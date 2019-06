Zusammen sind wir stark! - Demonstration mit Tausenden Teilnehmern in Kassel

In Kassel sind am Donnerstag Tausende Menschen zusammengekommen, um nach dem Mord an Regierungspräsident Walter Lübcke ein Zeichen gegen Hass, Hetze und Rechtsextremismus zu setzen.

Dieser Artikel wurde aktualisiert um 17.44 Uhr - Etwa 10.000 Menschen sind es nach derzeitigen Informationen, die sich in diesen Minuten auf dem Schlossplatz vor dem Regierungspräsidium in der Kasseler Innenstadt versammelt haben. Die Kulisse ist beeindruckend.

Mit den Worten „Wir sind mehr und zusammen sind wir stark“ hatte Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle seine Rede begonnen. Er erinnerte daran, wie Kassel in seiner Geschichte unter den Nationalsozialisten zu leiden hatte, aber auch an den Mord an Halit Yozgat. Und er zeigte sich fassungslos, dass in Kassel nur wenige Jahre später schon wieder ein Mord aus rechtsterroristischen Motiven geschehen ist.

Zu der Kundgebung hatte ein breites Bündnis von Kirchen, Stadt und Kreis Kassel, Land Hessen, Gewerkschaften und Unternehmen aufgerufen, um dreieinhalb Wochen nach dem Mord an Regierungspräsident Dr. Walter Lübcke vor dessen ehemaligem Amtssitz für eine offene und friedliche Region zu demonstrieren.

Der Mord am Regierungspräsidenten und die Aufarbeitung waren am Donnerstag auch Thema einer Aktuellen Stunde im Bundestag sein. Schon am Mittwoch hatte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble zu Beginn der Sitzungswoche Stellung bezogen. „Menschenfeindliche Hetze war in der Vergangenheit und sie ist auch heute der Nährboden für Gewalt, bis hin zum Mord“, sagte Schäuble. Wer diesen Nährboden dünge, mache sich mitschuldig. Schäuble: „Das sollte jetzt auch der Letzte verstanden haben.“

Service zur Demonstration in Kassel: Los geht's um 17 Uhr

Bei der großen Demo in der Kasseler City am Donnerstag ist Folgendes zu beachten:

Straße gesperrt: Der Steinweg wird zwischen Altmarkt und Du-Ry-Straße ab 15 Uhr bis etwa 21 Uhr in beide Richtungen für den Verkehr gesperrt. Vorher kann es wegen des Aufbaus zu Behinderungen kommen.

Dauer: Etwa eine Stunde. Es wird mehrere kurze Reden geben.

Bühne: Die steht vor dem Regierungspräsidium. Redebeiträge werden auf Großbildleinwände am Steinweg übertragen.

Anfahrt: Wegen der Straßensperrungen sollte man den Öffentlichen Nahverkehr benutzen.

Wetter: Es wird nicht mehr so heiß wie gestern sein, warm wird es allemal. Die Sonne scheint von einem wolkenfreien Himmel. Darum: An Kopfbedeckungen denken und sich mit Sonnenschutz eincremen.

Getränke: Bitte selbst in Plastikflaschen mitbringen.

Abfall: Nach der Kundgebung bitte mitnehmen und zu Hause entsorgen.

Der Aufruf zur Demonstration in Kassel

Angesichts des Mordes an Regierungspräsident Dr. Walter Lübcke und der beunruhigenden Geschehnisse der vergangenen Wochen setzen wir gemeinsam ein deutliches Zeichen.

Mit einem breiten Bündnis ruft die Stadt Kassel alle Menschen in der Region zu einer Kundgebung auf am Donnerstag, 27. Juni 2019, um 17 Uhr vor dem Regierungspräsidium, Am Alten Stadtschloss 1, Kassel.

Wir sind eine friedliche und an unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung orientierte Region. Wir wenden uns entschieden gegen jeden Versuch, unsere Gesellschaft durch Hetze, Hass, Extremismus und Gewalt zu spalten.

Wir rufen alle dazu auf, Haltung zu zeigen und zusammenzustehen für die Bewahrung unserer Demokratie, für gegenseitigen Respekt, für Toleranz, Vielfalt und Weltoffenheit.

Je mehr kommen, desto stärker ist unser Signal