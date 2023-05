Unbekannter bricht in Grundschule in Kassel ein

Von: Kathrin Meyer

Unbekannte sind am frühen Freitagmorgen in die Georg-Büchner-Schule am Roßpfad im Stadtteil Wolfsanger eingebrochen.

Kassel - Die Polizei wurde gegen 5 Uhr durch die Einbruchmeldeanlage der Grundschule alarmiert, heißt es in der Mitteilung. Der Einbrecher hatte eine Scheibe eingeschlagen und sich so Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft. Nachdem er ein Laptop erbeutet hatte, floh der Mann auf einem weißen Fahrrad in Richtung Roßpfad.

Der Täter kann aufgrund von Videoaufnahmen wie folgt beschrieben werden: Der mit dunklen kurzen Haaren Mann ist 30 bis 40 Jahre alt und trug eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung, einen grauen Kapuzenpullover, eine schwarze Jacke und eine graue Jogginghose. Außerdem hatte er eine graue Bauchtasche und einen blauen Rucksack mit oranger Applikation dabei.

Die Polizei bittet Zeugen, welche den Einbrecher gesehen haben und Hinweise auf ihn geben können sich unter 05 61/91 00 zu melden. (Kathrin Meyer)