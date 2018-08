Im City-Point Kassel startet der große Preis von Kassel auf einer 70 m langen Carrera-Rennbahn

CARRERA RACING. Liefern Sie sich spannende Duelle auf unserer XXL-Carrerabahn! Eine riesige Rennbahn kommt nach Kassel und wir veranstalten für Sie "Den Großen Preis vom City-Point Kassel”.

Auf der 6-spurigen Carrera-Rennbahn, mit jeweils über 70 Meter Streckenlänge, findet ein 6-tägiger Wettbewerb statt. Es geht um den Meistertitel. Spannung pur. Jeder kann mitmachen.

DIE RENNBAHN:

Im City-Point Kassel wird eine Carrera-Modellrennbahn der Superlative aufgebaut. Es ist eine der größten, transportablen Carrera-Rennbahnen Europas. Gebaut wird die Anlage aus dem Carrera-Schienenmodel Exclusiv/Evolution. Dieses Material ermöglicht einen 6-spurigen Aufbau. Der Streckenverlauf wird mithilfe eines Computerprogramms speziell für den Wettbewerb in Kassel entwickelt. Damit wird sichergestellt, dass jede der 6 Spuren - zentimetergenau – identische Streckenlängen hat. Über 100 Fahrzeuge sind im Bestand. Die Anlage verfügt über eine elektronische, computergesteuerte Zeitmessung. Die Genauigkeit der Zeitmessung beträgt 1/100 Sekunde.

Großer Preis vom City-Point Kassel © City-Point Kassel © City-Point Kassel © City-Point Kassel © City-Point Kassel

DER RENNBETRIEB:

Alle Besucher des City-Point Kassel sind herzlich eingeladen auf der Anlage einige Runden zu drehen. Die Bahn ist von Montag bis Freitag von 13:00 bis 19:00 Uhr geöffnet. Am Samstag öffnet die Rennbahn bereits ab 11:00 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos.

WIE KANN ICH AN DEN FINALLÄUFEN TEILNEHMEN?

Um an den Finalläufen teilzunehmen, müssen sich die Fahrer zunächst qualifizieren. Jeder Fahrer an der Rennbahn hat die Chance an einem Qualifikationsrennen teilzunehmen. Der Ablauf eines Fahrertrainings / Qualifikation ist immer gleich. Während der gesamten Woche können die Besucher zunächst auf einigen Trainingsrunden die Rennbahn kennenlernen, Brems-und Beschleunigungspunkte finden und üben optimal mit dem Speedcontroller den Wagen zu beherrschen. Direkt nach den Trainingsrunden findet für die Fahrer ein Qualifikationsrennen statt. Dieses Rennen hat strenge Regeln. Verursacht der Fahrer mit dem Auto einen Unfall, ist der Teilnehmer für dieses Rennen ausgeschieden. Der Gewinner eines Rennens ist berechtigt beim Finalrennen am 18. August zu starten. Der Versuch zur Qualifikation kann so häufig wie nötig wiederholt werden.

WANN FINDET DAS FINALRENNEN STATT?

Am Samstag, den 18. August finden ab 14:00 Uhr die Finalrennen statt. Dann ist die Rennbahn für die Finalteilnehmer reserviert. An diesem Tag geht es um den Titel. Im Ko-System geht es der Entscheidung entgegen. Am Ende des Renntages steht der Gewinner des Titels im Rennen um den “Der große Preis vom City-Point Kassel 2018” fest.

Die Gewinner können sich auf super Preise freuen:

1. Platz:

Kartbahn Gutschein für 8 Personen im Wert von 416 €

2. Platz:

Carrera Rennbahn im Wert von 200 €

3. Platz:

Centergutschein im Wert von 100 €