er erinnert sich: Bei der großen Karnevalsveranstaltung der Sparkasse spielte Manni Schmelz stets den Jingle des Kreditinstituts ein – an Stellen, an denen er sich denken konnte, dass der Jingle für Lacher sorgen würde: „Wenn’s ums Geld geht, Sparkasse.“

Manni Schmelz war einer, der die Musik im Blut hatte, wie das manchmal so schön heißt. Er selbst sagte einmal, er käme aus einer Familie, in der alle Maler oder Musiker seien. Als er als Kind mal mit seinem Opa im Kino war und sich einen Winnetou-Film anschaute, spielte er hinterher all die Melodien auf dem Klavier nach. Das Klavierspielen und das Trompetespielen begleiteten ihn durch Schul- und Bundeswehrzeiten, das Singen brachte er sich weitgehend selbst bei.

Wenn seine jüngere Tochter Lisa an ihren Vater denkt, dann hat sie auch und vor allem den Musiker und Alleinunterhalter vor Augen. „Ich bin 1991 geboren. Für mich war er immer der Papa, der Spielen gegangen ist.“

Dass er einst wohl auch Maschinenbauingenieur war, taucht mal in einem Zeitungsartikel über ihn auf, aber sonst? War Manni Schmelz Entertainer – auch zu Hause in Lohfelden, wie Lisa Schmelz berichtet. „Da war er zu 80 Prozent Spaßkanone, und 20 Prozent wollten, dass wir die Regeln einhalten.“

Er war eher der Gute-Laune-Papa, der sich in seinem Zimmer aber auch mit seiner Modelleisenbahn beschäftigte, die immer mehr Raum einnahm. Er war handwerklich sehr begabt – und half, wo er konnte. „Er war auch zuletzt immer da. Wenn wir ihn gefragt haben, ob er mal kommen kann, dann war er eine halbe Stunde später da“, erzählt Lisa Schmelz. „Auf ihn konnten wir uns immer verlassen.“

Am Montag ist Manni Schmelz gestorben. Er war zwar krank, aber sein Tod kam trotzdem plötzlich. Er hinterlässt seine vier Enkelkinder, seine drei Kinder Julia, Sascha und Lisa und seine Ehefrau Heike, mit der er kürzlich noch den 40. Hochzeitstag gefeiert hat. Lisa Schmelz merkt auch jetzt, wie beliebt ihr Vater gewesen ist: „Egal, mit wem ich spreche: Den Manni kannte jeder.“ Manni Schmelz wurde 68 Jahre alt. (Florian Hagemann)