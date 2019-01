Einbruch in Wohnhaus in Wolfsanger: Unbekannte stehlen Schmuck

Kassel. Die kurze Abwesenheit einer Bewohnerin von etwa eineinhalb Stunden nutzten am Montagabend Täter, die in ein Haus im Goldregenweg (Wolfsanger) eingebrochen sind.

Dort erbeuteten die Einbrecher Schmuck im Wert eines vierstelligen Betrags, so Polizeisprecher Matthias Mänz. Die böse Überraschung erlebte die Frau am Montag gegen 18.40 Uhr, als sie den Einbruch in ihr Haus feststellte. Obwohl sie erst gegen 17.10 Uhr das Haus verlassen hatte, waren die Einbrecher bereits über alle Berge.

Täter brachen durch ein Fenster ein

Wie die Beamten des Kriminaldauerdienstes feststellten, waren die Unbekannten gewaltsam über ein Fenster auf der Gebäuderückseite in das Haus eingebrochen und hatten anschließend in sämtlichen Räumen nach Wertsachen gesucht. Aufgrund der Spurenlage vermuten die Kriminalbeamten, dass es sich um mindestens zwei Täter gehandelt hat.

