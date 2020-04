Kassel: Veranstalter sagen Zissel an Fulda ab

Jetzt ist es offiziell: Der Zissel findet in diesem Jahr zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg nicht statt.

Die Entscheidung, das größte Volksfest Nordhessens aufgrund der Corona-Pandemie endgültig abzusagen, hat das Vorstandsteam um Zisselpräsidentin Christina Hackenberg nach Rücksprache mit dem Kooperationspartner Kassel Marketing und der Stadt Kassel getroffen.

„Es wäre nicht verantwortungsvoll, ein Fest solcher Größenordnung in diesem Jahr stattfinden zu lassen. Die Gesundheit aller steht ganz klar im Vordergrund“, so Hackenberg. Der Zissel sollte in diesem Jahr von Freitag, 31. Juli, bis Montag, 3. August, an der Fulda gefeiert werden. Man werde die Zeit jetzt nutzen, um 2021 wieder ein fulminantes Wochenende mit vielen Attraktionen feiern zu können, so Hackenberg.

Weitere Informationen folgen.