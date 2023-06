Wo Kassels heißeste Ecken liegen: Professorin baut Stadtklima-Messnetz auf

Von: Katja Rudolph

Sie erforschen das Stadtklima: Shakir Ahmed und Nisha Patel (beide wissenschaftliche Mitarbeitende) und Professorin Britta Jänicke montieren auf dem Dach des ASL-Gebäudes verschiedene Multifunktions-Sensoren, um zu testen, welche für die Messstationen am besten sind. © KATJA RUDOLPH

Die Klimaveränderung ist in aller Munde. Aber was bedeutet das für Kassel? Und wie ist das Stadtklima aktuell? Das sind Themen mit denen sich Britta Jänicke beschäftigt. Wir stellen die neue Professorin für Umweltmeteorologie der Uni Kassel und ihr Aufgabengebiet vor.

Kassel – Wo kann man in Kassel auch an heißen Tagen mit einem Lüftchen rechnen? Und an welchen Ecken droht die Hitze zur akuten Gesundheitsgefahr zu werden? Diesen und weiteren Fragen zum Stadtklima ist Britta Jänicke auf der Spur. Die neue Professorin für Umweltmeteorologie an der Kasseler Universität will dazu in der Stadt und dem unmittelbaren Umland ein Netzwerk von Messstationen aufbauen.

An bis zu 20 Standorten von der Straßenschlucht über den innerstädtischen Park bis zur Einfamilienhaus-Siedlung sollen über mehrere Jahre hinweg Daten gesammelt werden: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windstärke und Windrichtung, Niederschlag und Sonnenstrahlung. Daraus wollen die Professorin und ihr Team Erkenntnisse gewinnen, welche Faktoren das Stadtklima im Detail beeinflussen.

Die grundlegenden Zusammenhänge seien zwar bekannt, sagt Britta Jänicke: etwa, dass Städte sogenannte Wärmeinseln darstellen. Gegenüber dem Land ist es dort vor allem nachts deutlich wärmer. Die genaue Vorhersage des Mikroklimas an einzelnen Örtlichkeiten sei aber sehr schwierig, so die Professorin. Das liege an den sehr verschiedenen Gegebenheiten von Gebäudestruktur, Begrünung, Emissionen und Topografie. Anhand der Kasseler Klimadaten will sie auch Methoden erarbeiten, die auf andere Städte übertragbar sind.

Die Beckenlage Kassels sorge generell für einen reduzierten Luftaustausch, was sich insbesondere auf die Luftqualität auswirken kann, sagt Britta Jänicke, deren bisherige Stationen im flachen Braunschweig und Berlin lagen. Positivfaktoren für das Kasseler Stadtklima seien die viele Grünanlagen und umliegenden Wälder.

Fest steht: Die Erderwärmung wird auch das lokale Klima verändern, was bereits zu spüren ist. Modellrechnungen zufolge soll sich die Zahl der heißen Tage mit mehr als 30 Grad in Kassel bis zum Ende des Jahrhunderts verfünffachen. Der Rekordsommer 2018 mit 36 heißen Tagen wird vom Ausreißer eher zum Regelfall. Zwar soll sich die Niederschlagsmenge insgesamt in den nächsten Jahrzehnten nur geringfügig erhöhen, jedoch werden deutliche trockenere Sommer erwartet und mehr Starkregenereignisse, erklärt die Umweltmeteorologin.

Zu ihrem Forschungsgebiet gehört es auch, Wege zu suchen, wie Städte sich für den Klimawandel rüsten können. Die Entsiegelung von Flächen, Baumpflanzungen sowie Dach- und Fassadenbegrünungen zählen zu den Anpassungsmaßnahmen. Doch was ist am effektivsten, wenn man Hitze, Luftverschmutzung und zugleich Starkregenereignisse berücksichtigt? Das will Jänicke herausfinden – auch anhand der Kasseler Klimadaten. Hilfreich sei, dass das Thema inzwischen im öffentlichen Bewusstsein angekommen sei, sagt sie. „Viele Kommunen versuchen, etwas zu tun.“

Dabei gebe es aber auch viel Aktionismus, der wenig bewirke. Eine extensive Dachbegrünung etwa, deren Trockenheit im Sommer schon an der grün-bräunlichen Pflanzenfarbe erkennbar sei, bringe bei Wärme kaum Verdunstungskühlung. „Der Effekt ist nicht anders als bei einem Kiesbett.“ Nur wenn es wirklich nach Garten auf dem Dach aussieht, profitiert auch das Umfeld.

Auch die Farbe von Flächen und Gebäuden spielt eine Rolle. Weil dunkle Oberflächen die Hitze speichern, wird es auf asphaltierten Flächen besonders heiß. Weiße Straßen seien wegen der Blendung zwar keine Option, so die Professorin.

Aber helle Dachflächen, die die Sonnenstrahlung zurückwerfen, könnten hilfreich sein. In Deutschland seien allerdings nach wie vor rote Ziegeln beliebt. „Das Problem ist nicht, dass wir nicht wissen, was zu tun ist“, sagt Britta Jänicke, „das Problem ist die Umsetzung.“

Umso besser findet die Stadtklimatologin, dass ihre Professur in den Planungswissenschaften angesiedelt ist. So wird das Wissen zur klimagerechten Gestaltung direkt den Architekten und Stadtplanern von morgen vermittelt. (Katja Rudolph)