Stadt Kassel ordnet Tempo 30 in Umbachsweg und Wolfsgraben an

Von: Andreas Hermann

Teilen

Mit Tempo-30-Schild an der Kreuzung Gecksbergstraße/Umbachsweg: Kassels Ordnungsdezernent Dirk Stochla (Mitte) mit den Ortsvorstehern Volker Zeidler (links/Bettenhausen) und Helmut Brehm (Wolfsanger-Hasenhecke). © andreas fischer

Geschwindigkeitsbeschränkungen im Umbachsweg und im Wolfsgraben

Kassel – Die Höchstgeschwindigkeit im Umbachsweg in Bettenhausen und im Wolfsgraben in Wolfsanger wird auf Tempo 30 beschränkt – und zwar in beide Fahrtrichtungen. Das hat am Freitagnachmittag die Stadt Kassel angekündigt. Nach ihren Angaben wird dies im Umbachsweg zwischen Heiligenröder Straße und Kreuzung Ziegenhagener Straße/Helsaer Straße gelten. Im Wolfsgraben wird es von der Einmündung Fuldatalstraße bis in den Höheweg, bis westlich der Querungshilfe an der Einmündung Grenzweg, angeordnet.

In einem längeren Prüfprozess seien die örtlichen Besonderheiten neu bewertet und die Belange abgewogen worden, erklärte dazu Ordnungsdezernent Dirk Stochla (SPD). Im Ergebnis sei man zur Überzeugung gelangt, dass die Reduzierungen notwendig und wirksam seien. „Das Thema Geschwindigkeitsbeschränkungen wird oft emotional diskutiert“, so Stochla. Das Ausmaß der Ermessensspielräume für die Straßenverkehrsbehörden sei schon lange Gegenstand bundespolitischer Debatten. In diesem Zusammenhang seien die Straßenverkehrsbehörden gehalten, örtlich angemessene Entscheidungen zu treffen. Das sei jetzt für diese beiden Straßenabschnitte in Kassel geschehen.

Ausschlaggebend seien Überlagerungen mehrerer Gefährdungspotenziale: über weite Strecken zu schmale Gehwege, das Fehlen gesicherter Querungsmöglichkeiten für Fußgänger, Probleme im Begegnungsverkehr. „Wenn dann noch eine schwierige Topografie wie am Wolfsgraben oder eine Bedeutung als Schulweg dazu kommen, führt an einer Geschwindigkeitsbeschränkung kaum ein Weg vorbei“, sagte Stochla. „Die Stadt wendet in beiden Fällen die Ermessensspielräume an, die es nach unserer Rechtsauffassung bereits gibt.“ Solche Entscheidungen ließen sich aber nicht verallgemeinern.

Die Ortsvorsteher der beiden Stadtteile begrüßten die Maßnahme, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Die Verkehrssituation im Umbachsweg sei dem Ortsbeirat seit Jahren ein Anliegen, berichtete Volker Zeidler (Bettenhausen). Die Rechtslage sei nicht einfach. Im Vordergrund müssten aber die Sicherheit und das Sicherheitsgefühl der Menschen stehen, die an der Straße wohnten oder die sie als Fußgänger und Radfahrer nutzen wollten. „Ich meine, dass das mit der jetzigen Regelung erreicht wird“, sagte Zeidler.

„Ich halte die Entscheidung für richtig“, betonte auch Helmut Brehm (Wolfsanger-Hasenhecke). Die Schwierigkeiten beim Queren des Wolfsgrabens für Fußgänger und vor allem für Schulkinder sowie die gefährlichen Einbiegesituationen aus den Nebenstraßen hätten den Ortsbeirat lange Zeit beschäftigt. Die Kurvigkeit der Strecke, das Gefälle und der schmale Querschnitt hätten schon zu teils waghalsigen Fahrmanövern geführt.

(Andreas Hermann)