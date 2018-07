Zissel im Prinzessgarten: 4 Tage Party vor der Orangerie

Es ist wieder soweit. Vom 03. bis 06. August wird auf dem Zissel im Prinzessgarten vor dem Schloss Orangerie ordentlich gefeiert. Wie in den letzten Jahren wartet ein buntes und abwechslungsreiches Programm auf die Gäste. Neben viel guter Musik laden kühle Getränke und unzählige Leckereien zum Verweilen ein. Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick vom Feierprogramm:

Freitag, 03.08.18

Ab 15:00 Uhr Eröffnung des Prinzessgartens mit Hintergrundmusik, Kaltgetränken, Longdrinks und der besten Parmesanbratwurst in Kassel von der Metzgerei Barthel

Ab 19:00 Uhr Beginn, mit der Reiner Irrsinn Show. Die Reiner Irrsinn Show hat die letzten Jahre mit vielen bekannten Künstlern den „Mega Park“ auf Mallorca eröffnet und ist nun Live auf der Bühne im Prinzessgarten um Partystimmung zu verbreiten

Samstag, 04.08.18

Ab 12:00 Uhr Eröffnung des Prinzessgartens mit Hintergrundmusik, Kaltgetränken, Longdrinks und der besten Parmesanbratwurst in Kassel von der Metzgerei Barthel

Ab 19:00 Uhr DJ Chilly-T, DJ Mem -Brain, DJ Demiro, DJ Marco, DJ Hold Up, Drummer Jose Die Besten DJs der Stadt Kassel, vereint an einem Ort, mit den besten Hits in der Tasche und alle werden Live begleitet vom Drummer Jose.

Sonntag, 05.08.18

Ab 12:00 Uhr Eröffnung des Prinzessgartens mit Hintergrundmusik, Kaltgetränken, Longdrinks und der besten Parmesanbratwurst in Kassel von der Metzgerei Barthel Radio Bob schickt seine Moderatoren und DJs auf die Bühne Die Party kann beginnen!

Ab 14:30 Uhr Autogrammstunde mit den Kassel Huskies

Ab 18:00 Uhr Stolle und Band Stolle hat das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen und ist mit Größen wie „Eric Clapton“ & „Kool and the Gang“ aufgetreten und gibt nun Vollgas mit seiner kompletten Band, auf der Bühne vom Prinzessgarten.

Montag, 06.08.18

Ab 12:00 Uhr Eröffnung des Prinzessgartens mit Hintergrundmusik, Kaltgetränken, Longdrinks und der besten Parmesanbratwurst in Kassel von der Metzgerei Barthel Radio Bob schickt seine Moderatoren und DJs auf die Bühne Let´s Rock & BOB! Ab 14:00 Uhr Garden of Delight mit dem Irish & Rock Sound, die euch die Ohren glühen lassen

Ab 18:00 Uhr New Roses powered by Radio Bob die mit vielen Rock-Hits und Rock-Festivals die Leute zum ausflippen bringen

Eintritt an allen Tagen frei.

Hier finden sie die Facebook-Veranstaltung zum Event.