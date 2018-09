Zehnjährige von Mann sexuell belästigt

Kassel. Ein Unbekannter soll am Donnerstag gegen 12.40 Uhr in Rothenditmold ein zehn Jahre altes Mädchen belästigt und unsittlich berührt haben. Auf dem Weg zur Marburger Straße auf dem Grundstück einer Kirchengemeinde habe der Mann sie angesprochen, berichtete das Mädchen der Polizei. Er soll 20 bis 30 Jahre alt sein. Mit normaler Statur, dunklem Teint, dunklen Augen, schwarzen Haaren, Seitenscheitel, Oberlippenbart. Bekleidet war er mit einem blauen Pulli mit roten Streifen, dunkler Hose und schwarzen Turnschuhen. Er hatte ein Handy dabei, mit dem er in gebrochenem Deutsch telefonierte. Und er soll – wie es hieß – einen merkwürdigen Eindruck, möglicherweise aufgrund einer Behinderung, gemacht haben. Hinweise an die Polizei: Tel. 0561 - 91 00.