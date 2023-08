Zissel in Kassel startet heute: Veranstalter trotzen dem Regen

Von: Kathrin Meyer, Hannah Köllen, Thomas Siemon

Teilen

Vor dem Fan Point des Zissel Vereins: Präsidentin Christina Hackenberg (von links), Vizepräsidentin Ilka Perlwitz und Social-Media-Beauftragte Chantal Pelzel. © Köllen, Hannah

Heute startet der Zissel in Kassel. Der Aufbau fand bei viel Regen statt. Auch andere Open Air Veranstaltungen kämpfen mit dem schlechten Wetter.

Kassel – Das regnerische Wetter der vergangenen Tage schlägt nicht nur vielen Menschen aufs Gemüt, es erschwert auch die Bedingungen für zahlreiche Freiluftveranstaltungen in der Region – wie etwa den Zissel in Kassel, der heute startet.



Der Aufbau der Stände und Fahrgeschäfte, der bereits am Mittwochmorgen begonnen hat, fand überwiegend bei Nässe und Regen statt. Das sei aber für die Aufbauarbeiten kein großes Problem gewesen, sagt Oliver Braun von Kassel Marketing, das das Volks- und Wasserfest gemeinsam mit dem Verein Zissel in Kassel ausrichtet.



Zu der Veranstaltung werden rund 200 000 Besucher erwartet. „Die Zahl hängt natürlich stark vom Wetter ab“, sagt Braun. Das Programm soll trotz des auch für das Wochenende angekündigten Regens wie geplant stattfinden. „Wir haben vorhin bereits die Markierungen für den Landfestzug an der Kölnischen Straße angebracht. Hoffentlich halten die bis Sonntag dem Wetter stand“, sagt Ilka Perlwitz, Vizepräsidentin des Zissel-Vereins.



Regen in Kassel sorgt für schwierige Bedingungen für Open Air Veranstaltungen

Doch nicht nur beim Zissel macht sich das regnerische Wetter bemerkbar. Die Generalprobe des Grimm-Festivals am Mittwoch musste bei strömendem Regen abgebrochen werden, die Premiere gestern sollte dann aber ohne Einschränkungen über die Bühne gehen. „Wir machen alles, was geht“, sagt Peter Zypries, der das Festival, das bis zum 3. September läuft, unter freiem Himmel im Park Schönfeld auf die Beine stellt. Und das bei besonders schwierigen Bedingungen mit matschigen Wegen und provisorischen Umkleiden für das Schauspielteam. Der Vorverkauf für das Stück „Die kluge Bauerntochter“ lief gut, jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen.

Aufbau an der Regattawiese: Alexander Kraft (von links), Maik Pätzold und Nico Gilfert. © hannah köllen

Darauf hofft auch Burkhard Hofmann vom Open-Air-Kino im Dock 4. Dort ist man froh über ein sehr treues Stammpublikum. Selbst im strömenden Regen am Mittwoch hätten sich 90 Besucher den Film „Sonne und Beton“ angesehen. Versetzt mit Schirm und Regensachen. Weniger als 70 Besucher seien es bislang nie gewesen. Bis zum 2. September läuft das Programm noch.

Zissel in Kassel: Veranstalter und Standbetreiber sprechen über Aufbau bei Regen

Wir haben mit Veranstaltern und Standbetreibern des Zissels gesprochen, inwieweit die schlechten Wetterverhältnisse den Aufbau erschwert haben – und was sie sich vom Wochenende erhoffen. „Klar gab es immer mal wieder einen Regenschauer, aber das stört uns nicht so sehr. Der Zissel ist ja schließlich auch ein Wasserfest“, sagt Oliver Braun von Kassel Marketing. Für die Veranstaltungstage hofft Braun auf gutes Wetter.

Von den insgesamt 120 Ständen waren am Donnerstagmittag bereits 80 Prozent aufgebaut, sagt Braun. Überwiegend kommen die Betreiber aus der Region. „Die meisten sind schon viele Jahre dabei. Dieses Jahr haben wir zum ersten Mal auch einen Stand, der vegane und vegetarische Speisen anbietet“, sagt Braun.

Auch am Wochenende bleibt es wechselhaft Das wechselhafte Wetter bleibt Nordhessen auch am Wochenende erhalten. Laut dem Deutschen Wetterdienst ist am Freitag mit mehr Wolken als Sonne, teilweise mit Regen und auch Gewittern zu rechnen. Am Samstag scheint gelegentlich die Sonne, ab Mittag sollen sich erneut Schauer bilden. Auch am Sonntag ist es unbeständig mit vielen Wolken, wenig Sonne und einigen Schauern. Die Temperaturen bewegen sich um die 20-Grad-Marke.

Wetterbedingte Schwierigkeiten beim Aufbau seines Kettenkarussells hat er nicht gehabt, sagt Christian Thiliant. Sein Karussell steht auf der Karlswiese im Auepark. „Der Aufbau hier ist recht entspannt zu meistern, weil man viel Platz hat“, sagt Thiliant. Jetzt hofft er auf gutes Wetter für die Veranstaltung. „Das Wetter ist immer ein Risikofaktor bei Open-Air-Veranstaltungen. Ich wünsche mir einfach, dass es nicht am Stück durchregnet.“ Das Highlight des Zissels in diesem Jahr ist für viele sicherlich die bereits im Juni wieder in Betrieb genommene Schleuse.

Aufbau für Zissel in Kassel: Vor allem Technik muss geschützt werden

Unter dem Motto „Die Schleuse ist wieder das Tor zur Welt, für Kassel bedeutet sie mehr als Geld“ wird dieses Jahr beim größten Wasser- und Volksfest Nordhessens gefeiert. „Endlich können die Vereine, die im Unterwasser angesiedelt sind, wieder am Wasserfestzug und den anderen Aktivitäten rund um den Zissel teilnehmen.“, sagt Zisselpräsidentin Christina Hackenberg. Insgesamt 23 Vereine haben sich im Vorfeld angemeldet, sagt Vizepräsidentin Ilka Perlwitz. „Das werden weit über 100 Boote sein.“ In vergangenen Jahren, als die Schleuse noch geschlossen war, seien es weniger als 20 Anmeldungen gewesen.

Jonas Pasternak am Kettenkarussell. © Köllen, Hannah

Beim Aufbau der Bühnen gilt es vor allem, die Technik vor dem Regen zu schützen. „Wir decken die Geräte mit Planen ab, sodass sie vor der Nässe geschützt sind“, sagt Nico Gilfert von der Auditiv GmbH, die die Hauptbühne an der Regattawiese aufbaut. Gefährlich sei jedoch nicht nur der Regen, sondern auch der Wind. „Ab einer gewissen Windstärke müssen wir die Bühne öffnen, damit der Wind nicht hängen bleiben und die Bühne umstürzen kann“, sagt Gilfert. Daher haben sie neben dem Regen- auch immer den Windradar im Blick.