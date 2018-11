X-mas in der Kurfürstengalerie – Weihnachtselfen und coole Selfies

Die festlich geschmückte Kurfürstengalerie lädt zum entspannten Weihnachtsshopping ein.

Neben vielen tollen Geschenkideen sorgen weihnachtliche Aktionen für Unterhaltung und Abwechslung im Adventstrubel.

Ein besonderes Highlight ist die riesige LED-Weihnachtskugel. Sie ist fast drei Meter groß und begehbar. Drinnen kann man mit dem Smartphone coole Selfies machen. Am 6. Dezember überraschen ein XL-LED-Weihnachtsbaum und ein gigantischer Schneemann die Besucher. Vor diesem Hintergrund lädt der Fotopoint zu lustigen Schnappschüssen ein, die man als Ausdruck mit nach Hause nehmen kann. Am 15. Dezember stehen überdimensionale Zuckerstangen und lustige Weihnachtskugel-Sessel für ein besonderes Foto-Shooting bereit. In der Zeit von 10 bis 18 Uhr können sich Besucher dort fotografieren lassen du die Fotos – im schicken weihnachtlichen Cover – auch gleich mitnehmen.

Außerdem verteilen Weihnachtselfen an den Aktionstagen Naschereien an die Besucher der Galerie.

www.kurfuerstengalerie.de