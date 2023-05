Wonnemonat Mai: Die beste Zeit für neue Wege zur großen Liebe

Von: Peer Bergholter

Frühlingsgefühle: Der Wonnemonat Mai lädt zum Flirten ein. © Bobex-73 / iStock

Der Wonnemonat Mai wird gerne auch als Monat der Liebe bezeichnet. Als dritter Frühlingsmonat bringt er nicht nur die Natur gehörig in Wallung, sondern auch unsere Gefühle. Nicht umsonst heißt es: Alles neu macht der Mai. Wir haben wieder mehr Lust vor die Tür zu gehen, fühlen uns energiegeladen und bereit, unsere Wohnungen und unser Leben umzukrempeln – auch in Sachen Liebe.

Singles auf Partnersuche können diese Energie und die Magie des Neuanfangs nutzen, um neue Wege zur großen Liebe auszuprobieren. Nicht nur, weil der Wonnemonat Mai hierzu besonders gute Gelegenheiten bietet, sondern auch, weil neue Wege ganz neue Möglichkeiten eröffnen.

Gewohnte Methoden führen zu ähnlichen Ergebnissen

Auch wenn der Wonnemonat Mai jedes Jahr wiederkommt, bei der Partnersuche ist es nicht unbedingt ratsam, auf Wiederholungen zu setzen. Nehmen wir an, Sie gehen seit Monaten auf jede Single Party, die in Ihrer näheren Umgebung stattfindet, immer in der Hoffnung auf einen vielversprechenden Flirt. Jedes Mal sind Sie enttäuscht, weil Sie wieder niemanden kennengelernt haben. Natürlich besteht die Möglichkeit, dass beim nächsten Mal jemand für Sie dabei ist. Vielleicht ist es aber auch einfach so, dass Sie gar keine Freude an diesen Veranstaltungen haben und entsprechend schlecht gelaunt in einer Ecke stehen und somit anderen Singles ungewollt den Eindruck vermitteln, dass Sie lieber Ihre Ruhe haben möchten.

Etwas Neues auszuprobieren, könnte in diesem Fall bedeuten, dass Sie entweder ganz neue Möglichkeiten austesten, um andere Singles kennenzulernen oder aber, dass Sie Ihre Einstellung ändern und solche Partynächte mit viel mehr Elan angehen. Sie können sich beispielsweise bemühen, in Zukunft mehr Eigeninitiative zu zeigen und auch mal von sich aus eine Flirtoffensive starten.

Der Wonnemonat Mai lädt zum Flirten an unterschiedlichen Orten ein

Die Sonne strahlt vom Himmel, die Vögel zwitschern und überall in der Natur sind wir umgeben von saftigem Grün und leuchtendem Blühen. Der Wonnemonat Mai lädt fast wie kein anderer Monat zum Verweilen im Freien ein und bietet Ihnen unzählige Möglichkeiten zum Flirten. Sie können an unterschiedlichen Single Events teilnehmen und so Ihre Partnersuche ganz gezielt angehen oder einfach so oft wie möglich etwas unternehmen. Praktischerweise bringt der Wonnemonat Mai nicht nur das passende Wetter mit, sondern auch einige Feiertage und somit genügend Zeit für viele tolle Aktivitäten.

• Gehen Sie öfter mal ein Eis essen.

• Drehen Sie ein paar Runden mit dem Rad.

• Besuchen Sie Open-Air-Veranstaltungen.

• Setzen Sie sich in ein Café.

• Machen Sie Spaziergänge.

• Folgen Sie Einladungen zu Grillfesten.

Tun Sie einfach, worauf Sie Lust haben. Hauptsache, Sie kommen unter Menschen. Denn überall, wo andere Menschen sind, könnte auch der oder die Richtige für Sie dabei sein.

Strecken Sie Ihre Fühler in unterschiedliche Richtungen aus

Erst die Vielfalt an unterschiedlichen Farben und Blüten machen den Reiz einer Blumenwiese aus, wie Sie sie im Wonnemonat Mai vielerorts bewundern können. Wie bei vielem anderen auch, macht es hier die Mischung. Diese Erkenntnis sollten Sie auf die Partnersuche übertragen. Versteifen Sie sich nicht nur auf eine Möglichkeit, den passenden Partner oder die passende Partnerin zu finden, sondern strecken Sie Ihre Fühler in unterschiedliche Richtungen aus. Vielleicht begegnen Sie Ihrer großen Liebe im Freibad, vielleicht auch im Urlaub oder beim Speed Dating.