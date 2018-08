Zissel-Programm am heutigen Freitag: Der Häring wird gehisst

Hunderte Zuschauer verfolgten am Fuldaufer auf Höhe WVC die Wasserskishow "Zeitma-Schi-ne" des Wasserskiclub Fuldabrück Bergshausen e.V.

Kassel. Das große nordhessische Heimat- und Wasserfest startet heute mit einem vielfältigen Programm. Neben lauschigen Plätzchen wie dem Weindorf, wird auf zahlreichen Bühnen für Stimmung gesorgt. Auszüge aus dem heutigen Programm.

Jetzt kann gefeiert werden: Mit der Wasserski-Show auf der Fulda wurde am Donnerstagabend der inoffizielle Zissel-Auftakt gefeiert. Mehr als 1000 Zuschauer waren auf das Gelände der Wassersportvereinigung Cassel (WVC) gekommen, um die artistischen Leistungen des Pharao-Showteams aus dem Wasserskiclub Fuldabrück-Bergshausen zu bewundern.

Am morgigen Samstag präsentieren die Aktiven zwei weitere Shows ab 15.45 und 17.45 Uhr beim WVC am Auedamm 23. Sie zeigen gemeinsam mit Wasserski-Artisten aus weiteren Vereinen ihre Show, mit der das deutsche Team bei der Wasserskishow-Weltmeisterschaft im September 2018 im kanadischen Toronto starten will.

Zissel-Programm am Freitag

14 bis 2 Uhr Infopoint: 16 bis 24 Uhr Auf dem Rondell: 17.45 Uhr: Krönung der Zisselhoheiten

19 Uhr: Williams Height. - 21.15 Uhr: Mandowar. - 23.30 Uhr: Soundslike. Bühne Auebad: 19 Uhr: Eröffnung. - 19.30 + 22.30 Uhr: Stamping Feet. - 20 + 21.30 + 23 Uhr: Mr. Feelgood. - 21 Uhr Moderation René Pfeuffer & Kattia aus dem Dschungelcamp. - 23.30 Uhr: House Kasper Konfettiparty.

Das vollständige Programm und weitere Infos zum Zissel in Kassel finden Sie hier.