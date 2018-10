Heiraten in Kassel und Umgebung: Das sind die schönsten Locations

Ja sagen im Schloss Wilhelmsthal, am Herkules, im Schloss Wilhelmshöhe oder der Orangerie - wir haben die schönsten Orte für standesamtliche Trauungen in der Region zusammengestellt.

Kassel. Wer 2019 in Kassel und Umgebung heiraten möchte, sollte sich rechtzeitig über seine Lieblingslocation informieren: Viele Orte sind schon Monate im Voraus ausgebucht.

Aktualisiert am 17. Oktober um 13.40 Uhr - Im Schloss Wilhelmsthal, auf der Edersee-Sperrmauer oder am Herkules: In Kassel und Umgebung gibt es zahlreiche romantische Orte für Trauungen. Wir haben die schönsten Locations und Hintergrundinformationen zu den Trauungsorten für Sie zusammengestellt:

Heiraten im Schloss Wilhelmsthal

+ Das Schloss Wilhelmsthal ist ein Rokokoschloss, das 1743 bis 1761 gebaut wurde. Es steht inmitten eines malerischen Schlossparks bei Calden. © Brosche

Im Caldener Schloss Wilhelmsthal im Landkreis Kassel können sich Brautpaare von Montag bis Freitag sowie jeden ersten Samstag im Monat bis 12 Uhr trauen lassen – allerdings nur in der Zeit von April bis September. Die Anmeldung ist möglich beim Standesamt in Calden. Die Kosten betragen 300 Euro.

Zeiten: von April bis September, jeden ersten Samstag im Monat bis 12 Uhr

Besichtigungen nach Terminvereinbarung unter 05674 - 6898

Kosten: 300 Euro

Schloss Schönfeld in Kassel - Heiraten im Roten Salon

+ Das Schlösschen Schönfeld steht im Park Schönfeld auf dem Lengberg. © GWKassel/Regiowiki

Mit 25 Personen können Paare im Kasseler Schloss Schönfeld heiraten. Es bietet ein stimmungsvolles Ambiente der Neorenaissance: Die standesamtliche Trauung findet im Roten Salon statt, Schloss und Park bieten zudem eine romantische Kulisse für Hochzeitsfotos. Anfragen sollten direkt ans Standesamt gerichtet werden.

Infos: Der Förderverein stellt gern ein persönliches Programm für Verlobte zusammen. Informationen unter 035248-20360.

Heiraten vor dem Herkules

+ Der Herkules ist das Wahrzeichen Kassels. Wer am nahe gelegenen Restaurant heiratet, hat dabei einen fantastischen Blick über die Stadt. © Herzog

Die Herkulesterrassen bieten die Möglichkeit, direkt am Wahrzeichen Kassels zu heiraten: Brautpaare geben sich hier das Jawort im Restaurant mit einem herrlichen Blick über das Stadtgebiet, anschließend können sie auf der Terrasse des Restaurants bei einem Sektempfang mit ihren Gästen anstoßen. Außerdem können Paare an einigen ausgesuchten Tagen im Jahr mit bis zu 25 Gästen im Schloss Wilhelmshöhe Hochzeit feiern. Drei Parkplätze werden am Weißensteinflügel zur Verfügung gestellt.

Zeiten : An vier Tagen im Jahr, aktuelle Infos im Traukalender

: An vier Tagen im Jahr, aktuelle Infos im Traukalender Kosten: All-inclusive Pakete gibt es ab 75 Euro pro Person ab 40 Personen

Heiraten in der Grimmwelt

+ In der Grimmwelt ist eine Ausstellung zu den Brüdern Grimm beheimatet. Auf ihrem Dach hat man einen wunderbaren Ausblick auf die Häuser der Stadt. © Grimmwelt

Auf dem Weinberg bietet die Grimmwelt Platz für 40 Gäste: Im Freiraum schließt das Brautpaar den Bund fürs Leben, im Foyer der Grimmwelt kann dann ein Sektempfang stattfinden. Das Dach der Grimmwelt bietet außerdem eine besondere Kulisse für schöne Hochzeitsbilder mit Blick auf die Südstadt.

In der Orangerie heiraten

+ Die Orangerie bildet den nördlichen Anfang der Karlsaue in Kassel, sie wurde 1703 bis 1711 erbaut. © Uwe Zucchi / dpa

Heiraten unterm Sternenhimmel ist im Planetarium in der Orangerie möglich: Während der Trauung wird der Sternenhimmel der Hochzeitsnacht gezeigt. 56 Gäste finden hier Platz, Parkplätze gibt es in der unmittelbaren Umgebung der Orangerie.

Räumlichkeiten : Terrasse, Karlsaue, Empore, Clubraum, Bar, Gartensaal

: Terrasse, Karlsaue, Empore, Clubraum, Bar, Gartensaal Kosten: Das Hochzeitspaket "Base" kostet 82,50 Euro pro Person, das Paket "Deluxe" 95 Euro pro Person (ab 50 Personen). Infos zu Menü-Vorschlägen, Dekoration und Übernachtungsmöglichkeiten gibt es in der Hochzeitsmappe.

Heiraten im Lutherturm

+ Der Turm der Lutherkirche ist mit 76 Metern das höchste Gebäude Kassels. © Stiehl/Regiowiki

76 Meter hoch ist die Lutherkirche in Kassel. Zwischen 2005 und 2010 konnte man hier bereits heiraten, nun ist es wieder möglich, sich im höchsten Gebäude der Stadt das Jawort zu geben. Im Preis ist ein Sektempfang für 25 Personen mit inbegriffen.

Kosten: 250 Euro für bis zu 25 Personen

Hochzeit im Botanischen Garten in Kassel

+ Ein bezauberndes Ambiente für Hochzeiten bieten die verschiedenen Themengärten im Botanischen Garten. © Stiehl/Regiowiki

Auch im Gewächshaus des Botanischen Gartens werden Trautermine angeboten. Für ein romantisches Ambiente sorgen 80 Kaiserlinden und verschiedene Themengärten und auf Hochzeitsfotos bestechen der Rosengarten, das Rondell oder der Magdalenagarten.

Trautermine werden am 9. September 2019 angeboten

werden am 9. September 2019 angeboten Kosten: 130 Euro

Heiraten auf der Fulda

+ Früher war die Fulda eine wichtige Schifffahrtstraße der Hessischen Landgrafen und wurde wirtschaftlich genutzt. © Klaus/Regiowiki

Ebenso kann am Kasseler Fuldaufer geheiratet werden: „Das Boot“ heißt das Schiff, das hier standesamtliche Trauungen möglich macht. Anschließend gibt es an Bord einen Sektempfang und ein Buffet inklusive Wein, Bier und Softgetränke.

Informationen unter 0561 5103366

Hochzeit im Rathaus Kassel

+ 1905 entstand das Kasseler Rathaus, nachdem der Bau bei einem Architektenwettbewerb ausgeschrieben worden war. © Wogner/Regiowiki

Die wohl klassischste Hochzeitslocation in Kassel ist das Rathaus. Es hat mit seinem festlichen Trausaal ebenfalls ein stimmungsvolles Ambiente zu bieten – und zudem den großen Vorteil, dass Brautpaare hier mitten in der Stadt heiraten können. Anmeldungen erfolgen über den Traukalender der Stadt Kassel.

Kosten: Die Prüfung der Anmeldung kostet 42 Euro, wenn auch ausländisches Recht zu beachten ist, zusätzlich 21 Euro, die Eheschließung selbst kostet zwischen 42 und 94 Euro

Heiraten im Tierpark Sababurg: Standesamtliche Trauung in Hofgeismar

+ Bereits 1571 wurde er als Tiergarten angelegt, seit 1973 ist er als Tierpark Sababurg bekannt. © Klaus Haase

Mehr als 4000 Paare haben bereits auf der Sababurg geheiratet. Vor 25 Jahren wurde hier das deutschlandweit erste Standesamt eingerichtet, das sich außerhalb eines Rathauses befand. Das Dornröschenschloss steht auf einer Anhöhe mitten im Reinhardswald und bietet zum einen den barocken Lavinia-Salon, in dem 24 Gäste Platz finden, zum anderen die Palas-Ruine, in der auch Mondschein-Trauungen angeboten werden. Das Schloss beherbergt ein Restaurant, ein Hotel, außerdem gibt es einen Bankett-Salon für das Hochzeitsfest und Turm-Gemächer für die Hochzeitsnacht.

Zeiten : In der Kirchenscheune kann von April bis Oktober geheiratet werden

: In der Kirchenscheune kann von April bis Oktober geheiratet werden Informationen: Unter 05671/766499-0

Auf der Felsburg heiraten

+ Die Felsburg ist die Teilruine einer Höhenburg in Felsberg.

Auch das Standesamt Felsberg (Schwalm-Eder-Kreis) bietet von Mai bis September Trauungen auf einer Burg an: Auf der mittelalterlichen Felsburg können bis zu 20 Gäste an der Zeremonie teilnehmen. Mit einem Glockenspiel umrahmt der Burgverein Felsberg die Trauung musikalisch, es gibt einen Sektempfang und auf Wunsch kann das Brautpaar weiße Tauben in den Himmel aufsteigen lassen.

Zeiten : Trauungen werden an Tagen angeboten, an denen keine anderen Veranstaltungen stattfinden

: Trauungen werden an Tagen angeboten, an denen keine anderen Veranstaltungen stattfinden Kosten: 200 Euro - dafür gibt es die Räumlichkeiten, eine musikalisch umrahmte Zeremonie, weiße, aufsteigende Tauben und ein Sektempfang für bis zu 40 Personen

Hochzeit auf der Burg Plesse

+ Die Burg Plesse wird auch Ruine Plesseburg oder Plesseburg genannt. Sie ist eine mittelalterliche Ruine, sieben Kilometer von Göttingen entfernt. © Rampfel

Im Landkreis Göttingen auf einem bewaldeten Bergsporn im Flecken Bovenden steht die herrschaftliche und romantische Burg Plesse. Hier können sich Paare im Gewölbekeller oder im Aussichtsturm das Jawort geben.

Heiraten im Gaußturm

+ Der Gaußturm © Archiv

Das Wahrzeichen der Stadt Dransfeld ist der 51 Meter hohe Gaußturm. Das Panorama-Café und die Aussichtsplattform sind derzeit geschlossen, auf Anfrage können sie aber für Feierlichkeiten wie Hochzeiten geöffnet werden. Wer hier heiratet, hat dabei einen Blick auf den Hohen Hagen und, bei klarer Sicht, sogar bis zum Rande des Harzes.

Zeiten: In den Sommermonaten im Aussichtsturm, ansonsten im Gewölbekeller, für jede Eheschließung steht eine Stunde Zeit zur Verfügung

Heiraten auf dem Edersee

+ Auf einem Schiff oder im Turmzimmer der Sperrmauer: Der Edersee bietet gleich zwei schöne Orte für Heiratswillige. © Müller

Wer am Edersee heiraten möchte, hat zwei Möglichkeiten: Zum einen können sich Paare auf dem Schiff Edersee-Star das Jawort geben. Im VIP-Salon an Bord können 40 Personen die Trauung verfolgen. Zum anderen steht das Turmzimmer der Edersee-Sperrmauer für Hochzeiten zur Verfügung. Bis zu 24 Personen haben hier Platz.

Kosten: Im Turmzimmer fallen 30 Euro zuzüglich zur gesetzlich festgelegten Gebühr an, auf dem Schiff kommen Kosten der Schiffahrt hinzu, Infos unter 05623/5415

Rittergut Völkershausen: Hochzeit

+ Das Rittergut Völkershausen besteht aus einem Herrenhaus und gut erhaltenen Fachwerkhäusern. © Wogner/Regiowiki

Das ursprüngliche Anwesen der Familie von Völkershausen wurde im 14. Jahrhundert erbaut, von diesem Bauwerk steht noch immer der Kirchturm der Patronatskirche. Hier können sich Paare heute trauen lassen. Für die Feier stehen eine Hochzeitsscheune, der Schlosshof und der Schlosspark zur Verfügung.

Heiraten in einer winzigen Fachwerkkirche

In Hatzfeld-Lindenhof im Landkreis Waldeck-Frankenberg steht eine winzige Fachwerkkirche. Entstanden ist sie aus einer alten Scheune und einem ehemaligen Hochspeicher. 50 Gäste können hier bei der kirchlichen Trauung dabei sein.

Heiraten auf der Skisprungschanze

Dort, wo sich Skispringer auf ihren Start vorbereiten, können sich auch Brautpaare das Jawort geben: Sie fahren mit der Standseilbahn hinauf bis zum Adlerhorst, dem Anlaufturm auf der Willinger Mühlenkopfschanze. Hier haben sie während der Trauung einen einzigartigen Ausblick.

Heiraten im Schloss

In der Region gibt es mehrere Schlösser, in denen geheiratet werden kann: Darunter das Schloss Neuenstein im Landkreis Hersfeld-Rotenburg mit Wintergarten, Rittersaal und Schloss-Schänke. Außerdem verfügt auch das Schloss Riede im Landkreis Kassel über ein Trauzimmer.

Hochzeitsmesse in Kassel

Die nächste Hochzeitsmesse findet von 19. bis 20. Januar 2019 statt: In der documenta-Halle in Kassel werden Brautmode, Trauringe, Accessoires, Locations und vieles mehr vorgestellt.

Traukalender Kassel

Kassel bietet online einen Traukalender an: Hier können Sie entweder nach Ihrem Wunschtermin oder nach Ihrem Wunschort suchen. Bis zu 12 Monate im Voraus ist es möglich, Locations zu reservieren. Allerdings sind bereits im Februar für das Jahr 2018 kaum noch Termine buchbar. Glück können Paare aber noch im Kasseler Rathaus haben.

Trauorte Kassel: Kosten

Für die Prüfung der Anmeldung einer Eheschließung fallen bei der Stadt Kassel 42 Euro an. Sollte auch ausländisches Recht beachtet werden müssen, kommen noch 21 Euro hinzu. Das Stammbuch kostet 20 Euro, die Eheurkunde pro Exemplar 11 Euro. Für jedes weitere Exemplar kommen 5 Euro hinzu, wenn die Urkunden gleichzeitig beantragt worden sind.

Außerdem können je nach Trauort unterschiedliche Gebühren anfallen. In der Grimmwelt sind das beispielsweise mindestens 280 Euro, im Schloss Wilhelmshöhe 330 Euro, in der Orangerie 200 Euro, im Schloss Schönfeld 240 Eurvalsao, im Botanischen Garten 130 Euro, auf den Herkulesterrassen mindestens 90 Euro und im Lutherutm, inklusive Sektempfang für 25 Personen, 250 Euro.

Standesamt Kassel: Öffnungszeiten