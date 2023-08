Zu besuch bei Vorzeigeunternehmen: SPD-Spitzenpolitikerinnen auf Nordhessen-Tour

Von: Matthias Lohr

Genossen beim Firmen-Boss: SMA-Vorstandschef Jürgen Reinert (rechts) erklärt (von links) Parteichefin Saskia Esken, Ron-Hendrik Hechelmann, Timon Gremmels, Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Florian Schneider Wechselrichter. © Matthias Lohr

Der nordhessische Solartechnikhersteller SMA fühlte sich früher von der Politik nicht richtig wahrgenommen. Nun kamen jedoch Innenministerin Faeser und SPD-Chefin Esken zu Besuch. Es gab viel Lob.

Niestetal – Es gibt zwei Gründe, warum sich die SPD-Politikerin Nancy Faeser noch gut an ihren Besuch beim Niestetaler Solartechnikhersteller SMA vor neun Jahren erinnern kann. Zum einen: Die heutige Bundesinnenministerin war 2014 schwanger. Zum anderen: Kurz zuvor hatte der damalige SPD-Parteichef und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel mit einem SMA-Besuch bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Der Politiker hatte die dezentrale Energieversorgung der Erneuerbaren als „hellen Wahnsinn“ kritisiert und damit nicht nur bei SMA-Leuten für Unverständnis gesorgt.

Als Faeser am Montag mit ihrer Parteichefin Saskia Esken erneut den Wechselrichterhersteller besuchte, erinnerte sie an den Disput von 2014 und lobte zugleich den Konzern: „Sie waren schon immer eines unserer Vorzeigeunternehmen.“ Auch sonst herrschte diesmal viel Einigkeit zwischen den Genossen und den Bossen von SMA. Dabei ist die Stimmung vor der Landtagswahl am 8. Oktober, bei der Faeser ihre Partei in Hessen als Spitzenkandidatin zurück an die Macht führen will, denkbar schlecht. Ökonomen kritisieren schlechte Wirtschaftsdaten. Doch SMA-Vorstandschef Jürgen Reinert glaubt, „dass die Lage schlimmer geredet wird, als sie ist“. Auch Esken plädiert für Zuversicht: „Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht selber in eine Depression reinreden. Wir haben eine starke Wirtschaft und sind eine starke Gesellschaft.“

Um diese Botschaft unters Volk zu bringen, reist Esken mit einem Dutzend Hauptstadtjournalisten noch bis Dienstag durch Nordhessen. Montag besuchte die 61-Jährige das Fraunhofer-Institut, Dienstag schaut sie sich etwa den Windpark im Kaufunger Stiftswald an. Bei SMA erklärt Reinert ihr und den Medienvertretern, wie SMA mit Nachhaltigkeit zum Weltmarktführer wurde und welche Nöte deutsche Firmen haben, während die USA ihre Wirtschaft mit einem milliardenschweren Investitionspaket unterstützt. Esken und Faeser verweisen auf das Wachstums-Chancengesetz, das nun endlich kommen soll.

Die Innenministerin erreicht Sandershausen mit knapp einstündiger Verspätung, dann dreht sich jedoch fast alles um sie. Faeser scherzt, lacht, gibt jedem die Hand und redet nett mit den Azubis. Parteichefin Esken ist die Frau im Hintergrund.

Besonders interessiert ist die Innenministerin am Thema Cybersecurity. Sie regt Gespräche „für meinen Geschäftsbereich“ an und sagt: „Ich hoffe, dass ich das demnächst etwas globaler machen kann.“ Mit anderen Worten: Wenn sie Ministerpräsidentin ist, will sie nicht nur über Cybersicherheit reden, sondern auch über alles andere. (Matthias Lohr)