Zapfenstreich vor 25 Jahren: So ging ein Stück Bundeswehrgeschichte in Kassel zu Ende

Der große Zapfenstreich vor der Orangerie war an einem regnerischen Abend vor 25 Jahren der öffentlich sichtbare symbolische Akt für den Abzug der Bundeswehr.

Wenige Tage später, am 31. März 1994, ging ein Stück Bundeswehrgeschichte in Kassel und der Region zu Ende. Damals wurde die 2. Panzergrenadierdivision aufgelöst, die an 19 Standorten bis zu 22 000 Soldaten zählte.

Über Jahrzehnte war Kassel ein wichtiger Standort für die Bundeswehr. Mit dem Ende des Kalten Krieges und der Grenzöffnung im Jahr 1989 hatte sich die politische Großwetterlage grundlegend geändert. Vom Zonenrandgebiet war Kassel in die Mitte Deutschlands gerückt.

Auf dem ehemaligen Gelände der Wittich- und Hindenburgkaserne ist mit der Marbachshöhe ein attraktives Wohngebiet entstanden, das zu Bad Wilhelmshöhe gehört. Es gilt bundesweit als Musterbeispiel für die Umwandlung eines Militärareals für die zivile Nutzung. Aus ehemaligen Mannschaftsgebäuden sind modern ausgebaute Eigentums- und Mietwohnungen geworden, der ehemalige Schießplatz wurde zum Abenteuerspielplatz, das Offizierskasino ist heute Standort für eine private Schule.

+ Luftbild aus den frühen 1990er-Jahren: So sah das Kasernengelände aus, auf dem sich die Marbachshöhe entwickelt hat. Rechts ist die Druseltalstraße zu sehen. © Jochen Herzog

Ende der 1990er-Jahre begann die zivile Nutzung, für die die Stadt Kassel einen Masterplan entwickelt hat. Charakteristisch sind die vielen Grünflächen, ein Quartiersplatz auf dem ehemaligen Exerziergelände und Neubauten dort, wo früher die Außenbegrenzung mit Stacheldraht war. Eine frühere Panzerhalle ist heute das Quartier für den Kinderzirkus Rambazotti. Vom Lebensmittelmarkt Tegut über ein Gesundheitszentrum und Altenheim bis zur Künstlermeile und einer Schreinerei reicht die Nutzung.

Auf der Marbachshöhe leben nach Angaben der Stadt 1650 Menschen. Im unteren Bereich des Geländes, der früheren Lüttichkaserne, gibt es weiterhin die Bundeswehrfachschule und die Räume für die Musiker vom Heeresmusikkorps. Drumherum hat sich der Technologiepark Marbachshöhe mit Anschub aus dem benachbarten Gründerzentrum entwickelt.

Hier haben sich Unternehmen aus den Bereichen Forschung und Entwicklung, Kommunikation, Design und Luftfahrttechnik angesiedelt. Kindergärten von Wintershall und K+S, eine internationale Schule, ein Kletterzentrum sowie der Bahnhof für den historischen Zug Hessencourrier sind weitere Beispiele für die Nutzung.