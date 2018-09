Alle lieben WonderWaffel – das Original aus Berlin gibt es jetzt auch in Kassel

Die süßeste Versuchung Kassels gibt es ab sofort in der Kurfürstengalerie: Bei WonderWaffel – dem Original aus Berlin – kann man sich aus 250 leckeren Kombinationsmöglichkeiten seine ganz persönliche WonderWaffel zusammenstellen.

Wie wäre es zum Beispiel mit einem Belag aus weißer Schokolade, Erdbeeren und Toffifee, garniert mit Schokoraspeln? Klingt unwiderstehlich? Das fanden auch die vielen Kunden, die am Eröffnungstag ihre Lieblingskreation bestellten. Eine endlose Schlange am Tresen und im Laden kein einziger freier Platz mehr: Besser hätte der Start von WonderWaffel in der Kasseler Kurfürstengalerie nicht laufen können.

Das Original aus Berlin gibt es jetzt auch in Kassel © © © © ©

„Wir freuen uns riesig über die Resonanz“, sagt Geschäftsführer Halim Gülmez. Er und sein 15-köpfiges Team hätten bereits viele Komplimente zu hören bekommen – für die köstlichen WonderWaffeln, für den Kaffee aus eigener Röstung und für die ungewöhnlichen Eissorten, die es hier unter dem Namen „WonderCream“ gibt. Denn neben Klassikern wie Erdbeer und Vanille gehören auch Kinderriegel- oder Snickers-Eis zum Angebot. Apropos Süßigkeiten: Aus Yogurette, Oreo-Keksen und Raffaello zaubern die Mitarbeiter von WonderWaffel im Handumdrehen auch super leckere WonderShakes.

Dass WonderWaffel so gut ankommt, liegt aber nicht nur am einzigartigen kulinarischen Angebot. Auch die Atmosphäre überzeugt. Gemütliche Lounge-Sessel und Sofas, dazu viel Holz und geschmackvolle Deko – keine Frage, hier lässt es sich aushalten. Wer lieber draußen sitzen möchte, kann vor dem Café an einem der farbigen Gartentische Platz nehmen.

Übrigens gibt es zurzeit noch einen weiteren Grund, warum sich ein Besuch bei WonderWaffel in der Kurfürstengalerie lohnt: „Jeder, der sich hier auf Facebook ortet, erhält zu einer bestellten WonderWaffel eine Kugel Eis nach Wahl gratis dazu“, sagt Halim Gülmez. Dieses Angebot gilt bis zum 6. September, entsprechende Coupons (pro Person nur einmal einlösbar) liegen bei WonderWaffel aus. (pdf)

WonderWaffel Kassel, Mauerstraße 11, hat täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet.