Zentral Pfandleihhaus Kassel: Schnelle, unkomplizierte und faire Hilfe bei finanziellen Engpässen

Von: André Kaminski

Sabine Bohl ist die Geschäftsführerin des Zentral Pfandleihhauses im Zentrum Kassels. © André Elsebach

Bei einem Pfandleihhaus haben viele Menschen vielleicht nicht die positivsten Assoziationen im Kopf: Dort gehen ja nur arme Leute hin, die am Schalter übers Ohr gehauen werden. Schließlich befinden sie sich oft in einer – zumindest kurzfristigen – finanziellen Notlage und wollen nicht zu einer Bank gehen, sondern kurzfristig an Geld kommen. Das nutzen die Betreiber von Pfandleihhäusern natürlich aus, indem sie vielleicht keinen angemessenen Betrag für zum Teil sehr persönliche Gegenstände auszahlen. Einfach gesagt: Pfandleihhäuser machen sich die Not der Kunden zu Nutze, um daraus selbst Kapital zu schlagen.

Diese Vorurteile gegenüber Pfandleihhäusern sind wahrscheinlich bei vielen Menschen fest im Kopf verankert. Wahrscheinlich ist aber auch, dass viele dieser Menschen bisher nie in einem Pfandleihhaus waren und deren Arbeit daher gar nicht realistisch einschätzen können.

Denn dass es durchaus anders sein kann, zeigt das Zentral Pfandleihhaus Kassel. Natürlich möchte Geschäftsführerin Sabine Bohl mit ihrem Geschäft auch Geld verdienen, doch Werte wie Transparenz und Vertrauen stehen bei ihr auf gleicher Stufe. „Ich bin mir der Verantwortung durchaus bewusst“, sagt die gelernte Bankkauffrau, die nun seit knapp zwölf Jahren das Pfandleihhaus leitet und insgesamt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in diesem Bereich verfügt.

Viele Stammkunden im Zentral Pfandleihhaus Kassel

„Dass mein Team und ich im Kundenkontakt Vieles richtig machen, zeigt auch, dass wir sehr viele Stammkunden haben, deren persönliche Geschichte wir kennen – und die immer wieder kommen, weil sie wissen, dass sie uns vertrauen können“, sagt die Geschäftsführerin.

Die modern und einladend gestalteten Räume sind ebenso freundlich wie Sabine Bohl und ihre Mitarbeiterinnen. © André Elsebach

Betritt man die Räume des Pfandleihhauses im Zentrum Kassels, merkt man schnell, dass die negativen Assoziationen vor der Tür bleiben. Die Räumlichkeiten wirken ebenso freundlich wie die Mitarbeiterinnen am Schalter. Sowohl der Verkaufstisch in der Mitte des Raumes als auch die moderne und einladende Einrichtung vermitteln eher das Gefühl, als würde man sich gerade bei einem Juwelier aufhalten. „Wenn Kunden unseren Laden betreten, sollen sie sich sofort wohlfühlen“, sagt Bohl.

Wie arbeitet das Zentral Pfandleihhaus Kassel?

Das Haupttätigkeitsfeld des Pfandleihhauses bildet die Beleihung von Schmuck, Uhren, Münzen, technischen Geräten und vielem mehr. Der erste Schritt ist dabei die Wertermittlung des Pfandgegenstandes durch die erfahrenen Fachleute rund um Sabine Bohl. Der mitgebrachte Gegenstand kann dann als Sicherheit für das Pfandleihhaus hinterlegt werden und der Kunde erhält innerhalb weniger Minuten einen Barkredit. Selbstverständlich sind die Wertgegenstände ausreichend gesichert und bestens gegen Diebstahl geschützt.

Wie wird der Wert des Pfandgegenstands berechnet?

„Die Höhe richtet sich nach dem Marktpreis des Gegenstandes“, so Bohl. Wichtige Faktoren sind hier etwa Zustand, Seltenheit und Nachfrage des Gegenstandes, zudem werden Vergleichspreise zur Schätzung herangezogen. „Eine faire Bewertung der Pfandgegenstände liegt im Interesse aller Beteiligten“, sagt Bohl. Unmittelbar nach Abschluss des Pfandvertrags erfolgt dann die Auszahlung des Darlehens - und aufgrund der fachkundigen Bewertung können sich Kunden stets sicher sein, einen angemessenen Betrag zu erhalten.

Was sind die Vorteile eines Pfandkredits?

Neben der schnellen Verfügbarkeit von Bargeld bringt die Funktionsweise eines Pfandleihhauses zahlreiche weitere Vorteile mit sich. So spielt im Gegensatz zu anderen Krediten die Bonität der Kunden keine Rolle und es kommt weder zu einer langfristigen Verschuldung noch zu negativen Auswirkungen auf die Kreditwürdigkeit. Denn falls das Darlehen nicht zurückgezahlt werden kann, wird das Pfand einfach vom Pfandleiher einbehalten. Ein weiterer Vorteil ist die Kredittransparenz: Während bei vielen Kreditdienstleistungen die Bedingungen und Kosten nicht gut ersichtlich und einsehbar sind, kennen die Kunden von Sabine Bohl ihre Rahmenbedingungen ganz genau.

Wann und wie muss der Pfandkredit zurückgezahlt werden?

Die Laufzeit beträgt in der Regel drei Monate – dann kann das Pfand gegen Zahlung von Zinsen und Gebühren abgelöst werden. Doch das Zentrale Pfandleihhaus Kassel zeigt sich hier flexibel, betont Bohl: „Es ist jederzeit möglich, das Pfand vorzeitig zurückzukaufen. Und kann das Geld nach Ablauf der drei Monate noch nicht zurückbezahlt werden, besteht die Möglichkeit einer Vertragsverlängerung.“

Wer sich selbst mal in einem finanziellen Engpass befindet und schnelle und unbürokratische Hilfe benötigt, ist bei Sabine Bohl und ihrem Team mit Sicherheit an der richtigen Adresse. Kunden vom Zentral Pfandleihhaus Kassel erhalten nicht nur eine Expertise zu ihren Wertgegenständen, sondern auch unkomplizierte finanzielle Hilfe. So kann man Engpässe schnell überbrücken und die Kasse auffüllen, wenn es nötig ist - beispielsweise kurz vor dem Urlaub, damit einer entspannten und sorgenfreien Zeit nichts im Wege steht.

Kontakt:

Zentral Pfandleihhaus Kassel GmbH

Rudolf-Schwander-Straße 2A

34117 Kassel

Telefon: 0561 87 08 85 93

E-Mail: info@zentral-pfandleihhaus-kassel.de

zentral-pfandleihhaus-kassel.de

Öffnungszeiten:

Montag – Freitag: 10 Uhr – 18 Uhr