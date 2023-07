„Der existiert echt immer noch?“: Umfrage zum Geburtstag des Airports Kassel Calden wird zum Eigentor

Von: Caspar Felix Hoffmann

Eine Umfrage der Stadt Kassel zum zehnjährigen Bestehen des Flughafens Kassel-Calden lässt tief blicken – der Spott im Netz ist groß.

Kassel – Die Betreiber des Flughafens Kassel-Calden feiern das zehnjährige Bestehen ihres Airports. Aus diesem Anlass hat die Stadt Kassel eine Twitter-Umfrage gestartet. Das Ergebnis dürfte allerdings hinter den Erwartungen der Betreiber und der Stadt Kassel zurückgeblieben sein. Denn von den rund 2.000 Teilnehmern der Umfrage gaben nur fünf Prozent an, den Flughafen schon einmal genutzt zu haben. Eine deutliche Mehrheit von 95 Prozent gab dagegen an, noch nie von Kassel-Calden aus geflogen zu sein.

Die Stadt Kassel hatte die Twitter-Umfrage mit der Frage „Wie oft seid ihr seit der Eröffnung von oder nach Kassel-Calden geflogen?“ veröffentlicht, „um das 10-jährige Bestehen gebührend zu feiern“. Die drei Antwortmöglichkeiten waren „mehrmals“, „einmal“ und „noch nie“.

Zehn Jahre Flughafen Kassel-Calden. © Kassel Airport

Zehn Jahre Flughafen Kassel-Calden: „Der existiert echt immer noch?“

Die Ergebnisse der Umfrage stehen im Gegensatz zu einer zuvor veröffentlichten Pressemitteilung des Flughafens, in der dieser Bilanz zog und auf „zehn spannende Jahre“ zurückblickte. Darin wurde betont, dass der nordhessische Flughafen mittlerweile für „Verlässlichkeit, Kontinuität und Wachstum“ stehe und die Gesellschafter, darunter das Land Hessen, eine positive Bilanz zögen.

Der Flughafenbetreiber nannte in seiner Mitteilung 30.000 Flugbewegungen, steigende Passagierzahlen und rund 1.100 Beschäftigte bei rund 40 Unternehmen am Standort und verwies auf das klimaneutrale interkommunale Gewerbegebiet: „Es gibt mehr als genug gute Gründe, die für den Flughafen und seine weitere Entwicklung sprechen“, hieß es selbstbewusst in der Mitteilung.

Die Twitter-Umfrage und ihre Ergebnisse haben inzwischen die Aufmerksamkeit anderer sozialer Medien auf sich gezogen. Screenshots der Umfrage werden im Internet verbreitet und von Nutzern kommentiert, mit Bemerkungen wie „Der existiert echt immer noch?“ und „Ich war einmal dort. Nicht um zu fliegen, sondern um mich darüber lustig zu machen, dass dort nichts los ist. Es war noch langweiliger als erwartet“. (cas)