Weniger Käufe, stagnierende Preise: Zurückhaltung prägt Kasseler Immobilienmarkt

Von: Andreas Hermann

Größtes Neubaugebiet in Kassel: das Areal Zum Feldlager in Harleshausen, hinten der Stadtteil Jungfernkopf. Laut Immobilienbericht wurden 2022 in Harleshausen nur 15 unbebaute Grundstücke verkauft. archi © andreas fischer/ skypic

Zurückhaltung und Unsicherheit prägen den Immobilienbericht 2023 für die Stadt Kassel. Der Gutachterauschuss sieht vor allem Probleme bei Neubauten.

Kassel – Weniger Käufe und weniger Umsatz, nahezu stagnierende Preise sowie insgesamt ein uneinheitliches und von Unsicherheit geprägtes Bild: So lauten die Kernaussagen des Immobilienmarktberichts 2023 für die Stadt Kassel, den am Montag der Gutachterausschuss für Immobilienwerte vorgestellt hat.

Grundlage des Berichts 2023 sind alle beurkundeten Grundstückstransaktionen im Jahr 2022 im Stadtgebiet. Im Untersuchungszeitraum wurde demnach bei insgesamt 1407 Kaufverträgen ein Geldvolumen von 662 Millionen Euro bewegt. Der Umsatz lag ein Jahr zuvor noch bei 713 Millionen Euro mit insgesamt 1661 Käufen. Damit sei die Anzahl der Käufe im Vergleich zum Vorjahr etwa um 15 Prozentpunkte und der Geldumsatz um sieben gefallen, berichteten die Vorsitzende des Ausschusses, Sandra Rus, und ihr Stellvertreter Hans-Jürgen Kampe.



Kassel: „Der Immobilienmarkt zeigte sich im letzten Jahr uneinheitlich“

„Der Immobilienmarkt zeigte sich im letzten Jahr uneinheitlich“, so Rus. In der ersten Jahreshälfte seien noch Preisanstiege wie in Vorjahren zu beobachten gewesen, in der zweiten Jahreshälfte habe sich diese Entwicklung gedreht. „Baukreditzinsen und Baukosten stiegen um ein Vielfaches, der Ukraine-Krieg sowie die inflationäre Entwicklung insbesondere im Energiesektor führten zu einer Verunsicherung von Investoren und privaten Häuslebauern gleichermaßen. Rus: „Das führte zunächst zu niedrigeren Kauftransaktionen, später zur Stagnation von Kaufpreisen.“

Der 2022 in Kassel gezahlte Durchschnittspreis für ein freistehendes Einfamilienhaus lag bei 426 500 Euro, im Vorjahr bei 423 000. Für Reihenhäuser wurden im Schnitt 279 600 Euro (2021: 244 000), für Doppelhaushälften und Reihenendhäuser 300 100 Euro fällig (2021: 296 000). Für Eigentumswohnungen (Neubau/Ersterwerb) wurden 4100 Euro pro Quadratmeter gezahlt, im Vorjahr waren es 3780 Euro.



Anzahl der Käufe bei Neubauten schrumpft in Kassel um fast 75 Prozentpunkte

Deutlich geschrumpft sei die Anzahl der Käufe bei Neubauten, um fast 75 Prozentpunkte. Insgesamt seien die Veränderungen auf dem Kasseler Immobilienmarkt unterschiedlich ausgeprägt und spiegelten nicht die konjunkturelle Entwicklung wider. „Der Immobilienmarkt reagiert verzögert auf die wirtschaftliche Gesamtsituation“, sagte Sandra Rus. Für 2023 sei daher mit einer Fortsetzung des Trends zu rückläufigen Kauffallzahlen und stagnierenden oder rückläufigen Kaufpreisen zu rechnen. Die Kaufzurückhaltung werde sich fortsetzen, erwarten die Experten.

Der Immobilienmarktbericht 2023 für Kassel, der alle beurkundeten Grundstückstransaktionen des Jahres 2022 im Stadtgebiet zur Grundlage hat, ist in der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses, Sickingenstraße 7 (Zimmer 303), und im Kundenzentrum Geodaten (Zimmer 2014) erhältlich. Der Farbdruck kostet 35 Euro. Die digitale Ausgabe gibt es kostenfrei auf der Internetseite der Stadt (kassel.de). Weitere Informationen unter der Rufnummer 05 61 / 7 87 70 02. (Andreas Hermann)