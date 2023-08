Zulassungs-Pflicht für Autos mit ukrainischen Kennzeichen in Kassel

Von: Hannah Köllen

Teilen

Brauchen eine Zulassung oder Ausnahmegenehmigung: Autos mit ukrainischem Kennzeichen in Kassel. © Hannah Köllen

Autos mit ausländischem Kennzeichen dürfen nur für eine begrenzte Zeit auf deutschen Straßen fahren. Welche Regeln genau gelten für Wagen mit Nummernschildern aus anderen Ländern?

Kassel – Auch für viele der Wagen mit ukrainischem Nummernschild, die seit Kriegsbeginn vermehrt auch auf den Straßen in Kassel zu sehen sind, gilt es nun, eine Zulassung für Deutschland zu erhalten. Wir haben bei der Stadt Kassel nachgefragt, welche Regeln für Autos mit ausländischem Kennzeichen gelten.

Dürfen Autos mit ukrainischem Kennzeichen unbegrenzt auf deutschen Straßen unterwegs sein?

Zur Flucht benutzte Fahrzeuge mit ukrainischer Zulassung dürfen „vorübergehend am Verkehr im Inland teilnehmen“, teilt Stadtsprecher Michael Schwab mit. Voraussetzung ist eine gültige ukrainische Zulassungsbescheinigung und dass im Inland kein regelmäßiger Standort begründet ist.

Was bedeutet in diesem Fall „vorübergehend“?

Die vorübergehende Erlaubnis gilt für einen Zeitraum bis zu einem Jahr. „Die Frist beginnt mit dem Tag des Grenzübertritts“, sagt Schwab. Ein Erlass des Hessischen Verkehrsministeriums ermöglichte es zeitweise jedoch, die Fahrzeuge bei Vorliegen der entsprechenden Haftpflichtversicherung auch nach dem Überschreiten der Jahresfrist am Verkehr teilnehmen zu lassen, „längstens jedoch bis zum 30. Juni 2023“, wie Schwab mitteilt.

Und was gilt seit Juli?

Schwab nennt zwei Möglichkeiten: „Entweder wird das Fahrzeug in Deutschland zugelassen oder es wird eine Ausnahme von der Zulassungspflicht beantragt.“ Diese Ausnahmegenehmigung kann bis zum Ablauf der Haftpflichtversicherung, „längstens jedoch bis zum 31. März 2024“, erteilt werden. Die Regelung führe, so Schwab, aktuell noch nicht zu verlängerten Wartezeiten bei der Zulassungsstelle in Kassel.

Welche Voraussetzungen gelten für die Ausnahme von der Zulassungspflicht?

Der Fahrzeugeigentümer muss „einen Antrag auf befristete Weiternutzung des ukrainischen Kennzeichens“ stellen und versichern, keinen dauerhaften Aufenthalt in Deutschland anzustreben. Außerdem müssen eine „positiv abgeschlossene Sicherheitsuntersuchung des Kraftfahrzeugs“ sowie eine Haftpflichtversicherung (auch Grenzversicherung oder eine internationale Versicherungskarte werden akzeptiert) vorliegen. „Ab dem 1. April 2024 gilt für die ukrainischen Fahrzeuge die Zulassungspflicht nach der Fahrzeug-Zulassungsverordnung uneingeschränkt“, sagt Schwab.

Werden die ukrainischen Menschen darüber informiert?

Das Antragsformular für eine Ausnahmegenehmigung sowie Merkblätter gibt es in deutscher, ukrainischer und englischer Sprache. Auf Anfrage erhalten ukrainische Bürger diese von der Stadt.

Wie viel kostet die Zulassung eines ausländischen Autos?

Die Zulassungsgebühr beläuft sich auf circa 50 Euro. Die Kosten trägt der Antragsteller.

Überprüft die Stadt, ob Autos mit nicht gültigem Kennzeichen in Kassel unterwegs sind?

Die Kontrolle der Vorschriften gehört zu den routinemäßigen Aufgaben der Verkehrsüberwachung des Ordnungsamtes.