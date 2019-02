Wasserleiche in Kassel: Tote Frau in Fulda gefunden

Eine Wasserleiche ist im Kasseler Stadtteil Wolfsanger/Hasenhecke gefunden worden. Es handelt sich um den leblosen Körper einer Frau.

Aktualisiert am 25. Februar um 17.15 Uhr - Der Fund wurde nach Angaben der Polizei bereits am Sonntag gemacht. Gegen 13 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass eine Leiche in der Fulda gefunden wurde.

Ein Wassersportler entdeckte die tote Frau. Der Leichnam der Erwachsenen wurde auf der Höhe des Ausflugslokals "Roter Kater" / "Graue Katze" entdeckt.

Bislang ist völlig unklar, um wen es sich bei der Toten handelt. Zudem ist nicht geklärt, ob die Frau Opfer eines Verbrechens wurde oder nicht. Am Montagnachmittag gab es auch noch keinen Hinweis darauf, dass die Frau offenbar nicht zu der Liste der aktuellen Vermisstenfälle in der Region passt.

Für Dienstag (26. Februar 2019) ist eine Obduktion vorgesehen. Bisher kümmert sich das K11 um den Fall.

Wasserleichen: Fälle aus der Region

In der jüngeren Vergangenheit gab es gleich mehrere ungewöhnliche Fälle mit Wasserleichen in der Region. Vor knapp zwei Jahren wurde ein Mann tot in der Fulda in der Kasseler Unterneustadt gefunden. Erst nach längeren Ermittlungen war klar: Es handelte sich um einen 26-Jährigen aus Kassel.

Im April 2018 entdeckte man im Edersee die sterblichen Überreste eines Mannes. Ein DNA-Test lieferte Gewissheit, dass die Leiche ein 26-Jähriger aus Kassel war, der bereits seit Ende Januar 2017 vermisst wurde und dessen Auto wenig später an der Sperrmauer gefunden wurde.

Und im Mai 2018 ertrank ein Flüchtling aus dem Irak im Kasseler Buga-See. Der 33-Jährige war vermisst worden. Alles deutete auf einen Bade-Unfall hin. Doch es dauerte eine Woche, bis man seine Leiche im Naherholungsbeiet im Kasseler Süden fand.

Hier wurde die Wasserleiche in Kassel gefunden