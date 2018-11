Dragon Breath in Kassel: Verrückter Food Trend im City-Point erhältlich

Es dampft im City-Point in Kassel: Wer im 1. Stock des Einkaufszentrums Maisbällchen von ExGo’s Dragon Breath isst, raucht aus dem Mund. Denn die Bällchen sind mit flüssigem Stickstoff angereichert.

Beim Verzehr verdampft der eiskalte Snack direkt im Mund. Dragon Breath (Drachenatem) ist ein Trend, der aus Amerika kommt. Die Göttinger Studenten Alper Bas und Enes Bayata haben ihn nach Kassel geholt.

Was in einer Wohngemeinschaft begann, wurde innerhalb eines halben Jahres zum deutschlandweiten Erfolg. Neben den Standorten in Kassel und Bremen, soll es bald auch Dragon-Breath-Stände in Bielefeld, Stuttgart, Hamburg und den Niederlanden geben.

Dragon Breath ist Food Trend aus den USA

„Angefangen hat alles damit, dass mein Mitbewohner und ich ein Auslandspraktikum in den USA gemacht haben“, erzählt Alper Bas. In Denver hatte sein Kollege und Freund Enes Bayata die Möglichkeit, an einem Dragon-Breath-Stand mitzuarbeiten. Als er sah, wie viel Geld sich damit einnehmen ließ, erzählte er es seinem Mitbewohner: „Wir haben erst Anfang dieses Jahres beschlossen, den Snack nach Deutschland zu bringen“, sagt Bas.

Die erste Filiale eröffneten Bas und Bayata im Northeimer City Center: „Die großen Einkaufszentren haben zu Beginn nicht an unsere Idee geglaubt und uns abgewiesen“, sagt Bas. Anders in Northeim. Von Anfang Juli bis Ende Oktober 2018 konnten Experimentierfreudige dort die dampfenden Kügelchen probieren. Dann schloss der Stand: „Die Miete in Northeim war recht hoch, und dafür war die Reichweite gering. Die meisten unserer Kunden sind zehn bis 30 Jahre alt“, sagt Bas.

Rund fünf Euro kostet ein Becher. Auswählen kann man zwischen 19 Dips, in die die Maisbällchen dann getunkt werden können.

Gefahr: Flüssigen Stickstoff nicht trinken

Gefährlich sei der Stickstoff in den Maisbällchen nicht, sagt Alper Bas: „Stickstoff befindet sich auch in unserer Atemluft.“ Nur eines sei verboten: „Man darf den flüssigen Stickstoff, der sich am Boden der Becher absetzen kann, auf keinen Fall trinken.“ Dies könne im schlimmsten Fall durch die niedrige Temperatur des Stickstoffs von minus 196 Grad Celsius zu Verbrennungen führen. Darauf weisen Warnschilder am Stand hin: „Außerdem sagen wir es unseren Kunden vor dem Verzehr“, sagt Bas.

Auch ein Vorfall in den USA, bei dem ein Kind nach dem Verzehr von Dragon Breath einen Asthma-Anfall bekam, habe zu höheren Sicherheitsvorkehrungen geführt: „Letztens kam eine Frau alleine zu unserem Stand und meinte, dass sie Asthmatikerin sei. Ich habe ihr deshalb keinen Becher verkauft und sie vorgewarnt. Das machen auch unsere Mitarbeiter“, sagt Bas.

In Zukunft möchten Bas und Bayata keine Stände mehr betreiben. Auch der Stand in Kassel soll weiterverkauft werden. Stattdessen möchten sie Dragon-Breath-Stände für Betreiber schlüsselfertig bauen, deren Mitarbeiter schulen und die Idee auf diese Weise weiterführen. „Ich möchte nicht, dass mein Studium unter Dragon Breath leidet“, sagt Alper Bas. Zurzeit investiere er täglich manchmal bis zu zwölf Stunden in sein Unternehmen. Ende nächsten Jahres möchten er und Enes Bayata ihr erstes Staatsexamen in Jura ablegen. Bas möchte Menschenrechtler werden: „Ich möchte nicht wegen des Geldes Jurist werden“, sagt er, „es ist mein Ideal.“

Übrigens: Dragon Breath ist nicht der einzige Snack-Renner 2018. Im Sommer war schwarzes Eis beispielsweise ein großer Food Trend - auch in der Region verkauften viele Eisdielen die Leckerei, die mit Aktivkohle versetzt wird.