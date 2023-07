Zissel in Kassel 2023: Alle Infos zu Nordhessens größtem Volksfest

Von: Marie Klement

Auch in diesem Jahr wird an und auf der Fulda gezisselt. Unser Bild entstand im vergangenen Jahr. © Andreas Fischer

Fullewasser, Fullewasser, hoi, hoi, hoi! Anfang August wird in Kassel wieder gezisselt. Hier finden Sie alle wichtigen Infos.

Der Zissel lockt mit seinen beiden großen Festzügen jährlich mehrere Tausend Besucher an die Fulda in Kassel. Wir geben in unserem Fragen-und-Antworten einen Überblick:

Wann findet der Zissel 2023 in Kassel statt?

In Kassel wird in diesem Jahr wieder vier Tage lang gezisselt - und zwar vom 4. bis zum 7. August.

Wo findet der Zissel statt?

Auf und an der Fulda. Der Auedamm wird für das Fest teilweise gesperrt. Am Sonntag führt der Landfestzug zudem durch die Kasseler Innenstadt.

Welches Motto hat der Zissel in diesem Jahr?

Jedes Jahr gibt es beim Zissel ein anderes Motto. In diesem Jahr lautet es: „Die Schleuse ist wieder das Tor zur Welt, für Kassel bedeutet sie mehr als Geld.“ Das Motto spielt auf die Wiedereröffnung der Stadtschleuse Mitte Juni an. Sieben Jahre war die nicht in Betrieb. Nun Die kann sie von Motobooten, Ruderern und Paddlern kostenlos und auf Anforderung genutzt werden. Im vergangenen Jahr lautete das Motto „Fulle in Flammen“.

Was ist in diesem Jahr beim Zissel besonders?

Der Landfestzug, der Wasserfestzug und die Wasser-Ski-Show haben Tradition. Außerdem gibt es den dritten Zissel Gladiator Run, bei dem sich die Teams in drei Disziplinen messen: Auf einem 50 Meter langen Hindernisparcours, mit SUP-Boards auf der Fulda und schwimmend durch die Fulle. Alle Infos zum Gladiator Run gibt es hier.

Gibt es ein Programm für den Zissel in Kassel?

Das gibt es natürlich. Hier gibt es die Übersicht, was an welchem Tag wann und wo stattfindet:

Das Programm am Donnerstag 3. August:

Wasser-Ski-Show auf dem Gelände der WVC, Auedamm 23. Eintritt ist frei, Dauer: je 45-60 Minuten. Uhrzeiten: 17 Uhr, 19 Uhr und 22 Uhr

Das Programm vom Freitag 4. August:

17.45 Uhr: Eröffnung des Zissel auf der Bühne Regattawiese mit Krönung der Zisselhoheiten und Verleihung der Paul-Heidelbach-Medaille

21.30 Uhr: Der „Zisselhäring“ wird gehisst

22 Uhr: Lichterfahrt auf der Fulda – vom Rondell bis zur Schwimmbadbrücke

Außerdem gibt es an vielen verschiedenen Ständen und auf den Bühnen auf der Regattawiese, an der Drahtbrücke, im Prinzessgarten und am Auebad zahlreiche Musik-Acts, Grillspezialitäten und Tombolas.

Das Programm am Samstag 5. August:

11 Uhr: Gladiator-Run beim KSV Auedamm

22 Uhr: Fackelschwimmen des TWC Delphin

Wie am Freitag gibt es an vielen verschiedenen Ständen und auf den Bühnen auf der Regattawiese, an der Drahtbrücke, im Prinzessgarten und am Auebad zahlreiche Musik-Acts, Stand Up Paddeling, Grillspezialitäten und Tombolas.

Das Programm am Sonntag 6. August

12.30 Uhr: Großer Landfestzug durch die Kasseler Innenstadt (Sparkassenversicherung, Kölnische Str. – Bürgermeister-Brunner-Str. – Kurfürstenstr. - Scheidemannplatz – Ständeplatz – Königsstr. – Kurt-Schumacher Str. – Martinskirche)

14 Uhr: Traditioneller Kinder-Zissel bei der Wassersport-Vereinigung-Cassel

16 Uhr: Großer Wasserfestzug auf der Fulda: Von der Schlagd bis zum Casseler Frauen-Ruder-Verein

Auch am Sonntag gibt es viele Musik Acts, Kaffee-und-Kuchen-Angebote und Familienangebote.

Das Programm am Montag 7. August

15 Uhr: Seniorenzissel, bunter Nachmittagmit den Zisselhoheiten – Achtung, neuer Standort: Aeltere Casseler Turngemeinde von 1848 (ACT)

22 Uhr: Abschlussfeuerwerk mit Musik auf der Fulda / Regattawiese

23 Uhr: Der Zisselhäring wird abgehängt

Musik darf natürlich auch am Montag nicht fehlen - wie gehabt auf den Bühnen Regattawiese, Drahtbrücke, Prinzessgarten und Auebad. Das komplette Zissel-Programm 2023 mit allen Acts finden Sie hier.

Welche Straßensperrungen gibt es während des Zissels?

Ab Dienstag, 1. August, 20 Uhr und bis Dienstag, 8. August, um 18 Uhr gibt es folgende Änderungen für den Straßenverkehr:

Der Auedamm wird zwischen Hessenkampfbahn und der Schwimmbadbrücke für Fahrzeuge gesperrt

Der Parkstreifen am Auedamm zwischen Orangerie und Schwimmbadbrücke steht zum Parken nicht zur Verfügung (ab Dienstag, 1. August, 19 Uhr)

Unterhalb des Auebades /an der Schwimmbadbrücke entstehen auf dem Auedamm Taxen‐, Schwerbehinderten‐ und Motorradparkplätze. Diese sind nur aus Richtung der Straße Am Sportzentrum / Damaschkebrücke zu erreichen

In Höhe Marmorbad werden Taxenstellplätze eingerichtet und an der Hessenkampfbahn Behindertenparkplätze (Anfahrt nur aus Richtung Steinweg / Du‐Ry‐Straße)

Für den Radverkehr gibt es keine Umleitungen.

Welche Sperrungen gibt es während des Landfestzuges am Sonntag?

Wegen des Landfestzuges am Sonntag, 6. August, 12 Uhr ist im gesamten Innenstadtbereich mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen - vor allem in den Bereichen Kölnische Straße, Bürgermeister‐Brunner‐Straße, Scheidemannplatz und Altmarkt.

Der Festzug beginnt auf der Kölnischen Straße. Bereits ab 10.30 Uhr ist diese zwischen Querallee und Bürgermeister‐Brunner‐Straße, wegen der Aufstellung des Festzugs gesperrt. Von dort führt die Strecke dann über Bürgermeister‐Brunner‐Straße – Kurfürstenstraße – Scheidemannplatz – Ständeplatz – Fünffensterstraße – Rathauskreuzung – Obere/Untere Königsstraße (Fußgängerzone) – Stern und Kurt‐Schumacher‐Straße. In Höhe der Martinskirche löst sich der Festzug auf.

Wann wird die Drahtbrücke gesperrt?

Wegen des Fackelschwimmens, des Wasserfestzuges und des Musikfeuerwerks wird die Drahtbrücke für Besucher zu folgenden Zeiten gesperrt:

Samstag 21.30 bis 22.30 Uhr

Sonntag 15.30 bis 17 Uhr

Montag 16 bis 23 Uhr

Besucher können die nahe Walter-Lübcke-Brücke nutzen.

Wo kann ich parken, wenn ich mit dem Auto zum Zissel fahren will?

Parkmöglichkeiten gibt es am Auestadion, am Sportzentrum, an den Messehallen und im Bereich Leister’sche Wiese/Dresdener Straße.

Freie Kapazitäten in den Parkhäusern in der Innenstadt kann man online auf der Website der Parkhäuser abrufen.

Ausdrücklich keine Parkplätze stehen im Wohnquartier Unterneustadt zur Verfügung, teilt die Stadt Kassel mit.

Wie komme ich mit dem ÖPNV zum Zissel in Kassel?

Es gibt an diesem Wochenende ein um eine Stunde verlängertes Angebot des ÖPNV am Freitag und Samstag.

Die Haltestellen Altmarkt/Regierungspräsidium, Unterneustädter Kirchplatz und Auebad bieten einen guten Ausgangspunkt für den Besuch des Zissels.

Nachtschwärmer sind natürlich auch am Zissel-Wochenende unterwegs.

Die Linie 500 fährt zusätzlich um 1.16 Uhr ab Hauptbahnhof nach Gudensberg, Fritzlar und Bad Wildungen.

Wegen der Sperrung des Auedammes wird die Linie 16 ab Dienstagabend, 1. August, ab ca. 20 Uhr in die Abschnitte „Auestadion – Auebad“ und „Königsplatz – Rothenberg“ geteilt. Die KVG weitet das Fahrtenangebot der Linie 16 zwischen Auestadion und Auebad bis in die Abend- und Nachtstunden aus.

Zwischen 0 und 5 Uhr bringt das Schaddel Besucher im Stadtgebiet Kassel nach Hause. Alle Infos dazu finden Sie unter kvg-schaddel.de

Hier geht es zur offiziellen Website des Zissels.

